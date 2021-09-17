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Новини
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Зеленський 20 вересня візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН

Зеленський 20 вересня візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський вирушить у США 20 вересня. Він візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію на брифінгу озвучив його прессекретар Сергій Никифоров.

"Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України в США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там із промовою, а також у нього буде низка двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою в США", - заявив він.

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Автор: 

Зеленський (23659) ООН (3335) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+15
Очередное позорище...
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17.09.2021 18:55
+11
Бекать і мекать воно туди їде. Ніхто і не пойме шо воно хотіло.
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17.09.2021 19:15
+11
Він не Президент, а непотреб! Але поїхав, дійсно, як президент.

Дякуючи 73 дупоголовим.
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17.09.2021 19:54
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Очередное позорище...
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17.09.2021 18:55 Відповісти
зачем ЗЕленский едет в ООН ?

ну будут Крым обсужать!

подумаешь !
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17.09.2021 19:12 Відповісти
Бекать і мекать воно туди їде. Ніхто і не пойме шо воно хотіло.
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17.09.2021 19:15 Відповісти
Він вивчив два нових слова - "діджіталізація" і "кластери". Ну як це втримати в собі?!
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17.09.2021 21:27 Відповісти
дизертир погундосить хотелки хоче людям на вуха
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18.09.2021 01:30 Відповісти
Спалився троляко лахтоольгінське.
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17.09.2021 19:15 Відповісти
Молодець ЗЕ, сидячи у бункері як ху йло, нічого не зробити, треба спілкуватися, доносити свою думку, шукати друзів.
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17.09.2021 19:18 Відповісти
Я тобі відкрию секрет - ніхто в США не зна про квартал95 і ніколи не буде сміятися над їхнім гумором. Це гімно вони творять для Макшанії і для 74% в Україні.
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17.09.2021 19:25 Відповісти
Я тобі відкрию секрет - ЗЕ поїхав в США як Президент України, а не від квартал95.
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17.09.2021 19:46 Відповісти
Він не Президент, а непотреб! Але поїхав, дійсно, як президент.

Дякуючи 73 дупоголовим.
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17.09.2021 19:54 Відповісти
кому цікава думка висловухого зекловуна ? його обдовбаній пастві ?
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17.09.2021 23:07 Відповісти
трибуна ООН как раз для выступления клоунов. Никчемная организация. Не сделала ничего для остановки войн, борьбы с голодом и прочими проблемами человечества.
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17.09.2021 20:09 Відповісти
Никифоров пусть там на фоне здания ООН в трусах сфоткается (или без трусов) В свой выходной, ясен пень, чтобы не было ассоциации с Украиной.
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17.09.2021 18:56 Відповісти
такая слащаво противная рожа)))) у ньюмендельши))))
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17.09.2021 21:25 Відповісти
Опять позориться будет
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17.09.2021 18:57 Відповісти
Вопрос-только сам или всех своих тупорылых лядей возмет,опу так сказать
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17.09.2021 18:58 Відповісти
І Лядь возьме і ОПу. Вони теж погулять хочуть.
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17.09.2021 19:16 Відповісти
и спиногрызов возьмет...
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17.09.2021 20:26 Відповісти
Ассамблея,готовсь! 911-не спать ,бедоносец на подходе...
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17.09.2021 19:03 Відповісти
Дурне опять поедет в турне. Лучше б тупорылое сидело в своем кривом рогу и не позорило Украину на весь мир
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17.09.2021 19:10 Відповісти
Лєнка шопінг не завершила...
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17.09.2021 19:10 Відповісти
Зедібіли, ось хоть шось можете про хоть якісь досягнення Осла сказати? Окрім гри на піаніно..
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17.09.2021 19:19 Відповісти
та там вже і піаніна безхозна стоїть... бо забувати став як теліпав по клавішам ))))
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17.09.2021 21:26 Відповісти
Отлично! Речь идет не о фамилии президента, а о том ,что мы должны тесно сотрудничать с США и представителями западного мира.
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17.09.2021 19:31 Відповісти
і немає значення яке прізвище президента, чи схоже воно взагалі на людину!

ви зробили це, 73 дупоголових
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17.09.2021 19:50 Відповісти
Должны, но проблема в том, что конкретно с зашкваренным выскочкой зельцманом НИКТО в мире всерьез не говорит--только ритуальные встречи...
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17.09.2021 23:54 Відповісти
Й там наткнеться на якогось рашиста від уХйла...
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17.09.2021 19:42 Відповісти
"ряд встреч с инвесторами"

з обранням зепогані, зустріти інвестора можна тільки далеко за межами України.
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17.09.2021 19:47 Відповісти
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17.09.2021 20:11 Відповісти
Два тижні тому ЗЄхло був у Вашингтоні,а вперше в історії затопило Нью-Йорк.Зараз їде у Нью-Йорк.Вашингтону звіздєц?
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17.09.2021 20:16 Відповісти
Пресс-секретутка Никифоров свой язык уже всем показывал, будучи в составе официальной делегации, сопровождая нашего бывшего клоуна.... А жопу свою он будет транслировать на всеобщее обозрение в ООН? Уверен, это зрелище оживит скучное обсуждение войны в Украине и путинских преступлений против человечности.....
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17.09.2021 20:20 Відповісти
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17.09.2021 20:29 Відповісти
Опять опозорится !
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17.09.2021 20:45 Відповісти
дерьмак туда тоже порысит??? ))))
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17.09.2021 21:27 Відповісти
Я поеду на ассамблею!

Там меня конечно ждут!

Мир усльішит, как я блею!

Все за мною побегут.

Как барани побегут...
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17.09.2021 21:46 Відповісти
Я на вид такой хороший

И красивьій - сильі нет!

Похвалил меня Пригожин

За удачньій "вагнергейт"!
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17.09.2021 21:51 Відповісти
Казлина криворожеская поедет и насрет Украине там еще больше, чем если бы сидело в Киеве.
Урод, блин...
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17.09.2021 23:09 Відповісти
Бедная Америка!

Что еще туда бедоносец притащит? Пожар, ураган, торнадо?
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17.09.2021 23:56 Відповісти
Щооо? Розкажіть йому про жабу-туристку,і фінал тої дитячої оповідки....
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18.09.2021 00:41 Відповісти
....иш-та, куда от Вагнера убёх
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18.09.2021 06:01 Відповісти
 
 