Россия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины, - Кислица

Российская Федерация выступила против того, чтобы Генеральная ассамблея ООН рассматривала пункт повестки дня о временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Генассамблеи Организации объединенных наций сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, отмечается в Фейсбуке чиновника.

"Зловеще символично, что 17 сентября Российская Федерация вновь отчаянно выступает против того, чтобы этот наш демократический орган рассматривал пункт повестки дня о временно оккупированных территориях Украины. Позвольте мне напомнить всем в этом зале, почему: именно в этот день, 17 сентября 1939 года, выполняя соглашение между Гитлером и Сталиным, подписанное их министрами иностранных дел в Москве менее чем за 4 недели до того, советские войска вступили и оккупировали тогдашний Юг Польши. Итак, вторжение в Польшу было продолжено уже в альянсе с нацистской Германией, которое стало началом второй мировой войны 1 сентября", - заявил Кислица.

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Он напомнил, что сегодня утром российский МИД в своем аккаунте в Twitter назвал оккупацию Польши "освободительным походом".

"Так никогда и не перерезав пуповину от Советского Союза, РФ продолжает оставаться генетической копией своей дьявольской империи-матери. Установив табличку с именем собственным в зале Совета Безопасности ООН вопреки Уставу ООН, согласно со статьей 23 которого (и вы можете это легко проверить) Советский Союз , а не Российская Федерация, РФ является постоянным членом Совета Безопасности", - отметил Кислица.

По его словам, РФ поддерживает свою позицию против воли Генеральной Ассамблеи "только с помощью шантажа, запугивания и притеснений". "И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад только двое его членов поддержали Российскую Федерацию", - подчеркнул дипломат.

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