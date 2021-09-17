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Россия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины, - Кислица

Россия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины, - Кислица

Российская Федерация выступила против того, чтобы Генеральная ассамблея ООН рассматривала пункт повестки дня о временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Генассамблеи Организации объединенных наций сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, отмечается в Фейсбуке чиновника. 

"Зловеще символично, что 17 сентября Российская Федерация вновь отчаянно выступает против того, чтобы этот наш демократический орган рассматривал пункт повестки дня о временно оккупированных территориях Украины. Позвольте мне напомнить всем в этом зале, почему: именно в этот день, 17 сентября 1939 года, выполняя соглашение между Гитлером и Сталиным, подписанное их министрами иностранных дел в Москве менее чем за 4 недели до того, советские войска вступили и оккупировали тогдашний Юг Польши. Итак, вторжение в Польшу было продолжено уже в альянсе с нацистской Германией, которое стало началом второй мировой войны 1 сентября", - заявил Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымские татары будут оставаться в центре внимания ООН, - Кислица

Он напомнил, что сегодня утром российский МИД в своем аккаунте в Twitter назвал оккупацию Польши "освободительным походом".

"Так никогда и не перерезав пуповину от Советского Союза, РФ продолжает оставаться генетической копией своей дьявольской империи-матери. Установив табличку с именем собственным в зале Совета Безопасности ООН вопреки Уставу ООН, согласно со статьей 23 которого (и вы можете это легко проверить) Советский Союз , а не Российская Федерация, РФ является постоянным членом Совета Безопасности", - отметил Кислица.

По его словам, РФ поддерживает свою позицию против воли Генеральной Ассамблеи "только с помощью шантажа, запугивания и притеснений". "И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад только двое его членов поддержали Российскую Федерацию", - подчеркнул дипломат.

Также читайте: 76-я Генассамблея ООН начнется с рассмотрения украинского вопроса

Автор: 

ООН (4157) россия (95339) Кислица (171)


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Топ комментарии
+11
табличка "СССР" ?

так гнать несуществующее государство из ООН !
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17.09.2021 23:57
+7
на столе табличка - расися, а в уставе - сесесер
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18.09.2021 00:02
+7
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18.09.2021 00:06
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табличка "СССР" ?

так гнать несуществующее государство из ООН !
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17.09.2021 23:57 Ответить
на столе табличка - расися, а в уставе - сесесер
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18.09.2021 00:02 Ответить
Россия выступила против сохранения этого пункта и инициировала соответствующее голосование. Представителей Москвы поддержали 11 стран, в том числе Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Сирия, Филиппины и Зимбабве.
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18.09.2021 00:01 Ответить
эх, казахи... с остальными все понятно давно
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18.09.2021 00:03 Ответить
Казахи між двома вогнями: з одного Китай з другого параша. Але це не виправдовує. Виглядає так, що рішення свідоме.
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18.09.2021 00:22 Ответить
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18.09.2021 00:06 Ответить
это мурлай - малалай?
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18.09.2021 01:00 Ответить
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18.09.2021 00:06 Ответить
У кацапів загострення психозу, "вялічіє" остаточно відібрало людську здатність говорити правду.
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18.09.2021 00:12 Ответить
Значит, дятлы Польшу, вместе с фашистами осаобождать тогда отправились. Понятно. Ни чего не меняется в Мордоре. Сегодня Мордор собирается освобождать Украину от Украинцев.
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18.09.2021 00:12 Ответить
херои рюзьке мира
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18.09.2021 00:59 Ответить
не просто хэрои а рузькэ вытязи.
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18.09.2021 01:03 Ответить
Уже не в первый раз встречаю восхищённые записи об этих маньяках-отморозках со стороны кацапов. Дичайшая дичь.
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18.09.2021 01:07 Ответить
 
 