На Днепропетровщине мужчина бросил перед автомобилем соседей взрывной предмет, пострадал водитель, - Нацполиция. ФОТО
В Днепропетровской области в ходе конфликта 64-летний мужчина бросил перед автомобилем соседей неустановленный взрывной предмет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как установили правоохранители, мужчина бросил взрывной предмет, когда автомобиль соседей проезжал мимо его дома. В результате взрыва 62-летний водитель автомобиля получил легкие травмы, также поврежден автомобиль.
Злоумышленник доставлен в отделение полиции и задержан в порядке ст. 208 КУоАП. Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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+4 napalm
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Предложения с несколькими подлежащими
Существуют разные мнения на такие предложения.
Традиционная точка зрения такова.
Если в одном предложении несколько подлежащих при одном сказуемом, такое предложение считается двусоставным простым, осложненным однородными подлежащими: «Вдруг из-за этого тихого шелеста послышались вой, визг, плач, хохот шакалов».
Если же предложение состоит из нескольких существительных в именительном падеже при отсутствующем сказуемом, то оно рассматривается как сложное, состоящее из односоставных именных, номинативных предложений: Тишина, темнота, одиночество и этот странный шум.
це нове слово в лінгвістиці!
И удовольствия больше, и срок меньше)
На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. Джерело: "
Нашвидкоруч прочитав заголовок і замість слова "сусідів" прочитав "суддів". Ну думаю, нарешті почалась нормальна люстрація! А потім починаю читати статтю і такий облом. Печалька.