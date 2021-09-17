На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпропетровській області під час конфлікту 64-річний чоловік кинув перед автомобілем сусідів невстановлений вибуховий предмет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції .

Як встановили правоохоронці, чоловік кинув вибуховий предмет, коли автомобіль сусідів проїжджав повз його будинок. Внаслідок вибуху 62-річний водій автомобіля зазнав легких травм, також пошкоджено автомобіль.

Зловмисника доставлено у відділення поліції і затримано в порядку ст. 208 КУпАП. Слідчі відкрили кримінальні провадження у ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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