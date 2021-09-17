На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. ФОТО
У Дніпропетровській області під час конфлікту 64-річний чоловік кинув перед автомобілем сусідів невстановлений вибуховий предмет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції .
Як встановили правоохоронці, чоловік кинув вибуховий предмет, коли автомобіль сусідів проїжджав повз його будинок. Внаслідок вибуху 62-річний водій автомобіля зазнав легких травм, також пошкоджено автомобіль.
Зловмисника доставлено у відділення поліції і затримано в порядку ст. 208 КУпАП. Слідчі відкрили кримінальні провадження у ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+4 napalm
показати весь коментар18.09.2021 02:18
+2 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар17.09.2021 23:09
+2 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар17.09.2021 23:29
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Предложения с несколькими подлежащими
Существуют разные мнения на такие предложения.
Традиционная точка зрения такова.
Если в одном предложении несколько подлежащих при одном сказуемом, такое предложение считается двусоставным простым, осложненным однородными подлежащими: «Вдруг из-за этого тихого шелеста послышались вой, визг, плач, хохот шакалов».
Если же предложение состоит из нескольких существительных в именительном падеже при отсутствующем сказуемом, то оно рассматривается как сложное, состоящее из односоставных именных, номинативных предложений: Тишина, темнота, одиночество и этот странный шум.
це нове слово в лінгвістиці!
И удовольствия больше, и срок меньше)
На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. Джерело: "
Нашвидкоруч прочитав заголовок і замість слова "сусідів" прочитав "суддів". Ну думаю, нарешті почалась нормальна люстрація! А потім починаю читати статтю і такий облом. Печалька.