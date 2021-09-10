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Moderna разрабатывает комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Moderna разрабатывает комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Американская компания Moderna заявила, что разрабатывает однодозовую вакцину, которая сочетает в себе бустерную дозу препарата от COVID-19 и экспериментальную прививку от гриппа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Компания надеется, что в конечном итоге будет ежегодно выпускать вакцины против респираторно-синцитиального вируса (RSV) и других респираторных заболеваний.

"Мы считаем, что это очень большая возможность, которая у нас впереди, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективный респираторный ежегодный бустер... Мы считаем, что Moderna может первой выйти на рынок, воспользовавшись этим важным шансом", - сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель во время презентации для инвесторов о предлагаемых лекарствах.

Как отмечается, сейчас компания проводит клинические испытания вакцины против RSV у пожилых людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав

В четверг акции компании Moderna выросли на 6%, пишет агентство.

Moderna также предоставила обновленную информацию о продолжающемся промежуточном этапе испытаний разрешенной вакцины против COVID-19 в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. В педиатрических испытаниях с участием 4 тысяч детей компания тестирует дозу укола в 50 микрограммов.

Вакцина Moderna, получившая разрешение на экстренное использование двух доз по 100 микрограммов для людей старше 18 лет в США в декабре, сейчас проходит проверку FDA для использования у подростков.

Moderna сообщила, что исследования по выбору дозы для разных возрастных групп, в частности от 2 до 6 лет и от 6 месяцев до 2 лет, все еще продолжаются.

Также читайте: В Великобритании одобрили использование COVID-вакцины Moderna для детей с 12 лет
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мы сможем вывести на рынок высокоэффективный респираторный ежегодный бустер..Источник: https://censor.net/ru/n3287501

Ежегодный Карл...то бишь...бабло будет течь рекой...главное лохов продолжать в тонусе держать....страшилками...😀
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10.09.2021 12:18 Ответить
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде,...(с)
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10.09.2021 14:41 Ответить
А мы все бродим по спирали
В нужде, заботах, суете
Не замечая, что печально,
Зачем поставлена, и где...
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10.09.2021 12:20 Ответить
огуэ...
не штовхайтеся, воксини вистачить усім.
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10.09.2021 12:34 Ответить
идите нах@р со своими експериментами
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10.09.2021 12:43 Ответить
К сожалению "moderna" имеет побочный эффект - аллергические высыпания на коже с длительностью не менее двух-трёх недель. Проверено на личном опыте, пишу об этом - как предупреждение. Возможно есть и другие, но о них мне неизвестно.
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10.09.2021 13:23 Ответить
 
 