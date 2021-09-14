76-я Генассамблея ООН начнется с рассмотрения украинского вопроса

Во вторник, 14 сентября, в 15:00 по Нью-Йорку (в 22:00 по Киеву) стартует 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Первая неделя является организационной. Новый состав Генкомитета и Генассамблеи должен принять повестку дня сессии.

"Когда речь идет о рассмотрении украинской проблематики, то среди ключевых вопросов, которые уже в ближайшие часы будут рассматриваться новой Генассамблеей, сохранение на ее повестке дня пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины", - прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Впервые ситуация на временно оккупированных территориях Украины были внесена в официальное расписание Генассамблеи в 2018-м году.

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9-го сентября этого года Россия выступила против сохранения этого пункта и инициировала соответствующее голосование. Представителей Москвы поддержали 11 стран, в том числе Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Сирия, Филиппины и Зимбабве.

Зато 71 страна ООН проголосовала за сохранение этого пункта на 76-й сессии. Ожидается, что уже в эту среду Генассамблея рассмотрит включение украинского пункта, когда будет утверждать свою повестку дня.

Другой важной темой украинские дипломаты называют Декларацию Крымской платформы, которую Украина вместе с государствами-партнерами приняла в августе этого года.

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"В ходе дискуссий на Генассамблее, будут учитываться решения, принятые участниками инаугурационного саммита в Киеве, на котором запущена Крымская платформа", - рассказал Кислица.

Неделя дебатов на Генассамблее стартует во вторник, 21 сентября и продлится до понедельника, 27 сентября. Главы государств будут выступать как лично, так и в формате сделанных заранее видеозаписей.

Свое личное присутствие на уровне глав государств и правительств или министров подтвердили представители 83 стран.