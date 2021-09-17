Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року та затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України, в якому відображена стратегія воєнної безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, військова політика України реалізується за кількома основними напрямками, одне з яких - забезпечення відсічі і стримування збройної агресії РФ, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання військовим конфліктам з будь-якими іноземними державами.

"У Стратегічному оборонному бюлетені України сформульовано місію та бачення сил оборони зразка 2030 року, згідно з якою сили оборони об’єднані єдиним керівництвом та складаються з професійно підготовленого та вмотивованого особового складу, оснащені сучасним озброєнням і військовою (спеціальною) технікою, здатні забезпечити захист суверенітету й територіальної цілісності України, готові до ведення операцій у повітрі, на суші, на морі, ведення протиборства в інформаційному просторі та кіберпросторі, спроможні діяти асиметрично, нестандартно, є проактивними та інтегрованими до євроатлантичної безпекової архітектури", - говориться в повідомленні.

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На основі Стратегічного оборонного бюлетеня України будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи й проєкти з питань розвитку спроможностей сил оборони. Реалізація завдань та заходів Стратегічного оборонного бюлетеня України здійснюватиметься як коштом державного бюджету, так і інших джерел фінансування.