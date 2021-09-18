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71 населений пункт знеструмлено в двох областях України через негоду, - ДСНС

71 населений пункт знеструмлено в двох областях України через негоду, - ДСНС

В Україні через погіршення погоди без світла залишився 71 населений пункт. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Підкреслюється, що  станом на ранок 18 вересня через пориви вітру, дощу і грози знеструмлено 71 населений пункт у двох областях: Львівській - 65, Чернігівській - 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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погода (789) ДСНС (5083) Електрика (2042)


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