Ставнийчук: Существует договоренность отправлять в Венецианскую комиссию все дискуссионные законопроекты

Уже несколько лет все законопроекты, касающиеся прав человека или верховенства права, непременно отправляют на рассмотрение Венецианской комиссии.

О существовании такой негласной договоренности в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила Марина Ставнийчук, которая в 2009-2013 гг. была членом Венецианской комиссии от Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Много лет в Украине между властью и Венецианской комиссией существует определенная неписаная договоренность - традиция: все законопроекты, которые составляют определенную сложных в области конституционного права, касающихся прав человека, касаются верховенства права, касающиеся свобод - они традиционно даже перед рассмотрением в парламенте направляются в Венецианской комиссии", - сказал Ставнийчук.

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По ее словам, это нужно, чтобы обеспечить консенсус разных политических сил в восприятии того или иного законопроекта.

Ставнийчук считает, что выводы относительно законопроекта об олигархах комиссия успеет сделать до конца года.

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"Венецианская комиссия работает 4 раза в году в режиме заседаний. Ближайшее заседание - это октябрь, и позже в этом году - это декабрь. ... То есть, если вчера Венецианская комиссия сказала, что она получила законопроект, абсолютно логично, что до конца года полностью этот короткий, недолгий по содержанию, но достаточно проблемный законопроект она способна проанализировать и дать рекомендации государству Украина", - считает Ставнийчук.

Ничего страшного, экстраординарного не произошло.

Она добавила, что в связи с отправкой законопроекта об олигархах на оценку Венецианской комиссии не произошло ничего страшного или экстраординарного.