На Днепропетровщине мужчина бросил перед автомобилем соседей взрывной предмет, пострадал водитель, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области в ходе конфликта 64-летний мужчина бросил перед автомобилем соседей неустановленный взрывной предмет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как установили правоохранители, мужчина бросил взрывной предмет, когда автомобиль соседей проезжал мимо его дома. В результате взрыва 62-летний водитель автомобиля получил легкие травмы, также поврежден автомобиль.

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Злоумышленник доставлен в отделение полиции и задержан в порядке ст. 208 КУоАП. Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.