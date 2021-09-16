Взрыв в Днепре: в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство, - СМИ

Самодельное взрывное устройство было установлено в автомобиле, в результате взрыва которого погибли спикер Днепропетровского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и член одной из общественных организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу автомобиля и сработало, когда водитель сел в машину.

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Напомним, ранее сообщалось, что 15 сентября 2021 года на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Позже стало известно, что погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.