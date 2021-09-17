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Новости Силовики
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На Днепропетровщине мужчина бросил перед автомобилем соседей взрывной предмет, пострадал водитель, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области в ходе конфликта 64-летний мужчина бросил перед автомобилем соседей неустановленный взрывной предмет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

На Днепропетровщине мужчина бросил перед автомобилем соседей взрывной предмет, пострадал водитель, - Нацполиция 01

Как установили правоохранители, мужчина бросил взрывной предмет, когда автомобиль соседей проезжал мимо его дома. В результате взрыва 62-летний водитель автомобиля получил легкие травмы, также поврежден автомобиль.

На Днепропетровщине мужчина бросил перед автомобилем соседей взрывной предмет, пострадал водитель, - Нацполиция 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Днепре: в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство, - СМИ

Злоумышленник доставлен в отделение полиции и задержан в порядке ст. 208 КУоАП. Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

взрыв (6721) Нацполиция (16424) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Днепропетровская область (3838)


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Топ комментарии
+4
"
На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. Джерело: "

Нашвидкоруч прочитав заголовок і замість слова "сусідів" прочитав "суддів". Ну думаю, нарешті почалась нормальна люстрація! А потім починаю читати статтю і такий облом. Печалька.
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18.09.2021 02:18
+2
Який з них???)))
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17.09.2021 23:09
+2
Вміють у Дніпрі веселитись
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17.09.2021 23:29
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Правила форума Совет форумчан
потомок понаехов из кацапстана.
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17.09.2021 23:07 Ответить
Який з них???)))
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17.09.2021 23:09 Ответить
чукча не читатель? Заголовок перечитай.
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17.09.2021 23:10 Ответить
Ну прочитав ,що далі???)))
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17.09.2021 23:12 Ответить
Теперь определи главное подлежащее и второстепенное подлежащее и сопоставь с главным подлежащим из моего комментария. Если тяжело - перечитывай рузькомовных классиков для начитки рузького языка.
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17.09.2021 23:14 Ответить
А нах.. мені начитувати "русский язик2 ???))))
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17.09.2021 23:18 Ответить
Потому что ты задаешь глупые вопросы на прочитанные тобой рузькомовные комментарии, не понимая их сути. Посему или крестик одень или трусы. То есть или вовсе не спрашивай, если тебе не нужон рузькый, или учи его грамматику.
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17.09.2021 23:21 Ответить
Мені цікаво ,хто зних ,той що петарду жбурнув ,чи водій ,нащадок "понаехав"???)))
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17.09.2021 23:25 Ответить
судя по нормам и правилам рузького язіка - тот кто жбурнув.
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18.09.2021 13:47 Ответить
Дуже дивні норми та правила !!)))
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18.09.2021 13:52 Ответить
Главные члены - подлежащее и сказуемое, второстепенные - определение, дополнение, обстоятельство. Второстепенные члены служат для пояснения главных и могут иметь при себе поясняющие их второстепенные члены.
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18.09.2021 13:59 Ответить
Характеристика предложений с несколькими подлежащими и несколькими сказуемыми.

Предложения с несколькими подлежащими

Существуют разные мнения на такие предложения.

Традиционная точка зрения такова.

Если в одном предложении несколько подлежащих при одном сказуемом, такое предложение считается двусоставным простым, осложненным однородными подлежащими: «Вдруг из-за этого тихого шелеста послышались вой, визг, плач, хохот шакалов».

Если же предложение состоит из нескольких существительных в именительном падеже при отсутствующем сказуемом, то оно рассматривается как сложное, состоящее из односоставных именных, номинативных предложений: Тишина, темнота, одиночество и этот странный шум.
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18.09.2021 14:04 Ответить
То "не нужон" ,чи такі "не нужен" ???)))
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17.09.2021 23:27 Ответить
пан не аби який мовознавець! виявляється є головни підмет та другорядний підмет!
це нове слово в лінгвістиці!
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17.09.2021 23:27 Ответить
Второстепенный член предложения? Не, не слышал..
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18.09.2021 13:49 Ответить
"Потомок понаехав из кацапстана." Нащадок -це один ,а де другорядний ???)))
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18.09.2021 13:55 Ответить
другорядний у заголовку.
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18.09.2021 13:57 Ответить
Парубки дівчину не поділили !!!!))))
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17.09.2021 23:08 Ответить
Это был рузькоязычный, с вероятностью 73%
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17.09.2021 23:09 Ответить
Який з них???))))
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17.09.2021 23:13 Ответить
Дубль два для тех у кого ососбый путь развития - определи главное подлежащее и второстепенное подлежащее и сопоставь с главным подлежащим из моего комментария. Если тяжело - перечитывай рузькомовных классиков для начитки рузького языка.
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17.09.2021 23:15 Ответить
здається ви переплутали "взрывной" та "взрывающийся"
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17.09.2021 23:13 Ответить
Вміють у Дніпрі веселитись
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17.09.2021 23:29 Ответить
Не проще было дать ему по морде?
И удовольствия больше, и срок меньше)
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18.09.2021 00:51 Ответить
Вибачте, як до "знаючого" - що краще - дати по морді чи до полусмерті? Просто в фейсбуці зедебілів коментую, двоє дітей....
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18.09.2021 02:06 Ответить
За дать по морде, вообще не предусматривает лишение свободы, а вот до полусмерти, ЭТО ТЯЖКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ, ДО 12 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
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18.09.2021 09:30 Ответить
Дякую, значить по морді, але "аккуратно но сильно"
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20.09.2021 12:02 Ответить
"
На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. Джерело: "

Нашвидкоруч прочитав заголовок і замість слова "сусідів" прочитав "суддів". Ну думаю, нарешті почалась нормальна люстрація! А потім починаю читати статтю і такий облом. Печалька.
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18.09.2021 02:18 Ответить
!!!
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18.09.2021 11:31 Ответить
 
 