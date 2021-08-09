Пункт массовой вакцинации от СOVID-19 открылся в аэропорту "Борисполь"
С 9 августа в международном аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации от СOVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже, ежедневно с 9:00 до 15:00.
Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Вакцинация является бесплатной, без предварительной записи, в формате живой очереди.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.
Пункт открыли согласно решению МОЗ Украины. Вакцинацию проводит бригада КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи".
Телефон для справок: +38 063 980-67-49, администратор.
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Разве что впечатлительных успокаивает