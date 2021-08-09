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Новости Коронавирус и карантин
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Пункт массовой вакцинации от СOVID-19 открылся в аэропорту "Борисполь"

Пункт массовой вакцинации от СOVID-19 открылся в аэропорту

С 9 августа в международном аэропорту "Борисполь" открылся пункт массовой вакцинации от СOVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже, ежедневно с 9:00 до 15:00.

Прививаться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Вакцинация является бесплатной, без предварительной записи, в формате живой очереди.

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При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Пункт открыли согласно решению МОЗ Украины. Вакцинацию проводит бригада КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи".

Телефон для справок: +38 063 980-67-49, администратор.

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неужто есть желающие на CoronoVac ?!
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09.08.2021 12:03 Ответить
А какая разница
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09.08.2021 12:06 Ответить
Разница такая: аусвайс от пфайзера годицца для поездок, от короновака нет
А так да, больше толку никакого.
Разве что впечатлительных успокаивает
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09.08.2021 12:10 Ответить
Уявляю який там буде Вавілон.
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09.08.2021 12:08 Ответить
на данный момент через helsi.me записаться ни в один пункт невозможно на Пфайзер.... во всяком случае в Харькове...
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09.08.2021 12:10 Ответить
У Франківську - без проблем. Ми з дружиною вже отримали другу дозу. Pfiser
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09.08.2021 13:36 Ответить
 
 