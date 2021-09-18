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Україна стежить за військовими навчаннями Росії та Білорусі, - Данілов

Україна стежить за військовими навчаннями Росії та Білорусі, - Данілов

Україна стежить за військовими навчаннями Росії і Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі  програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Навчання (" Захід-2021 "Росії і Білорусі. - Ред.) там тривають. Ми відстежуємо, що відбувається в процесі цих навчань. На сьогодні дійсно для нас це виклик, але я можу сказати, у нас починаються власні навчання з країнами НАТО . Ми не почуваємося незахищеними. Може початися загострення? У будь-який час, коли Путін прийме рішення", - заявив Олексій Данілов.

Також читайте: Данілов - журналісту: Уточніть, що ви маєте на увазі ... Я напружуюся вже, коли слухаю російську

Данілов (1259) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+2
Ви з ким й про що? Він на злеті своєї кар"єри займався собачками й так воно йому зайшло, що сам став слухняною РНБОшною дресованою собачкою у Єрмака. А історик, юрист - наступні його професії , на ньому не залишили сліду... Хоча, він знає що він лише оголошувач забаганок технології розвалу держави від зрадників, а насправді секретар... НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАТИМЕ!
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18.09.2021 02:34
+1
КЛОУН з ЗЕшапіто з пропискою в РНБО, а де заява про загострення ситуації та втрати серед військових
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18.09.2021 02:26
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Уже ж закончились. Но. Войска или техника - останутся.
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18.09.2021 00:54 Відповісти
Ви з ким й про що? Він на злеті своєї кар"єри займався собачками й так воно йому зайшло, що сам став слухняною РНБОшною дресованою собачкою у Єрмака. А історик, юрист - наступні його професії , на ньому не залишили сліду... Хоча, він знає що він лише оголошувач забаганок технології розвалу держави від зрадників, а насправді секретар... НІ ЗА ЩО НЕ ВІДПОВІДАТИМЕ!
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18.09.2021 02:34 Відповісти
КЛОУН з ЗЕшапіто з пропискою в РНБО, а де заява про загострення ситуації та втрати серед військових
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18.09.2021 02:26 Відповісти
Следит это, типа, газеты читает?
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18.09.2021 06:20 Відповісти
Может тебе об разведке рассказать, которая наблюдает за учениями ордьІ? Так тьІ трепло ордьІнцам стуканешь.
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18.09.2021 08:58 Відповісти
А наблюдает это как, бухает у тёти Клавы на завалинке?
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18.09.2021 11:46 Відповісти
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18.09.2021 10:52 Відповісти
... скоро по пятницам перестанет "принтерить" Генеральная ассамблея Совета Безопасности Украины?
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18.09.2021 07:50 Відповісти
Учения закончились
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18.09.2021 08:28 Відповісти
Это была военная тайна! А ты, эх...
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18.09.2021 11:47 Відповісти
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18.09.2021 11:48 Відповісти
По мойму у этого чувака началось Обострение.
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18.09.2021 14:52 Відповісти
 
 