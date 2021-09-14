76-ша Генасамблея ООН розпочнеться з розгляду українського питання

У вівторок, 14 вересня, о 15:00 за Нью-Йорком (о 22:00 за Києвом) стартує 76-ша сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

Перший тиждень є організаційним. Новий склад Генкомітету і Генасамблеї повинен прийняти порядок денний сесії.

"Коли мова йде про розгляд української проблематики, то серед ключових питань, які вже у найближчі години будуть розглядатися новою Генасамблеєю, є збереження на її порядку денному пункту про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України!", - прокоментував українській службі Голосу Америки постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Вперше, ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було внесено до офіційного розкладу Генасамблеї у 2018-му році.

9 вересня цього року Росія виступила проти збереження цього пункту та ініціювала відповідне голосування. Представників Москви підтримали 11 країн, зокрема: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Сирія, Філіппіни та Зімбабве.

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Натомість, 71 країна ООН проголосувала за збереження цього пункту на 76й сесії. Очікується, що вже цієї Середи Генасамблея розгляне включення українського пункту, коли затверджуватиме свій порядок денний.

Іншою важливою темою українські дипломати називають Декларацію кримської платформи, яку Україна, разом із державами-партнерами прийняла у серпні цього року.

"В ході дискусій на Генасамблеї, будуть враховуватись рішення прийняті учасниками інавгураційної саміту в Києві, на якому була запущена Кримська платформа", - розповідає Сергій Кислиця.

Тиждень дебатів на Генасамблеї стартує у вівторок, 21 вересня і триватиме до понеділка, 27 вересня. Глави держав виступатимуть як особисто, так і в форматі зроблених заздалегідь відеозаписів.

Свою особисту присутність на рівні глав держав і урядів або міністрів підтвердили представники 83 країн.