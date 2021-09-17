Зеленский 20 сентября примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября. Он примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.
Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию на брифинге озвучил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", - заявил он.
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ну будут Крым обсужать!
подумаешь !
Дякуючи 73 дупоголовим.
ви зробили це, 73 дупоголових
з обранням зепогані, зустріти інвестора можна тільки далеко за межами України.
Там меня конечно ждут!
Мир усльішит, как я блею!
Все за мною побегут.
Как барани побегут...
И красивьій - сильі нет!
Похвалил меня Пригожин
За удачньій "вагнергейт"!
Урод, блин...
Что еще туда бедоносец притащит? Пожар, ураган, торнадо?