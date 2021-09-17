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Зеленский 20 сентября примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН

Зеленский 20 сентября примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября. Он примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию на брифинге озвучил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", - заявил он. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в сентябре вновь полетит в США: Посетит заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Автор: 

Зеленский (20202) ООН (4157) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+15
Очередное позорище...
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17.09.2021 18:55
+11
Бекать і мекать воно туди їде. Ніхто і не пойме шо воно хотіло.
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17.09.2021 19:15
+11
Він не Президент, а непотреб! Але поїхав, дійсно, як президент.

Дякуючи 73 дупоголовим.
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17.09.2021 19:54
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Очередное позорище...
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17.09.2021 18:55 Ответить
зачем ЗЕленский едет в ООН ?

ну будут Крым обсужать!

подумаешь !
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17.09.2021 19:12 Ответить
Бекать і мекать воно туди їде. Ніхто і не пойме шо воно хотіло.
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17.09.2021 19:15 Ответить
Він вивчив два нових слова - "діджіталізація" і "кластери". Ну як це втримати в собі?!
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17.09.2021 21:27 Ответить
дизертир погундосить хотелки хоче людям на вуха
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18.09.2021 01:30 Ответить
Спалився троляко лахтоольгінське.
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17.09.2021 19:15 Ответить
Молодець ЗЕ, сидячи у бункері як ху йло, нічого не зробити, треба спілкуватися, доносити свою думку, шукати друзів.
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17.09.2021 19:18 Ответить
Я тобі відкрию секрет - ніхто в США не зна про квартал95 і ніколи не буде сміятися над їхнім гумором. Це гімно вони творять для Макшанії і для 74% в Україні.
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17.09.2021 19:25 Ответить
Я тобі відкрию секрет - ЗЕ поїхав в США як Президент України, а не від квартал95.
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17.09.2021 19:46 Ответить
Він не Президент, а непотреб! Але поїхав, дійсно, як президент.

Дякуючи 73 дупоголовим.
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17.09.2021 19:54 Ответить
кому цікава думка висловухого зекловуна ? його обдовбаній пастві ?
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17.09.2021 23:07 Ответить
трибуна ООН как раз для выступления клоунов. Никчемная организация. Не сделала ничего для остановки войн, борьбы с голодом и прочими проблемами человечества.
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17.09.2021 20:09 Ответить
Никифоров пусть там на фоне здания ООН в трусах сфоткается (или без трусов) В свой выходной, ясен пень, чтобы не было ассоциации с Украиной.
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17.09.2021 18:56 Ответить
такая слащаво противная рожа)))) у ньюмендельши))))
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17.09.2021 21:25 Ответить
Опять позориться будет
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17.09.2021 18:57 Ответить
Вопрос-только сам или всех своих тупорылых лядей возмет,опу так сказать
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17.09.2021 18:58 Ответить
І Лядь возьме і ОПу. Вони теж погулять хочуть.
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17.09.2021 19:16 Ответить
и спиногрызов возьмет...
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17.09.2021 20:26 Ответить
Ассамблея,готовсь! 911-не спать ,бедоносец на подходе...
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17.09.2021 19:03 Ответить
Дурне опять поедет в турне. Лучше б тупорылое сидело в своем кривом рогу и не позорило Украину на весь мир
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17.09.2021 19:10 Ответить
Лєнка шопінг не завершила...
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17.09.2021 19:10 Ответить
Зедібіли, ось хоть шось можете про хоть якісь досягнення Осла сказати? Окрім гри на піаніно..
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17.09.2021 19:19 Ответить
та там вже і піаніна безхозна стоїть... бо забувати став як теліпав по клавішам ))))
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17.09.2021 21:26 Ответить
Отлично! Речь идет не о фамилии президента, а о том ,что мы должны тесно сотрудничать с США и представителями западного мира.
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17.09.2021 19:31 Ответить
і немає значення яке прізвище президента, чи схоже воно взагалі на людину!

ви зробили це, 73 дупоголових
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17.09.2021 19:50 Ответить
Должны, но проблема в том, что конкретно с зашкваренным выскочкой зельцманом НИКТО в мире всерьез не говорит--только ритуальные встречи...
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17.09.2021 23:54 Ответить
Й там наткнеться на якогось рашиста від уХйла...
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17.09.2021 19:42 Ответить
"ряд встреч с инвесторами"

з обранням зепогані, зустріти інвестора можна тільки далеко за межами України.
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17.09.2021 19:47 Ответить
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17.09.2021 20:11 Ответить
Два тижні тому ЗЄхло був у Вашингтоні,а вперше в історії затопило Нью-Йорк.Зараз їде у Нью-Йорк.Вашингтону звіздєц?
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17.09.2021 20:16 Ответить
Пресс-секретутка Никифоров свой язык уже всем показывал, будучи в составе официальной делегации, сопровождая нашего бывшего клоуна.... А жопу свою он будет транслировать на всеобщее обозрение в ООН? Уверен, это зрелище оживит скучное обсуждение войны в Украине и путинских преступлений против человечности.....
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17.09.2021 20:20 Ответить
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17.09.2021 20:29 Ответить
Опять опозорится !
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17.09.2021 20:45 Ответить
дерьмак туда тоже порысит??? ))))
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17.09.2021 21:27 Ответить
Я поеду на ассамблею!

Там меня конечно ждут!

Мир усльішит, как я блею!

Все за мною побегут.

Как барани побегут...
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17.09.2021 21:46 Ответить
Я на вид такой хороший

И красивьій - сильі нет!

Похвалил меня Пригожин

За удачньій "вагнергейт"!
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17.09.2021 21:51 Ответить
Казлина криворожеская поедет и насрет Украине там еще больше, чем если бы сидело в Киеве.
Урод, блин...
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17.09.2021 23:09 Ответить
Бедная Америка!

Что еще туда бедоносец притащит? Пожар, ураган, торнадо?
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17.09.2021 23:56 Ответить
Щооо? Розкажіть йому про жабу-туристку,і фінал тої дитячої оповідки....
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18.09.2021 00:41 Ответить
....иш-та, куда от Вагнера убёх
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18.09.2021 06:01 Ответить
 
 