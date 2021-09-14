РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4771 посетитель онлайн
Новости За рубежом
2 997 17
ООН (3936) Кислица (141)

76-я Генассамблея ООН начнется с рассмотрения украинского вопроса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

76-я Генассамблея ООН начнется с рассмотрения украинского вопроса

Во вторник, 14 сентября, в 15:00 по Нью-Йорку (в 22:00 по Киеву) стартует 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Первая неделя является организационной. Новый состав Генкомитета и Генассамблеи должен принять повестку дня сессии.

"Когда речь идет о рассмотрении украинской проблематики, то среди ключевых вопросов, которые уже в ближайшие часы будут рассматриваться новой Генассамблеей, сохранение на ее повестке дня пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины", - прокомментировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Впервые ситуация на временно оккупированных территориях Украины были внесена в официальное расписание Генассамблеи в 2018-м году.

Читайте: Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, но полетит для этого в США, только если будет польза, - Никифоров

9-го сентября этого года Россия выступила против сохранения этого пункта и инициировала соответствующее голосование. Представителей Москвы поддержали 11 стран, в том числе Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Сирия, Филиппины и Зимбабве.

Зато 71 страна ООН проголосовала за сохранение этого пункта на 76-й сессии. Ожидается, что уже в эту среду Генассамблея рассмотрит включение украинского пункта, когда будет утверждать свою повестку дня.

Другой важной темой украинские дипломаты называют Декларацию Крымской платформы, которую Украина вместе с государствами-партнерами приняла в августе этого года.

Также читайте: Евросоюз - в ООН: Оккупация Крыма остается прямым вызовом международной безопасности

"В ходе дискуссий на Генассамблее, будут учитываться решения, принятые участниками инаугурационного саммита в Киеве, на котором запущена Крымская платформа", - рассказал Кислица.

Неделя дебатов на Генассамблее стартует во вторник, 21 сентября и продлится до понедельника, 27 сентября. Главы государств будут выступать как лично, так и в формате сделанных заранее видеозаписей.

Свое личное присутствие на уровне глав государств и правительств или министров подтвердили представители 83 стран.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
фуйлостан має припинити своє існування !

фуйлостан повинен бути проклят усім світом та знищений !!!
показать весь комментарий
14.09.2021 19:10
+2
Крымские татары напали на Крым и хотят отбрать его у рюсскихъ Мудаков Генассаьблея осудит коренной Народ Крыма Путлерские Крысы напишите жалобу в ООН...бараны конченные
показать весь комментарий
14.09.2021 19:12
+2
показать весь комментарий
14.09.2021 19:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чует моя помочь хотят
показать весь комментарий
14.09.2021 19:08 Ответить
фуйлостан має припинити своє існування !

фуйлостан повинен бути проклят усім світом та знищений !!!
показать весь комментарий
14.09.2021 19:10 Ответить
Крымские татары напали на Крым и хотят отбрать его у рюсскихъ Мудаков Генассаьблея осудит коренной Народ Крыма Путлерские Крысы напишите жалобу в ООН...бараны конченные
показать весь комментарий
14.09.2021 19:12 Ответить
Начало рассмотрения на пару минут хватит?
показать весь комментарий
14.09.2021 19:15 Ответить
Наполеон напал на княжество Мацковию в 1812 году....РАБссии тогда не было в природе...Вопрос...какким образом рюсскае быдло попало в Крым в те года? на Дирижабле?
показать весь комментарий
14.09.2021 19:18 Ответить
Умер ордынский генерал Казанцев
показать весь комментарий
14.09.2021 19:20 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 19:34 Ответить
Зепед полетит,польза будет...
показать весь комментарий
14.09.2021 19:21 Ответить
В Сирии замочили очень крутого подполковника РАБссиянской армии,который ехал на крутом КАМАЗе,а камаз очень был защищенный от всяких ракет и бомб...особый КАМАЗ крутой камаз...,анаГОВНЕТ что и все на РАБссии...земля стекловатой крысе мавзолейной...
показать весь комментарий
14.09.2021 19:23 Ответить
та шо там рассматривать - пенсии в ордло платят, отстрел укр. солдат ведется? всё нормуль...
показать весь комментарий
14.09.2021 19:26 Ответить
Будет трагифарсом, если москали нагло и бесцеремонно вторгнутся в Украину со всех трех направлений 19 сентября во время генассамблеи и вся эта импотентская ширма международных чинуш будет бесполезно изображать из себя то, чем по сути не является (кряхтеть, пыхтеть, топать ногами, требовать, вызывать "обеспокоенность", принимать декларативные резолюции, выполнять которые никто не станет)!
показать весь комментарий
14.09.2021 19:26 Ответить
Крысы Мавзолейные уже нападут...2014 год давно прошел...паникер сраный...
показать весь комментарий
14.09.2021 19:35 Ответить
то ли еще будет, возможность очень сильно "удивится" всем еще предстоит, потому логики в том не будет никакой!
показать весь комментарий
14.09.2021 19:41 Ответить
Крот ты ИДИТОТ конченный.... Денис Казанский про говноедов ОРДЛО рассказывает каждый....в ЖЭЛПЕ сидять по самые Мавзолеи...
показать весь комментарий
14.09.2021 19:27 Ответить
Обдроченцы ДАУНбасса жалуются что РАБссия их кинула...особенно тех кто потерял руку ногу...и прочие органы...Денис Казанский все про то быдло знает... вояки сраные
показать весь комментарий
14.09.2021 19:33 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2021 19:38 Ответить
Казахстан суки, за парашу голосують
показать весь комментарий
14.09.2021 19:54 Ответить
 
 