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71 населенный пункт обесточен в двух областях Украины из-за непогоды, - ГСЧС

71 населенный пункт обесточен в двух областях Украины из-за непогоды, - ГСЧС

В Украине из-за ухудшения погоды без света остался 71 населенный пункт. Сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Подчеркивается, что по состоянию на утро 18 сентября из-за порывов ветра, дождя и грозы обесточен 71 населенный пункт в двух областях: Львовской - 65, Черниговской - 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Автор: 

погода (2819) ГСЧС (4944) электроэнергия (772)


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