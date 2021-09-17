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В "Борисполе" больше не будут вакцинировать от коронавируса
В международном аэропорту "Борисполь" (Киев) с 18 сентября прекратит работу пункта вакцинации от COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт аэропорта.
По данным предприятия, за период работы пункта, с 9 августа по 16 сентября, в нем сделали прививку 2 173 человека. Отмечается, что ближайший к аэропорту пункт вакцинации находится в Борисполе по адресу: ул. Киевский путь, 71 (помещение бывшего кинотеатра "Европа").
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С такими как вы цивилизованное государство построить невозможно...или мы вас уничтожим, или вы всю страну утянете в трясину 4го мира бесповоротно.
Там можно продавать эспрессо за 50 грн, панини за 70 грн
и поставить обменник с курсом покупки долларов в 22 гривны, а продажи 28 гривен...
И нет, ты, тупое недоделанное кацапище, мне, украинцу в моей стране рот затыкать не будешь.
ФСБ и ГРУ РФ проводят в Украине среди своих ботов антиваксерскую кампанию - это уже неоднократно доказанный факт. Ты - агрессивный антиваксер.
Получаем - ты поддерживаешь антивакцинаторскую кампанию кремля в Украине. С большой долей веротности - ты - один из их троллеботов, или же ты - жертва их дезинформации. Все логично донельзя.