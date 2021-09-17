Рада може провести позачергове засідання для розгляду соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада може провести окремий пленарний день для розгляду законопроєктів про соціальний захист населення.

Про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розглядається можливість проведення позачергового засідання. Хоча можливо, це буде і в черговому форматі - поки складно сказати напевно, оскільки ще формується остаточний порядок денний. Але є блок законопроєктів, які стосуються соціального захисту. І, ймовірно, може бути окремий такий "соціальний" день у Раді", - сказала Кравчук.

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