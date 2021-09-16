Moderna заявила о необходимости бустерной дозы: Эффект вакцины со временем снижается
Американская компания Moderna опубликовала новые данные, полученные в результате испытания своей вакцины от COVID-19. В них идет речь о снижении эффективности препарата и необходимости введения третьей (бустерной) дозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Так, исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кто был иммунизирован примерно 8 месяцев назад.
В своем анализе Moderna сравнила эффективность вакцины у более чем 14 000 добровольцев, вакцинированных в период с июля по октябрь 2020 года. Из них за двухмесячный период с июля по август исследователи выявили 88 случаев COVID-19 среди тех, кто получил две прививки позже, по сравнению со 162 случаями среди тех, кто был вакцинирован в прошлом году.
В исследовании отмечается, что это только одна оценка, но глядя на осенне-зимний период, ожидаемое влияние ослабления иммунитета составит 600 тысяч дополнительных случаев COVID-19.
Стоит отметить, что 1 сентября Moderna подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой о разрешении на ревакцинацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причем логика "лучше укол чем гроб" в их черепные коробки никак не помещается.
П.С. В Чернигове в больницу №2 позавчера поступило 80 больных Ковидом.
ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ В БОЛЬНИЦУ НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ.
П.С.С. Хороший антиваксер - мертвый антиваксер.
Но уже за деньги.
А среди вакцинированных 8 месяцев назад, показало более высокий уровень инфицирования среди людей, чем вакцинированных примерно 5 месяцев назад, а 2 месяца назад, а позавчера..... Ух красотища и зачем еще чем-то заниматься в фармакологии? Выпускай ширку для скота, а тем более под принудиловкой... Да это же каре, стрит-флеш и роял в одних руках