Пункт масової вакцинації від СOVID-19 відкрився в аеропорту "Бориспіль"
З 9 серпня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт масової вакцинації від СOVID-19.
Про це повідомила пресслужба аеропорту в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1 поверсі, щодня з 9:00 до 15:00.
Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) і Pfizer можуть усі бажаючі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту. Вакцинація є безкоштовною, без попереднього запису, у форматі живої черги.
При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код і мобільний телефон.
Пункт відкрили згідно з рішенням МОЗ України. Вакцинацію проводить бригада КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".
Телефон для довідок: +38 063 980-67-49, адміністратор.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так да, больше толку никакого.
Разве что впечатлительных успокаивает