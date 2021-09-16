РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10301 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 858 34

Moderna заявила о необходимости бустерной дозы: Эффект вакцины со временем снижается

Moderna заявила о необходимости бустерной дозы: Эффект вакцины со временем снижается

Американская компания Moderna опубликовала новые данные, полученные в результате испытания своей вакцины от COVID-19. В них идет речь о снижении эффективности препарата и необходимости введения третьей (бустерной) дозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кто был иммунизирован примерно 8 месяцев назад.

В своем анализе Moderna сравнила эффективность вакцины у более чем 14 000 добровольцев, вакцинированных в период с июля по октябрь 2020 года. Из них за двухмесячный период с июля по август исследователи выявили 88 случаев COVID-19 среди тех, кто получил две прививки позже, по сравнению со 162 случаями среди тех, кто был вакцинирован в прошлом году.

В исследовании отмечается, что это только одна оценка, но глядя на осенне-зимний период, ожидаемое влияние ослабления иммунитета составит 600 тысяч дополнительных случаев COVID-19.

Стоит отметить, что 1 сентября Moderna подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой о разрешении на ревакцинацию.

Читайте также: Moderna разрабатывает комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Moderna (58)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Тупорылые кугуты уже радостно просрались.

Причем логика "лучше укол чем гроб" в их черепные коробки никак не помещается.

П.С. В Чернигове в больницу №2 позавчера поступило 80 больных Ковидом.

ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ В БОЛЬНИЦУ НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ.

П.С.С. Хороший антиваксер - мертвый антиваксер.

показать весь комментарий
16.09.2021 09:27
+5
- ну таким как ты и тебе подобнымзебилам-антивакцинаторам надо напрямую в башку колоть для ума. Хотя лоботомия тебе лучше поможет
показать весь комментарий
16.09.2021 09:23
+4
Не конешно, лучше болеть каждые пол года от недели до 2 мес, с вероятностью легкие выплюнуть, чем привится пойти на пол часа, раз в год, с учетом что вакцины лучше станут. Главное что БОЛЬШАЯ ФАРМА денег ваших огромных не получила, таблеточки наврено тоже не кушаете никакие или то другое?
показать весь комментарий
16.09.2021 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- ну таким как ты и тебе подобнымзебилам-антивакцинаторам надо напрямую в башку колоть для ума. Хотя лоботомия тебе лучше поможет
показать весь комментарий
16.09.2021 09:23 Ответить
после бустерной дозы на очереди пистерная
показать весь комментарий
16.09.2021 09:26 Ответить
скоро имунка - привитого скота будет состоять из одних бустерных зон......
показать весь комментарий
16.09.2021 09:18 Ответить
Тупорылые кугуты уже радостно просрались.

Причем логика "лучше укол чем гроб" в их черепные коробки никак не помещается.

П.С. В Чернигове в больницу №2 позавчера поступило 80 больных Ковидом.

ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ В БОЛЬНИЦУ НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ.

П.С.С. Хороший антиваксер - мертвый антиваксер.

показать весь комментарий
16.09.2021 09:27 Ответить
Не конешно, лучше болеть каждые пол года от недели до 2 мес, с вероятностью легкие выплюнуть, чем привится пойти на пол часа, раз в год, с учетом что вакцины лучше станут. Главное что БОЛЬШАЯ ФАРМА денег ваших огромных не получила, таблеточки наврено тоже не кушаете никакие или то другое?
показать весь комментарий
16.09.2021 09:29 Ответить
лучше жить с 10ми дозами чем лежать месяцами под аппаратом в больничке или тоже хуже сыграть в ящик
показать весь комментарий
16.09.2021 22:00 Ответить
- "Хороший антиваксер - мертвый антиваксер" - 5 баллов, ровно в дірочку
показать весь комментарий
16.09.2021 09:30 Ответить
У мене друзі вакцинувались Модерною. Поки не захворіли, хоча вони постійно десь у подорожі по світу.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:33 Ответить
Нужно сокращать разрыв в доходах с Файзер.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:41 Ответить
Скоро придем к обязательному бустеру каждые 3 месяца.
Но уже за деньги.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:44 Ответить
Так, исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кто был иммунизирован примерно 8 месяцев назад.

А среди вакцинированных 8 месяцев назад, показало более высокий уровень инфицирования среди людей, чем вакцинированных примерно 5 месяцев назад, а 2 месяца назад, а позавчера..... Ух красотища и зачем еще чем-то заниматься в фармакологии? Выпускай ширку для скота, а тем более под принудиловкой... Да это же каре, стрит-флеш и роял в одних руках
показать весь комментарий
16.09.2021 09:50 Ответить
Виникає питання, чому країни Африки, де кількість вакцинованих громадян дуже мала, не є лідерами по темпам розповсюдження хвороби, згідно офіційної статистики?
показать весь комментарий
16.09.2021 10:01 Ответить
А их там кто-то считает?
показать весь комментарий
16.09.2021 10:39 Ответить
А у Північній Кореї взагалі нема хворих
показать весь комментарий
16.09.2021 11:45 Ответить
В Африке люди и так миллионами умирают, их никто не считает
показать весь комментарий
16.09.2021 11:43 Ответить
 
 