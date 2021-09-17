Зеленський 20 вересня візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський вирушить у США 20 вересня. Він візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію на брифінгу озвучив його прессекретар Сергій Никифоров.

"Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України в США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там із промовою, а також у нього буде низка двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою в США", - заявив він.

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