КС признал неконституционной невозможность пересмотра приговора о пожизненном заключении

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины ч.1 ст.81 и ч.1 ст.82 Уголовно кодекса Украины о невозможности пересмотра приговора лицу, осужденному к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Учитывая установленные Европейским судом по правам человека факты нарушения Украиной ст.3 Конвенции (о защите прав человека и основных свобод 1950 года - ред.) на основании того, что наказание в виде пожизненно лишение свободы является наказанием без перспективы освобождения, и с учетом того, что ч.2 ст. 28 Конституции Украины является тождественной ст.3 Конвенции, КС считает, что установленное Кодексом наказание в виде пожизненного лишение свободы в качестве наказания без перспективы освобождения несовместимо с требованиями Конституции Украины ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, решение КС основывается на документах международного права и учитывает практику органов Конституционной юрисдикции европейских стран - Германии, Польши, Румынии, Литвы, Венгрии, а также западную научную доктрину.

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КС обязал Верховную Раду безотлагательно привести нормативное регулирование, установленной статьями 81 и 82 УК, в соответствие с Конституцией Украины и принятым решением.