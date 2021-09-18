840 человек получили просроченную вакцину Moderna в Германии, - Bild
В Германии 840 человек получили просроченную вакцину Moderna. Никаких негативных последствий для привитых просроченной вакциной власти страны не ожидают.
Об этом пишет Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Инцидент произошел в трех городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене, которые расположены в регионе Баден-Вюртемберг.
По предварительной информации, причиной стала неверная маркировка на упаковке препарата. Указанный срок годности был дольше допустимого санитарными нормами - три месяца вместо 30 дней.
В то же время, местные врачи заявили, что не видят повода для беспокойства. Отмечается, что режим хранения лекарства не нарушался - его "все время держали в холодильнике".
Представительница вакцинационного центра Зиндельфингена уже заверила в отсутствии каких-либо данных, которые бы указывали на то, что более длительное хранение влияет на эффективность препарата.
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ибо теперь наши спокойно смогут ширять прострочку (1 000 шт на 16 сент. в Мариуполе, например.. ) ну она (вакцина) ж нормально (условно))) хранилась? да?
При современном развитии печатного дела на Западе....
его даже пару раз обводили мелом
Мелкие царапины и незначительные инфекции тренируют имунную систему (поэтому имунная защита сельских жителей выше, чем у городских). Если нет серьезных инфекций, переносимых кошками (типа токсоплазмоза, хламидиоз, сальмонеллеза и тп) то такой человек несколько лучше защищен, но это ниже защиты после прививки.
А какая разница (с)..😀
Откуда они знают? Или не первый раз уже вкалывают? Это всё же не просроченная колбаса, а сложная генная субстанция.
Как по мне сложная мировая система по регулировании численности людей и выкачиванию денег со всех во всех странах!
Здесь борьба за деньги , а не за здоровье дюдей.
Тю!
А то будут они 60 Э на мусор выбрасывать... И кто знает вакцина там или что-то другое?