У "Борисполі" більше не вакцинуватимуть від коронавірусу

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) з ​​18 вересня припинить роботу пункт вакцинації від COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт аеропорту.

За даними підприємства, за період роботи пункту, з 9 серпня по 16 вересня, в ньому зробили щеплення 2 173 особи. Зазначається, що найближчий до аеропорту пункт вакцинації розміщено в Борисполі за адресою: вул. Київський шлях, 71 (приміщення колишнього кінотеатру "Європа").

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