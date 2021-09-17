Рада может провести внеочередное заседание для рассмотрения социальных законопроектов, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада может провести отдельный пленарный день для рассмотрения законопроектов о социальной защите населения

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рассматривается возможность проведения внеочередного заседания. Хотя возможно, это будет и в очередном формате - пока сложно сказать наверняка, поскольку еще формируется окончательная повестка дня. Но есть блок законопроектов, которые касаются социальной защиты. И, вероятно, может быть отдельный такой "социальный" день в Раде", - сказала Кравчук.

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