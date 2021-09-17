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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України

Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року та затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України, в якому відображена стратегія воєнної безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, військова політика України реалізується за кількома основними напрямками, одне з яких - забезпечення відсічі і стримування збройної агресії РФ, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання військовим конфліктам з будь-якими іноземними державами.

"У Стратегічному оборонному бюлетені України сформульовано місію та бачення сил оборони зразка 2030 року, згідно з якою сили оборони об’єднані єдиним керівництвом та складаються з професійно підготовленого та вмотивованого особового складу, оснащені сучасним озброєнням і військовою (спеціальною) технікою, здатні забезпечити захист суверенітету й територіальної цілісності України, готові до ведення операцій у повітрі, на суші, на морі, ведення протиборства в інформаційному просторі та кіберпросторі, спроможні діяти асиметрично, нестандартно, є проактивними та інтегрованими до євроатлантичної безпекової архітектури", - говориться в повідомленні.

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На основі Стратегічного оборонного бюлетеня України будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи й проєкти з питань розвитку спроможностей сил оборони. Реалізація завдань та заходів Стратегічного оборонного бюлетеня України здійснюватиметься як коштом державного бюджету, так і інших джерел фінансування.

Автор: 

армія (3765) Зеленський (23659) оборона (4766) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+4
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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17.09.2021 21:21
+4
бюллетень? так это всегда называлось ???

мне казалось - доктрина - более веское слово ?

( бюллетень - сразу ассоциация с больничным листом))) но это моё...личное))) не обращайте внимание))))
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17.09.2021 21:23
+3
Нипрочто бумажка а-ля меморандум
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17.09.2021 21:19
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Нипрочто бумажка а-ля меморандум
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17.09.2021 21:19 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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17.09.2021 21:21 Відповісти
бюллетень? так это всегда называлось ???

мне казалось - доктрина - более веское слово ?

( бюллетень - сразу ассоциация с больничным листом))) но это моё...личное))) не обращайте внимание))))
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17.09.2021 21:23 Відповісти
В кратком смысле бюллетень это сообщение, не более. Вот и дорос на 3 году президенства клоун о сообщении (о боже) что рабсия агрессор и оккупант. Ему торчно (не опечатка) необходим еще один срок чтобы наконец-то понять что у нас война с рабсеей и бородатая бабушка его первым кинет при расследовании финансовых махинаций с бюджетом.
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17.09.2021 21:55 Відповісти
Сам Генітальніший Гавнокомандувач підписав !! Москалі тремтіть ,"Всех будем бамбіть!" !!!)))
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17.09.2021 21:24 Відповісти
после изгнания осла от корыта все его бюллетени, указы, постановы будут признаны ничтожными бумажками...
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17.09.2021 21:26 Відповісти
Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено, - Денисова
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17.09.2021 21:32 Відповісти
Четырежды откосивший потерпевший вiслюк решил на бюллетене отсидеться...
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17.09.2021 21:40 Відповісти
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17.09.2021 21:46 Відповісти
Колись це мало назву "Біла книга".

І її не затверджували, а просто ВИПУСКАЛИ.
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17.09.2021 22:46 Відповісти
А воротник у вавы помятый это его беня прижимал к себе?
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17.09.2021 23:43 Відповісти
Это типа Украина в деле обороны на больничном ?
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18.09.2021 00:04 Відповісти
 
 