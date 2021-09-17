Зеленський 20 вересня візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський вирушить у США 20 вересня. Він візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.
Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію на брифінгу озвучив його прессекретар Сергій Никифоров.
"Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України в США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там із промовою, а також у нього буде низка двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою в США", - заявив він.
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ну будут Крым обсужать!
подумаешь !
Дякуючи 73 дупоголовим.
ви зробили це, 73 дупоголових
з обранням зепогані, зустріти інвестора можна тільки далеко за межами України.
Там меня конечно ждут!
Мир усльішит, как я блею!
Все за мною побегут.
Как барани побегут...
И красивьій - сильі нет!
Похвалил меня Пригожин
За удачньій "вагнергейт"!
Урод, блин...
Что еще туда бедоносец притащит? Пожар, ураган, торнадо?