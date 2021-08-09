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Новини Коронавірус і карантин
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Пункт масової вакцинації від СOVID-19 відкрився в аеропорту "Бориспіль"

Пункт масової вакцинації від СOVID-19 відкрився в аеропорту

З 9 серпня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт масової вакцинації від СOVID-19.

Про це повідомила пресслужба аеропорту в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вакцинація буде проходити в приміщенні терміналу D на 1 поверсі, щодня з 9:00 до 15:00.

Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) і Pfizer можуть усі бажаючі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту. Вакцинація є безкоштовною, без попереднього запису, у форматі живої черги.

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При собі необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Пункт відкрили згідно з рішенням МОЗ України. Вакцинацію проводить бригада КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Телефон для довідок: +38 063 980-67-49, адміністратор.

Також читайте: В Ізраїлі виявили перші випадки COVID-зараження після третьої дози вакцини

аеропорт (1850) Бориспіль (1144) вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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неужто есть желающие на CoronoVac ?!
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09.08.2021 12:03 Відповісти
А какая разница
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09.08.2021 12:06 Відповісти
Разница такая: аусвайс от пфайзера годицца для поездок, от короновака нет
А так да, больше толку никакого.
Разве что впечатлительных успокаивает
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09.08.2021 12:10 Відповісти
Уявляю який там буде Вавілон.
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09.08.2021 12:08 Відповісти
на данный момент через helsi.me записаться ни в один пункт невозможно на Пфайзер.... во всяком случае в Харькове...
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09.08.2021 12:10 Відповісти
У Франківську - без проблем. Ми з дружиною вже отримали другу дозу. Pfiser
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09.08.2021 13:36 Відповісти
 
 