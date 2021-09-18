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Новини Коронавірус і карантин
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840 осіб отримали прострочену вакцину Moderna в Німеччині, - Bild

840 осіб отримали прострочену вакцину Moderna в Німеччині, - Bild

У Німеччині 840 осіб отримали прострочену вакцину Moderna. Ніяких негативних наслідків для щеплених простроченою вакциною влада країни не очікує.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Інцидент стався в трьох містах Зіндельфінгені, Ройтлінгені і Есслінгені, які розташовані в регіоні Баден-Вюртемберг.

За попередньою інформацією, причиною стало неправильне маркування на упаковці препарату. Зазначений термін придатності був довше допустимого санітарними нормами - три місяці замість 30 днів.

Водночас, місцеві лікарі заявили, що не бачать приводу для занепокоєння. Відзначається, що режим зберігання ліків не порушувався - його "весь час тримали в холодильнику".

Представниця вакцинаційного центру Зіндельфінгена вже запевнила у відсутності будь-яких даних, які б вказували на те, що більш тривале зберігання впливає на ефективність препарату.

Читайте також: В Україні дозволено комбінування вакцин Moderna і Pfizer. Це безпечно й ефективно, - МОЗ

Німеччина (7317) карантин (18172) строк (32) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Moderna (63)


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Топ коментарі
+9
Німці вже підхопили кацапську недбалість. Отак так....
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18.09.2021 10:37
+6
просто половина кацапии имигрировала в Германию, они тоже там где то работают.. вот тебе и результат
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18.09.2021 10:54
+4
штирлиц, в берлине, после после очередной бутылочки спутника V - всегда спал, как убитый ...

его даже пару раз обводили мелом
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18.09.2021 10:59
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Німці вже підхопили кацапську недбалість. Отак так....
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18.09.2021 10:37 Відповісти
Не встигли відправити в Україну?
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18.09.2021 10:45 Відповісти
)))
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18.09.2021 10:57 Відповісти
Не ту відправили, перепутали.
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18.09.2021 15:48 Відповісти
просто половина кацапии имигрировала в Германию, они тоже там где то работают.. вот тебе и результат
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18.09.2021 10:54 Відповісти
тревожный прецедент... (особенно оправдание - ничего страшного вакцина правильно хранилась)

ибо теперь наши спокойно смогут ширять прострочку (1 000 шт на 16 сент. в Мариуполе, например.. ) ну она (вакцина) ж нормально (условно))) хранилась? да?
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18.09.2021 10:41 Відповісти
точно ! разве Вам говорят срок годности при уколе? (ну если Вы сами не потребуете)
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18.09.2021 10:47 Відповісти
Не знаю кому как, а мне показали и марку вакцины, и срок годности, запись в каком-то журнале, в котором часу упаковка вскрыта.. Я даже не просил об этом, сами показали. Оба раза было так.
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18.09.2021 10:52 Відповісти
А я навіть не почув, як укололи. Чи просто імітація була? І місце уколу не знайду.
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18.09.2021 15:50 Відповісти
В базу данных по которой привитым выдают сертификаты заносится номер партии , по нему однозначно видно срок годности.
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18.09.2021 11:37 Відповісти
В базу данных по которой привитым выдают сертификаты заносится номер партии , по нему однозначно видно срок годности.

При современном развитии печатного дела на Западе....
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18.09.2021 22:04 Відповісти
При современном развитии печатного дела на Западе, коррумпированому Востоку нехрен и пытаться подделывать его продукцию.
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18.09.2021 23:32 Відповісти
Це тобі кацапи таку брехню підказали, чи ти її сам видумав?
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18.09.2021 11:38 Відповісти
штирлиц, в берлине, после после очередной бутылочки спутника V - всегда спал, как убитый ...

