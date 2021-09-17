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Новини
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Рада може провести позачергове засідання для розгляду соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук

Рада може провести позачергове засідання для розгляду соціальних законопроєктів, -

Верховна Рада може провести окремий пленарний день для розгляду законопроєктів про соціальний захист населення.

Про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розглядається можливість проведення позачергового засідання. Хоча можливо, це буде і в черговому форматі - поки складно сказати напевно, оскільки ще формується остаточний порядок денний. Але є блок законопроєктів, які стосуються соціального захисту. І, ймовірно, може бути окремий такий "соціальний" день у Раді", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2,7 млрд доларів від МВФ дозволять збільшити соціальні виплати громадянам, - Шмигаль

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) соцвиплати (312) соцстандарти (50) позачергове засідання (223) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+5
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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17.09.2021 17:29
+3
Ви вже існуючих законів дотримуйтеся,законотворці грьобані !!!)))
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17.09.2021 17:36
+2
То есть не должна, а может. Слуги вы гребанные.
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17.09.2021 17:24
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То есть не должна, а может. Слуги вы гребанные.
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17.09.2021 17:24 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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17.09.2021 17:29 Відповісти
Зеля предложил зарплату учителям и медикам увеличить с 25 000 до 35...обещание типа выполнил..Эпоха бедности прошла...,правда зарплату Зели 25 000 до сегодня так никто и не получил за 2,5 года
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17.09.2021 17:29 Відповісти
Чем отличаются Понты дурака от Понтов Дебила???
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17.09.2021 17:33 Відповісти
Ви вже існуючих законів дотримуйтеся,законотворці грьобані !!!)))
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17.09.2021 17:36 Відповісти
Закони творят для плебса,хазяїв,на слуг закони не розповсюджуються !!!))
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17.09.2021 17:42 Відповісти
Очередной вброс от Зе - "Зеленский создал спецгрупу для работы по вопросам "Северного потока - 2".

"Повний склад робочої групи: Єрмак Андрій Борисович - Керівник ОП України, голова робочої групи ..." дальше можно уже не читать.. Если "СН-2" запустят спецгрупу что - расстреляют !?(с)
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17.09.2021 18:04 Відповісти
2 роки почивав на лаврах і чекав поки добудують, а тепер схопився. Понти для зебілів. Зеля ************.
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17.09.2021 18:11 Відповісти
Зелена пліснява ,це лялькова імітація державної влади,тому будь-які їх дії ,це лише імітація ,гра ,втілоння сценарія !!)))
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17.09.2021 18:14 Відповісти
Відносно розстрілу ,можливо лише мріяти !!!))
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17.09.2021 18:11 Відповісти
 
 