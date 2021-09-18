Украина следит за военными учениями России и Беларуси, - Данилов

Украина следит за военными учениями России и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Учения ("Запад-2021" России и Беларуси - ред.) там продолжаются. Мы отслеживаем, что происходит в процессе этих учений. На сегодняшний день действительно для нас это вызов, но я могу сказать, у нас начинаются собственные учения со странами НАТО. Мы не чувствуем себя незащищенными. Может начаться обострение? В любое время, когда Путин примет решение", - заявил Алексей Данилов.

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