Зеленский 20 сентября примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября. Он примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию на брифинге озвучил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", - заявил он.

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