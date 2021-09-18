840 осіб отримали прострочену вакцину Moderna в Німеччині, - Bild
У Німеччині 840 осіб отримали прострочену вакцину Moderna. Ніяких негативних наслідків для щеплених простроченою вакциною влада країни не очікує.
Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Інцидент стався в трьох містах Зіндельфінгені, Ройтлінгені і Есслінгені, які розташовані в регіоні Баден-Вюртемберг.
За попередньою інформацією, причиною стало неправильне маркування на упаковці препарату. Зазначений термін придатності був довше допустимого санітарними нормами - три місяці замість 30 днів.
Водночас, місцеві лікарі заявили, що не бачать приводу для занепокоєння. Відзначається, що режим зберігання ліків не порушувався - його "весь час тримали в холодильнику".
Представниця вакцинаційного центру Зіндельфінгена вже запевнила у відсутності будь-яких даних, які б вказували на те, що більш тривале зберігання впливає на ефективність препарату.
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ибо теперь наши спокойно смогут ширять прострочку (1 000 шт на 16 сент. в Мариуполе, например.. ) ну она (вакцина) ж нормально (условно))) хранилась? да?
При современном развитии печатного дела на Западе....
его даже пару раз обводили мелом
Мелкие царапины и незначительные инфекции тренируют имунную систему (поэтому имунная защита сельских жителей выше, чем у городских). Если нет серьезных инфекций, переносимых кошками (типа токсоплазмоза, хламидиоз, сальмонеллеза и тп) то такой человек несколько лучше защищен, но это ниже защиты после прививки.
А какая разница (с)..😀
Откуда они знают? Или не первый раз уже вкалывают? Это всё же не просроченная колбаса, а сложная генная субстанция.
Как по мне сложная мировая система по регулировании численности людей и выкачиванию денег со всех во всех странах!
Здесь борьба за деньги , а не за здоровье дюдей.
Тю!
А то будут они 60 Э на мусор выбрасывать... И кто знает вакцина там или что-то другое?