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Зеленський жодного разу мені не телефонував, - в.о. директора ДБР Сухачов

Зеленський жодного разу мені не телефонував, - в.о. директора ДБР Сухачов

В.о. директора Державного бюро розслідування Олексій Сухачов заявив, що президент Володимир Зеленський жодного разу йому не дзвонив.

Про це в.о. директора ДБР заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, як часто він зустрічається з президентом Зеленським, Сухачов відповів: "Останній раз бачив президента досить давно - навесні, ще під час наради що масових заходів біля Офісу президента".

Також в. о. директора Державного бюро розслідувань заявив, що Зеленський йому особисто не дзвонить.

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"У мене встановлено прямий зв'язок, але президент жодного разу не дзвонив", - сказав Сухачов.

Крім того, він заявив, що прямого зв'язку з головою ОП Андрієм Єрмаком він не має.

Автор: 

Зеленський (23659) ДБР (3469) Єрмак Андрій (1366) Сухачов (61)


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Топ коментарі
+10
нафиг кловану звонить? сухачев сам прибежал - без звонков)
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17.09.2021 16:54
+10
у него для таких татаров с ермаком
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17.09.2021 16:55
+7
Зеляху#ло йому не дзвонить. Це - прерогатива д'єрмака. Зе - це клоун в цирку, якому д'єрмак пише (чи, точніше: організовує, платить) репризи для кретиноскопу.
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17.09.2021 17:04
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нафиг кловану звонить? сухачев сам прибежал - без звонков)
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17.09.2021 16:54 Відповісти
у него для таких татаров с ермаком
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17.09.2021 16:55 Відповісти
Он нет, а ты да.
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17.09.2021 16:59 Відповісти
Зеляху#ло йому не дзвонить. Це - прерогатива д'єрмака. Зе - це клоун в цирку, якому д'єрмак пише (чи, точніше: організовує, платить) репризи для кретиноскопу.
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17.09.2021 17:04 Відповісти
Є ні. ВАЗеленський, це не лише маріонетка, а й їх прикриття. Вони будуть кидатися на амбразуру, закриваючи його собою. Хто вони без ньог- ніхто. Яке у них майбутнє без нього- ніякого. Кому, якій владі, потрібні ці імбИцили, які вміють лише красити, відверто брехати і порушувати Закон? За це доведеться відповідати. Тому вони підуть на все, щоб нарід вірив в незаплямованість ВАЗеленського. Як і олігархи, які прикривають його інформаційно та баблом. Хто їм дасть так грабувати Україну, як Вава?
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17.09.2021 17:20 Відповісти
не згоден. Нині, по-факту, кожен з них вже впрягся в свою збрую: дєрмак керує, а Зе - виступає. Але тягнуть спільного воза разом. А от чи будуть разом відповідати за злочини - це ще те питання...
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17.09.2021 17:28 Відповісти
Ні, не будуть. Дерьмак, офіційно- ніхто. Навіть, не держслужбовець. Тому відповідати за всі злочини буде Буба.
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17.09.2021 17:58 Відповісти
до речі, зроблю інше зауваження: Ви, напевне, сплутали , з в одному із своїх коментів. А це особи різного, навіть протилежного менталітету
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17.09.2021 17:36 Відповісти
Могу подтвердить, Стукачев говорит правду.
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17.09.2021 17:07 Відповісти
зуб даешь?
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17.09.2021 17:15 Відповісти
Згоден, все було навпаки.
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17.09.2021 17:34 Відповісти
Так може Сухачьову пора сказати Зєлі що в нас є такий орган як ДБР і він його очолює...Тоді він перестане дзвонити одному Баканову...
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17.09.2021 17:08 Відповісти
хех, этот чувак просто еще свою папку "спам" не смотрел
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17.09.2021 18:12 Відповісти
"мамой клянусь" забыл добавить
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17.09.2021 18:25 Відповісти
Прямого зв'язку з Єрмаком нема??? А який є??? Посильний бігає???
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17.09.2021 18:26 Відповісти
А хто такий Зеленський? В нас же президента звати Ирмак?
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17.09.2021 21:59 Відповісти
 
 