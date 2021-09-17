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Новини Боротьба з коронавірусом
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У "Борисполі" більше не вакцинуватимуть від коронавірусу

У

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) з ​​18 вересня припинить роботу пункт вакцинації від COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт аеропорту.

За даними підприємства, за період роботи пункту, з 9 серпня по 16 вересня, в ньому зробили щеплення 2 173 особи. Зазначається, що найближчий до аеропорту пункт вакцинації розміщено в Борисполі за адресою: вул. Київський шлях, 71 (приміщення колишнього кінотеатру "Європа").

Читайте також: Пункт масової вакцинації від СOVID-19 відкрився в аеропорту "Бориспіль"

Автор: 

аеропорт (1850) Бориспіль (1144) вакцина (4418) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
на уколы
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17.09.2021 20:03
+2
Да уж...антиваксеры с совковым коррумпированным мышлением - для них те, кто взятки не дают - это их "жаба давит". И из-за подобных коррумпированных мразей к украинским паспортам о вакцинации скоро в мире будет такое же отношение, как и к украинским тестам на Ковид.

С такими как вы цивилизованное государство построить невозможно...или мы вас уничтожим, или вы всю страну утянете в трясину 4го мира бесповоротно.
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17.09.2021 20:00
+2
И вас СБУ тоже скоро накроет, не переживай, тролль кремлевский.
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17.09.2021 20:36
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Итого, что видим? Там вакцинировались аж 52 человека в сутки. Не много. А ближайший пункт вакцинации, значит- в бывшем кинотеатре "Европа", да? Это кто-то специально придумал, не иначе... Вылет за рубеж... кинотеатр "Европа"...
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17.09.2021 19:36 Відповісти
Бажаючі колотися тим .за що ніхто не несе відповідальності скінчилися)
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17.09.2021 19:38 Відповісти
Просто те кого жаба давит заплатить за ковид паспорт без прививки...а без справки о вакцинации не обойтись
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17.09.2021 19:44 Відповісти
Да уж...антиваксеры с совковым коррумпированным мышлением - для них те, кто взятки не дают - это их "жаба давит". И из-за подобных коррумпированных мразей к украинским паспортам о вакцинации скоро в мире будет такое же отношение, как и к украинским тестам на Ковид.

С такими как вы цивилизованное государство построить невозможно...или мы вас уничтожим, или вы всю страну утянете в трясину 4го мира бесповоротно.
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17.09.2021 20:00 Відповісти
на уколы
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17.09.2021 20:03 Відповісти
Через несколько дней всех антиваксеров разведут по камерам
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17.09.2021 21:43 Відповісти
Искренне желаю тебе слечь от ковида мгновенно, успев заразить как можно меньше людей. Такого и не жалко даже - не человек, а говно.
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17.09.2021 22:11 Відповісти
Не угадал...я уже переболел..и заразил как можно больше таких как ты
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17.09.2021 22:50 Відповісти
Такие как ты болеют не по одному разу и каждый раз тяжелее. Но то, что ты - мерзавец - ты опять подтвердил.
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18.09.2021 15:44 Відповісти
Крайне нерентабельное использование помещения!

Там можно продавать эспрессо за 50 грн, панини за 70 грн

и поставить обменник с курсом покупки долларов в 22 гривны, а продажи 28 гривен...
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17.09.2021 19:39 Відповісти
И вас СБУ тоже скоро накроет, не переживай, тролль кремлевский.
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17.09.2021 20:36 Відповісти
Вы, кацапища недоделанные, тут против вакцинации и шпарите в любой теме денно и нощно. Вам же, кацапищам недоделанным, разнарядка дана - срывать вакцинацию в Украине.

И нет, ты, тупое недоделанное кацапище, мне, украинцу в моей стране рот затыкать не будешь.
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17.09.2021 22:10 Відповісти
У тебя не рот а фекальный коллектор ..тебе просто вставим чопик СПАМ
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17.09.2021 22:57 Відповісти
Я не ругаюсь на УКРАИНСКОМ языке по «матери», так как не могу позорить свою РIДНУ МОВУ, для матов есть собачий - КАЦАПСКИЙ язык, но ради тебя - мерзость… я сделаю исключение - иди на х*й... гнида
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18.09.2021 15:15 Відповісти
Гнида тут именно ты, кацапская ************ и твой коллега. Именно кацапская агентура пашет на срыв вакцинации в Украине. А значит ты либо из их числа, либо пособник.
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18.09.2021 15:43 Відповісти
И да, гнида, я тебе открою большую тайну, ты все это время пишешь именно на кацапской языке - ни одного украинского слова ты не употребил, "исключения он делает"...
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18.09.2021 15:59 Відповісти
Дебилоид я бы с радостью плюнул тебе в твою похабную, мацковскую харю, но боюсь, что после этого мне придется мыть экран своего монитора. Добрый совет - съ*бись за паребрик… тварь.
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18.09.2021 17:10 Відповісти
Тварь тут именно ты, антивакцинатор - работаешь ты синхронно с кремлеботами против Украины, помогая кремлю срывать кампанию вакцинации в Украине и скорее всего - ты сам из числа этих ботов. И злоба из тебя льется, как из типичного московита.
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18.09.2021 22:31 Відповісти
с логикой у тебя большие проблемы, почти как у климактерички с дамбаса.
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19.09.2021 11:57 Відповісти
Чувачек, логика - мой хлеб, она у меня железная.

ФСБ и ГРУ РФ проводят в Украине среди своих ботов антиваксерскую кампанию - это уже неоднократно доказанный факт. Ты - агрессивный антиваксер.

Получаем - ты поддерживаешь антивакцинаторскую кампанию кремля в Украине. С большой долей веротности - ты - один из их троллеботов, или же ты - жертва их дезинформации. Все логично донельзя.
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19.09.2021 18:59 Відповісти
Я понял, ты - чувырло, имеешь механический ум. Это плохо для него, он часто забывает поворачиваться к ветру спиной.
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19.09.2021 20:38 Відповісти
 
 