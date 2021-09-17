Зеленський жодного разу мені не телефонував, - в.о. директора ДБР Сухачов
В.о. директора Державного бюро розслідування Олексій Сухачов заявив, що президент Володимир Зеленський жодного разу йому не дзвонив.
Про це в.о. директора ДБР заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, як часто він зустрічається з президентом Зеленським, Сухачов відповів: "Останній раз бачив президента досить давно - навесні, ще під час наради що масових заходів біля Офісу президента".
Також в. о. директора Державного бюро розслідувань заявив, що Зеленський йому особисто не дзвонить.
"У мене встановлено прямий зв'язок, але президент жодного разу не дзвонив", - сказав Сухачов.
Крім того, він заявив, що прямого зв'язку з головою ОП Андрієм Єрмаком він не має.
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