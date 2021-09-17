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У "Борисполі" більше не вакцинуватимуть від коронавірусу
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) з 18 вересня припинить роботу пункт вакцинації від COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт аеропорту.
За даними підприємства, за період роботи пункту, з 9 серпня по 16 вересня, в ньому зробили щеплення 2 173 особи. Зазначається, що найближчий до аеропорту пункт вакцинації розміщено в Борисполі за адресою: вул. Київський шлях, 71 (приміщення колишнього кінотеатру "Європа").
Топ коментарі
+3 Речь Брежнева
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+2 Tierre
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С такими как вы цивилизованное государство построить невозможно...или мы вас уничтожим, или вы всю страну утянете в трясину 4го мира бесповоротно.
Там можно продавать эспрессо за 50 грн, панини за 70 грн
и поставить обменник с курсом покупки долларов в 22 гривны, а продажи 28 гривен...
И нет, ты, тупое недоделанное кацапище, мне, украинцу в моей стране рот затыкать не будешь.
ФСБ и ГРУ РФ проводят в Украине среди своих ботов антиваксерскую кампанию - это уже неоднократно доказанный факт. Ты - агрессивный антиваксер.
Получаем - ты поддерживаешь антивакцинаторскую кампанию кремля в Украине. С большой долей веротности - ты - один из их троллеботов, или же ты - жертва их дезинформации. Все логично донельзя.