Moderna разрабатывает комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Американская компания Moderna заявила, что разрабатывает однодозовую вакцину, которая сочетает в себе бустерную дозу препарата от COVID-19 и экспериментальную прививку от гриппа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Компания надеется, что в конечном итоге будет ежегодно выпускать вакцины против респираторно-синцитиального вируса (RSV) и других респираторных заболеваний.

"Мы считаем, что это очень большая возможность, которая у нас впереди, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективный респираторный ежегодный бустер... Мы считаем, что Moderna может первой выйти на рынок, воспользовавшись этим важным шансом", - сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель во время презентации для инвесторов о предлагаемых лекарствах.

Как отмечается, сейчас компания проводит клинические испытания вакцины против RSV у пожилых людей.

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В четверг акции компании Moderna выросли на 6%, пишет агентство.

Moderna также предоставила обновленную информацию о продолжающемся промежуточном этапе испытаний разрешенной вакцины против COVID-19 в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. В педиатрических испытаниях с участием 4 тысяч детей компания тестирует дозу укола в 50 микрограммов.

Вакцина Moderna, получившая разрешение на экстренное использование двух доз по 100 микрограммов для людей старше 18 лет в США в декабре, сейчас проходит проверку FDA для использования у подростков.

Moderna сообщила, что исследования по выбору дозы для разных возрастных групп, в частности от 2 до 6 лет и от 6 месяцев до 2 лет, все еще продолжаются.

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