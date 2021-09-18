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Украина следит за военными учениями России и Беларуси, - Данилов

Украина следит за военными учениями России и Беларуси, - Данилов

Украина следит за военными учениями России и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Учения ("Запад-2021" России и Беларуси - ред.) там продолжаются. Мы отслеживаем, что происходит в процессе этих учений. На сегодняшний день действительно для нас это вызов, но я могу сказать, у нас начинаются собственные учения со странами НАТО. Мы не чувствуем себя незащищенными. Может начаться обострение? В любое время, когда Путин примет решение", - заявил Алексей Данилов.

Также читайте: Пограничники привлекли к охране границы с Беларусью боевые подразделения

Автор: 

Данилов (1066) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+2
Ви з ким й про що? Він на злеті своєї кар"єри займався собачками й так воно йому зайшло, що сам став слухняною РНБОшною дресованою собачкою у Єрмака. А історик, юрист - наступні його професії , на ньому не залишили сліду... Хоча, він знає що він лише оголошувач забаганок технології розвалу держави від зрадників, а насправді секретар... НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАТИМЕ!
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18.09.2021 02:34
+1
КЛОУН з ЗЕшапіто з пропискою в РНБО, а де заява про загострення ситуації та втрати серед військових
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18.09.2021 02:26
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Уже ж закончились. Но. Войска или техника - останутся.
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18.09.2021 00:54 Ответить
Ви з ким й про що? Він на злеті своєї кар"єри займався собачками й так воно йому зайшло, що сам став слухняною РНБОшною дресованою собачкою у Єрмака. А історик, юрист - наступні його професії , на ньому не залишили сліду... Хоча, він знає що він лише оголошувач забаганок технології розвалу держави від зрадників, а насправді секретар... НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАТИМЕ!
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18.09.2021 02:34 Ответить
КЛОУН з ЗЕшапіто з пропискою в РНБО, а де заява про загострення ситуації та втрати серед військових
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18.09.2021 02:26 Ответить
Следит это, типа, газеты читает?
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18.09.2021 06:20 Ответить
Может тебе об разведке рассказать, которая наблюдает за учениями ордьІ? Так тьІ трепло ордьІнцам стуканешь.
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18.09.2021 08:58 Ответить
А наблюдает это как, бухает у тёти Клавы на завалинке?
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18.09.2021 11:46 Ответить
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18.09.2021 10:52 Ответить
... скоро по пятницам перестанет "принтерить" Генеральная ассамблея Совета Безопасности Украины?
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18.09.2021 07:50 Ответить
Учения закончились
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18.09.2021 08:28 Ответить
Это была военная тайна! А ты, эх...
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18.09.2021 11:47 Ответить
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18.09.2021 11:48 Ответить
По мойму у этого чувака началось Обострение.
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18.09.2021 14:52 Ответить
 
 