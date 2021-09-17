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Рада может провести внеочередное заседание для рассмотрения социальных законопроектов, - "слуга народа" Кравчук

Рада может провести внеочередное заседание для рассмотрения социальных законопроектов, -

Верховная Рада может провести отдельный пленарный день для рассмотрения законопроектов о социальной защите населения

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рассматривается возможность проведения внеочередного заседания. Хотя возможно, это будет и в очередном формате - пока сложно сказать наверняка, поскольку еще формируется окончательная повестка дня. Но есть блок законопроектов, которые касаются социальной защиты. И, вероятно, может быть отдельный такой "социальный" день в Раде", - сказала Кравчук.

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Автор: 

ВР (29226) законопроект (3219) соцвыплаты (505) соцстандарты (207) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+5
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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17.09.2021 17:29
+3
Ви вже існуючих законів дотримуйтеся,законотворці грьобані !!!)))
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17.09.2021 17:36
+2
То есть не должна, а может. Слуги вы гребанные.
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17.09.2021 17:24
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То есть не должна, а может. Слуги вы гребанные.
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17.09.2021 17:24 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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17.09.2021 17:29 Ответить
Зеля предложил зарплату учителям и медикам увеличить с 25 000 до 35...обещание типа выполнил..Эпоха бедности прошла...,правда зарплату Зели 25 000 до сегодня так никто и не получил за 2,5 года
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17.09.2021 17:29 Ответить
Чем отличаются Понты дурака от Понтов Дебила???
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17.09.2021 17:33 Ответить
Ви вже існуючих законів дотримуйтеся,законотворці грьобані !!!)))
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17.09.2021 17:36 Ответить
Закони творят для плебса,хазяїв,на слуг закони не розповсюджуються !!!))
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17.09.2021 17:42 Ответить
Очередной вброс от Зе - "Зеленский создал спецгрупу для работы по вопросам "Северного потока - 2".

"Повний склад робочої групи: Єрмак Андрій Борисович - Керівник ОП України, голова робочої групи ..." дальше можно уже не читать.. Если "СН-2" запустят спецгрупу что - расстреляют !?(с)
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17.09.2021 18:04 Ответить
2 роки почивав на лаврах і чекав поки добудують, а тепер схопився. Понти для зебілів. Зеля ************.
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17.09.2021 18:11 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькова імітація державної влади,тому будь-які їх дії ,це лише імітація ,гра ,втілоння сценарія !!)))
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17.09.2021 18:14 Ответить
Відносно розстрілу ,можливо лише мріяти !!!))
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17.09.2021 18:11 Ответить
 
 