его даже пару раз обводили мелом
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18.09.2021 10:59 Відповісти
Антип, ты тут? Есть у меня вопрос. Если у человека есть котик, а как известно котик контактирует с человеком: царапает его, спит в ногах, лащится, обнимается, а учитывая, что у кошек тоже есть свои коронавирусы и человек контактирует с животным, то такой человек менее подвержен тяжкому течению болезни или нет? просто интересно, есть ли такая инфа
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18.09.2021 11:04 Відповісти
И у человека есть коронавирусы помимо SARS-CoV-2.

Мелкие царапины и незначительные инфекции тренируют имунную систему (поэтому имунная защита сельских жителей выше, чем у городских). Если нет серьезных инфекций, переносимых кошками (типа токсоплазмоза, хламидиоз, сальмонеллеза и тп) то такой человек несколько лучше защищен, но это ниже защиты после прививки.
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18.09.2021 11:48 Відповісти
В Баден-Вюртемберге все так. Дикие места.
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18.09.2021 11:08 Відповісти
Так это в германии где соблюдаются все законы.а у нас хоть прошлогодним кефиром вколят и хер узнаешь даже бутылочку с которой набирают не показывают
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18.09.2021 11:28 Відповісти
Ну смешивать разрешили разные вакцины...значит и просрочку разрешат....

А какая разница (с)..😀
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18.09.2021 11:52 Відповісти
срок хранения в целом развод для лохов.... дело в том,что главное как хранить и где, главное продукт любой не держать на солнце, в тёплом месте и на морозе... тоесть соблюдать интстркции хранения!а не дни и недели и даже месяц.....а бытовая химия так и просрочка годами стоит и также пенится и также пахнет и с виду всё также ... просмотрите в ванной комнате у кого много чего там ..будете удивлены сроками!это для того чтобы люди выбрасывали и бежали снова и снова покупать свежак . а то что просто взять лекарства меняют свойства... так не наследующий же день....и не через 3 и 10..... так смешно... этоже не поезд по расписанию...написано в 10 отправление значит кто не успел тот опоздал....а тут ... возмите к примеру икру или что другое свежак что на банке написано срок хранения 2 года .подержите недельку в жаре и икре жопа, а срок годности ещё 2 года.... значит свежак .вы понимаете философию вещей надеюсь.... так что относитесь к просрочке спокойнее ...много покупаем в супермаркетах ,а у кто бабушек перекрашенное перетравленное и переклеянные ярлыки и едим...ещё и причмокиваем от кайфа а она просрочка и притом давняя даже .в кулинарии салаты тоже самое.... ладно хватит, изучайте тему, интересуйтесь всем и будете много чего знать и понимать....))
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18.09.2021 12:08 Відповісти
"Никаких негативных последствий для привитых просроченной вакциной власти страны не ожидают. "
Откуда они знают? Или не первый раз уже вкалывают? Это всё же не просроченная колбаса, а сложная генная субстанция.
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18.09.2021 15:12 Відповісти
Хватит одну и ту же пургу гнать. Генная субстанция -это ДНК, а в вакцинах - РНК.
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18.09.2021 18:25 Відповісти
а сложная генная субстанция.

Как по мне сложная мировая система по регулировании численности людей и выкачиванию денег со всех во всех странах!

Здесь борьба за деньги , а не за здоровье дюдей.
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18.09.2021 22:01 Відповісти
а я и думаю шож меня так колбасит после укола второй день, то коньяку хочется то водки, точно шмурдяк просроченный.
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18.09.2021 15:28 Відповісти
ХАЙЛЬ Фрау Мєркєль!
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18.09.2021 15:52 Відповісти
Никаких негативных последствий для привитых просроченной вакциной власти страны не ожидают. Источник:

Тю!

А то будут они 60 Э на мусор выбрасывать... И кто знает вакцина там или что-то другое?
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18.09.2021 21:58 Відповісти
Бильд - это желтая пресса, как у кацапов рен тв.
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18.09.2021 22:10 Відповісти
 
 