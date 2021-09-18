Україна стежить за військовими навчаннями Росії та Білорусі, - Данілов
Україна стежить за військовими навчаннями Росії і Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Навчання (" Захід-2021 "Росії і Білорусі. - Ред.) там тривають. Ми відстежуємо, що відбувається в процесі цих навчань. На сьогодні дійсно для нас це виклик, але я можу сказати, у нас починаються власні навчання з країнами НАТО . Ми не почуваємося незахищеними. Може початися загострення? У будь-який час, коли Путін прийме рішення", - заявив Олексій Данілов.
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