Зеленський жодного разу мені не телефонував, - в.о. директора ДБР Сухачов

В.о. директора Державного бюро розслідування Олексій Сухачов заявив, що президент Володимир Зеленський жодного разу йому не дзвонив.

Про це в.о. директора ДБР заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, як часто він зустрічається з президентом Зеленським, Сухачов відповів: "Останній раз бачив президента досить давно - навесні, ще під час наради що масових заходів біля Офісу президента".

Також в. о. директора Державного бюро розслідувань заявив, що Зеленський йому особисто не дзвонить.

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"У мене встановлено прямий зв'язок, але президент жодного разу не дзвонив", - сказав Сухачов.

Крім того, він заявив, що прямого зв'язку з головою ОП Андрієм Єрмаком він не має.