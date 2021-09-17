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Новини Силовики
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На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпропетровській області під час конфлікту 64-річний чоловік кинув перед автомобілем сусідів невстановлений вибуховий предмет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції .

На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція 01

Як встановили правоохоронці, чоловік кинув вибуховий предмет, коли автомобіль сусідів проїжджав повз його будинок. Внаслідок вибуху 62-річний водій автомобіля зазнав легких травм, також пошкоджено автомобіль.

На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція 02

Зловмисника доставлено у відділення поліції і затримано в порядку ст. 208 КУпАП. Слідчі відкрили кримінальні провадження у ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

вибух (4433) Нацполіція (15129) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Дніпропетровська область (3610)


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Топ коментарі
+4
"
На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. Джерело: "

Нашвидкоруч прочитав заголовок і замість слова "сусідів" прочитав "суддів". Ну думаю, нарешті почалась нормальна люстрація! А потім починаю читати статтю і такий облом. Печалька.
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18.09.2021 02:18
+2
Який з них???)))
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17.09.2021 23:09
+2
Вміють у Дніпрі веселитись
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17.09.2021 23:29
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потомок понаехов из кацапстана.
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17.09.2021 23:07 Відповісти
Який з них???)))
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17.09.2021 23:09 Відповісти
чукча не читатель? Заголовок перечитай.
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17.09.2021 23:10 Відповісти
Ну прочитав ,що далі???)))
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17.09.2021 23:12 Відповісти
Теперь определи главное подлежащее и второстепенное подлежащее и сопоставь с главным подлежащим из моего комментария. Если тяжело - перечитывай рузькомовных классиков для начитки рузького языка.
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17.09.2021 23:14 Відповісти
А нах.. мені начитувати "русский язик2 ???))))
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17.09.2021 23:18 Відповісти
Потому что ты задаешь глупые вопросы на прочитанные тобой рузькомовные комментарии, не понимая их сути. Посему или крестик одень или трусы. То есть или вовсе не спрашивай, если тебе не нужон рузькый, или учи его грамматику.
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17.09.2021 23:21 Відповісти
Мені цікаво ,хто зних ,той що петарду жбурнув ,чи водій ,нащадок "понаехав"???)))
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17.09.2021 23:25 Відповісти
судя по нормам и правилам рузького язіка - тот кто жбурнув.
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18.09.2021 13:47 Відповісти
Дуже дивні норми та правила !!)))
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18.09.2021 13:52 Відповісти
Главные члены - подлежащее и сказуемое, второстепенные - определение, дополнение, обстоятельство. Второстепенные члены служат для пояснения главных и могут иметь при себе поясняющие их второстепенные члены.
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18.09.2021 13:59 Відповісти
Характеристика предложений с несколькими подлежащими и несколькими сказуемыми.

Предложения с несколькими подлежащими

Существуют разные мнения на такие предложения.

Традиционная точка зрения такова.

Если в одном предложении несколько подлежащих при одном сказуемом, такое предложение считается двусоставным простым, осложненным однородными подлежащими: «Вдруг из-за этого тихого шелеста послышались вой, визг, плач, хохот шакалов».

Если же предложение состоит из нескольких существительных в именительном падеже при отсутствующем сказуемом, то оно рассматривается как сложное, состоящее из односоставных именных, номинативных предложений: Тишина, темнота, одиночество и этот странный шум.
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18.09.2021 14:04 Відповісти
То "не нужон" ,чи такі "не нужен" ???)))
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17.09.2021 23:27 Відповісти
пан не аби який мовознавець! виявляється є головни підмет та другорядний підмет!
це нове слово в лінгвістиці!
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17.09.2021 23:27 Відповісти
Второстепенный член предложения? Не, не слышал..
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18.09.2021 13:49 Відповісти
"Потомок понаехав из кацапстана." Нащадок -це один ,а де другорядний ???)))
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18.09.2021 13:55 Відповісти
другорядний у заголовку.
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18.09.2021 13:57 Відповісти
Парубки дівчину не поділили !!!!))))
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17.09.2021 23:08 Відповісти
Это был рузькоязычный, с вероятностью 73%
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17.09.2021 23:09 Відповісти
Який з них???))))
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17.09.2021 23:13 Відповісти
Дубль два для тех у кого ососбый путь развития - определи главное подлежащее и второстепенное подлежащее и сопоставь с главным подлежащим из моего комментария. Если тяжело - перечитывай рузькомовных классиков для начитки рузького языка.
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17.09.2021 23:15 Відповісти
здається ви переплутали "взрывной" та "взрывающийся"
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17.09.2021 23:13 Відповісти
Вміють у Дніпрі веселитись
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17.09.2021 23:29 Відповісти
Не проще было дать ему по морде?
И удовольствия больше, и срок меньше)
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18.09.2021 00:51 Відповісти
Вибачте, як до "знаючого" - що краще - дати по морді чи до полусмерті? Просто в фейсбуці зедебілів коментую, двоє дітей....
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18.09.2021 02:06 Відповісти
За дать по морде, вообще не предусматривает лишение свободы, а вот до полусмерти, ЭТО ТЯЖКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ, ДО 12 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
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18.09.2021 09:30 Відповісти
Дякую, значить по морді, але "аккуратно но сильно"
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20.09.2021 12:02 Відповісти
"
На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. Джерело: "

Нашвидкоруч прочитав заголовок і замість слова "сусідів" прочитав "суддів". Ну думаю, нарешті почалась нормальна люстрація! А потім починаю читати статтю і такий облом. Печалька.
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18.09.2021 02:18 Відповісти
!!!
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18.09.2021 11:31 Відповісти
 
 