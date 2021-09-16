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Взрыв в Днепре: в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство, - СМИ

Взрыв в Днепре: в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство, - СМИ

Самодельное взрывное устройство было установлено в автомобиле, в результате взрыва которого погибли спикер Днепропетровского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и член одной из общественных организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу автомобиля и сработало, когда водитель сел в машину.

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Напомним, ранее сообщалось, что 15 сентября 2021 года на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Позже стало известно, что погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.

Автор: 

взрыв (6728) Днепр (4408) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+2
тобто, однозначно вбивство
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16.09.2021 13:26
+2
Нечего не нашли, но уже поспешили заявить, что "самодельное". По силе и характеру взрыва это был пластид Си-4, который имеется только у спецслужб, наших или приблудных.
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16.09.2021 13:42
+1
"...это был пластид Си-4" - а почему не ПВВ-5А, ПВВ-7 или Гексопласт ГП-87К? эксперт ты доморощенный
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16.09.2021 13:49
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тобто, однозначно вбивство
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16.09.2021 13:26 Ответить
Спишут на очередных Антоненко, Дугарь и Кузьменко........
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16.09.2021 13:35 Ответить
Нечего не нашли, но уже поспешили заявить, что "самодельное". По силе и характеру взрыва это был пластид Си-4, который имеется только у спецслужб, наших или приблудных.
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16.09.2021 13:42 Ответить
"...это был пластид Си-4" - а почему не ПВВ-5А, ПВВ-7 или Гексопласт ГП-87К? эксперт ты доморощенный
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16.09.2021 13:49 Ответить
Нє ну взагалі цікаво шо то було і головне скільки, щоб так машину розібрати. І де воно могло перебувати непомітно.
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16.09.2021 13:53 Ответить
Ага!...
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16.09.2021 14:37 Ответить
всё что я перечислил тоже пластид, но гексогена немного меньше чем в С-4, но совсем не на много
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16.09.2021 14:57 Ответить
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16.09.2021 14:33 Ответить
Подложить в машину самодельное устройство раз плюнуть
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16.09.2021 14:34 Ответить
терр организация кооператив озеро опять начала убивать журналистов атошников копов и военных как при порохе..
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16.09.2021 14:57 Ответить
Кому сапёр мог так насолить?
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16.09.2021 15:08 Ответить
Сам ты сраный сепар. Он никогда не интересовался МВУ.
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16.09.2021 21:10 Ответить
 
 