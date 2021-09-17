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Новини Правосуддя
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КС визнав неконституційною неможливість перегляду вироку про довічне ув'язнення

КС визнав неконституційною неможливість перегляду вироку про довічне ув'язнення

Конституційний суд визнав невідповідними Конституції України ч.1 ст.81 і ч.1 ст.82 Кримінального кодексу України про неможливість перегляду вироку особи, засудженої до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"З огляду на встановлені Європейським судом з прав людини факти порушення Україною ст.3 Конвенції (про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року - ред.) на підставі того, що покарання у вигляді довічного позбавлення волі є покаранням без перспективи звільнення, і з урахуванням того, що ч.2 ст. 28 Конституції України є тотожною ст.3 Конвенції, КС вважає, що встановлене Кодексом покарання у вигляді довічного позбавлення волі як покарання без перспективи звільнення є несумісним з вимогами Конституції України", - сказано в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, рішення КС ґрунтується на документах міжнародного права і враховує практику органів Конституційної юрисдикції європейських країн - Німеччини, Польщі, Румунії, Литви, Угорщини, а також західну наукову доктрину.

КС зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести нормативне регулювання, встановлене статтями 81 і 82 КК, у відповідність із Конституцією України та прийнятим рішенням.

Автор: 

КС (1427) юстиція (732) довічне ув’язнення (48)


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кого там выпускать?
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17.09.2021 21:13 Відповісти
Уж на что сильная юридическая система США, но и там по 20 лет люди отсиживали а потом их оправдывали.

Цена ошибки - человеческая жизнь и судьба, и не стоит думать, что такая ошибка не может произойти с любым человеком.
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17.09.2021 21:19 Відповісти
У нас вроде макс 15 или пожизненное?

Вот через 15 лет можно и пересмотр приговора сделать
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17.09.2021 22:00 Відповісти
 
 