УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4902 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
2 997 17
ООН (2769) Кислиця (175)

76-ша Генасамблея ООН розпочнеться з розгляду українського питання

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

76-ша Генасамблея ООН розпочнеться з розгляду українського питання

У вівторок, 14 вересня, о 15:00 за Нью-Йорком (о 22:00 за Києвом) стартує 76-ша сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

Перший тиждень є організаційним. Новий склад Генкомітету і Генасамблеї повинен прийняти порядок денний сесії.

"Коли мова йде про розгляд української проблематики, то серед ключових питань, які вже у найближчі години будуть розглядатися новою Генасамблеєю, є збереження на її порядку денному пункту про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України!", - прокоментував українській службі Голосу Америки постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Вперше, ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було внесено до офіційного розкладу Генасамблеї у 2018-му році.

9 вересня цього року Росія виступила проти збереження цього пункту та ініціювала відповідне голосування. Представників Москви підтримали 11 країн, зокрема: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Сирія, Філіппіни та Зімбабве.

Також читайте: Зеленський виступить на сесії Генасамблеї ООН, але полетить для цього до США, лише якщо буде користь, - Никифоров

Натомість, 71 країна ООН проголосувала за збереження цього пункту на 76й сесії. Очікується, що вже цієї Середи Генасамблея розгляне включення українського пункту, коли затверджуватиме свій порядок денний.

Іншою важливою темою українські дипломати називають Декларацію кримської платформи, яку Україна, разом із державами-партнерами прийняла у серпні цього року.

"В ході дискусій на Генасамблеї, будуть враховуватись рішення прийняті учасниками інавгураційної саміту в Києві, на якому була запущена Кримська платформа", - розповідає Сергій Кислиця.

Тиждень дебатів на Генасамблеї стартує у вівторок, 21 вересня і триватиме до понеділка, 27 вересня. Глави держав виступатимуть як особисто, так і в форматі зроблених заздалегідь відеозаписів.

Свою особисту присутність на рівні глав держав і урядів або міністрів підтвердили представники 83 країн.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
фуйлостан має припинити своє існування !

фуйлостан повинен бути проклят усім світом та знищений !!!
показати весь коментар
14.09.2021 19:10
+2
Крымские татары напали на Крым и хотят отбрать его у рюсскихъ Мудаков Генассаьблея осудит коренной Народ Крыма Путлерские Крысы напишите жалобу в ООН...бараны конченные
показати весь коментар
14.09.2021 19:12
+2
показати весь коментар
14.09.2021 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чует моя помочь хотят
показати весь коментар
14.09.2021 19:08 Відповісти
фуйлостан має припинити своє існування !

фуйлостан повинен бути проклят усім світом та знищений !!!
показати весь коментар
14.09.2021 19:10 Відповісти
Крымские татары напали на Крым и хотят отбрать его у рюсскихъ Мудаков Генассаьблея осудит коренной Народ Крыма Путлерские Крысы напишите жалобу в ООН...бараны конченные
показати весь коментар
14.09.2021 19:12 Відповісти
Начало рассмотрения на пару минут хватит?
показати весь коментар
14.09.2021 19:15 Відповісти
Наполеон напал на княжество Мацковию в 1812 году....РАБссии тогда не было в природе...Вопрос...какким образом рюсскае быдло попало в Крым в те года? на Дирижабле?
показати весь коментар
14.09.2021 19:18 Відповісти
Умер ордынский генерал Казанцев
показати весь коментар
14.09.2021 19:20 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 19:34 Відповісти
Зепед полетит,польза будет...
показати весь коментар
14.09.2021 19:21 Відповісти
В Сирии замочили очень крутого подполковника РАБссиянской армии,который ехал на крутом КАМАЗе,а камаз очень был защищенный от всяких ракет и бомб...особый КАМАЗ крутой камаз...,анаГОВНЕТ что и все на РАБссии...земля стекловатой крысе мавзолейной...
показати весь коментар
14.09.2021 19:23 Відповісти
та шо там рассматривать - пенсии в ордло платят, отстрел укр. солдат ведется? всё нормуль...
показати весь коментар
14.09.2021 19:26 Відповісти
Будет трагифарсом, если москали нагло и бесцеремонно вторгнутся в Украину со всех трех направлений 19 сентября во время генассамблеи и вся эта импотентская ширма международных чинуш будет бесполезно изображать из себя то, чем по сути не является (кряхтеть, пыхтеть, топать ногами, требовать, вызывать "обеспокоенность", принимать декларативные резолюции, выполнять которые никто не станет)!
показати весь коментар
14.09.2021 19:26 Відповісти
Крысы Мавзолейные уже нападут...2014 год давно прошел...паникер сраный...
показати весь коментар
14.09.2021 19:35 Відповісти
то ли еще будет, возможность очень сильно "удивится" всем еще предстоит, потому логики в том не будет никакой!
показати весь коментар
14.09.2021 19:41 Відповісти
Крот ты ИДИТОТ конченный.... Денис Казанский про говноедов ОРДЛО рассказывает каждый....в ЖЭЛПЕ сидять по самые Мавзолеи...
показати весь коментар
14.09.2021 19:27 Відповісти
Обдроченцы ДАУНбасса жалуются что РАБссия их кинула...особенно тех кто потерял руку ногу...и прочие органы...Денис Казанский все про то быдло знает... вояки сраные
показати весь коментар
14.09.2021 19:33 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 19:38 Відповісти
Казахстан суки, за парашу голосують
показати весь коментар
14.09.2021 19:54 Відповісти
 
 