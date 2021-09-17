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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором отображена стратегия военной безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно документу, военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям, одно из которых - обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

"В Стратегическом оборонном бюллетене Украины сформулированы цель и видение сил обороны образца 2030 года, согласно которому силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности", - говорится в сообщении.

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На основе Стратегического оборонного бюллетеня Украины будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны. Реализация задач и мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования.

Автор: 

армия (8490) Зеленский (20202) оборона (5194) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+4
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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17.09.2021 21:21
+4
бюллетень? так это всегда называлось ???

мне казалось - доктрина - более веское слово ?

( бюллетень - сразу ассоциация с больничным листом))) но это моё...личное))) не обращайте внимание))))
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17.09.2021 21:23
+3
Нипрочто бумажка а-ля меморандум
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17.09.2021 21:19
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Нипрочто бумажка а-ля меморандум
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17.09.2021 21:19 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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17.09.2021 21:21 Ответить
бюллетень? так это всегда называлось ???

мне казалось - доктрина - более веское слово ?

( бюллетень - сразу ассоциация с больничным листом))) но это моё...личное))) не обращайте внимание))))
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17.09.2021 21:23 Ответить
В кратком смысле бюллетень это сообщение, не более. Вот и дорос на 3 году президенства клоун о сообщении (о боже) что рабсия агрессор и оккупант. Ему торчно (не опечатка) необходим еще один срок чтобы наконец-то понять что у нас война с рабсеей и бородатая бабушка его первым кинет при расследовании финансовых махинаций с бюджетом.
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17.09.2021 21:55 Ответить
Сам Генітальніший Гавнокомандувач підписав !! Москалі тремтіть ,"Всех будем бамбіть!" !!!)))
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17.09.2021 21:24 Ответить
после изгнания осла от корыта все его бюллетени, указы, постановы будут признаны ничтожными бумажками...
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17.09.2021 21:26 Ответить
Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено, - Денисова
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17.09.2021 21:32 Ответить
Четырежды откосивший потерпевший вiслюк решил на бюллетене отсидеться...
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17.09.2021 21:40 Ответить
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17.09.2021 21:46 Ответить
Колись це мало назву "Біла книга".

І її не затверджували, а просто ВИПУСКАЛИ.
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17.09.2021 22:46 Ответить
А воротник у вавы помятый это его беня прижимал к себе?
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17.09.2021 23:43 Ответить
Это типа Украина в деле обороны на больничном ?
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18.09.2021 00:04 Ответить
 
 