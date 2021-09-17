В "Борисполе" больше не будут вакцинировать от коронавируса

В международном аэропорту "Борисполь" (Киев) с 18 сентября прекратит работу пункта вакцинации от COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт аэропорта.

По данным предприятия, за период работы пункта, с 9 августа по 16 сентября, в нем сделали прививку 2 173 человека. Отмечается, что ближайший к аэропорту пункт вакцинации находится в Борисполе по адресу: ул. Киевский путь, 71 (помещение бывшего кинотеатра "Европа").

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