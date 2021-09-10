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Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу і грипу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу і грипу

Американська компанія Moderna заявила, що розробляє однодозову вакцину, яка поєднує в собі бустерну дозу препарату від COVID-19 і експериментальну щеплення від грипу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Компанія сподівається, що в кінцевому підсумку буде щорічно випускати вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) та інших респіраторних захворювань.

"Ми вважаємо, що це дуже велика можливість, яка у нас попереду, якщо ми зможемо вивести на ринок високоефективний респіраторний щорічний бустер… Ми вважаємо, що Moderna може першою вийти на ринок, скориставшись цим важливим шансом", - сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель під час презентації для інвесторів про запропоновані ліки.

Як зазначається, зараз компанія проводить клінічні випробування вакцини проти RSV у літніх людей.

Також читайте: COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження

У четвер акції компанії Moderna зросли на 6%, пише агентство.

Moderna також надала оновлену інформацію про триваючий проміжний етап випробувань дозволеної вакцини проти COVID-19 у дітей віком від 6 місяців до 11 років. У педіатричних випробуваннях за участю 4 тисяч дітей компанія тестує дозу уколу в 50 мікрограмів.

Вакцина Moderna, що отримала дозвіл на екстрене використання двох доз по 100 мікрограмів для людей віком від 18 років у США в грудні, зараз проходить перевірку FDA для використання у підлітків.

Moderna повідомила, що дослідження з вибору дози для різних вікових груп, зокрема від 2 до 6 років і від 6 місяців до 2 років, все ще тривають.

Автор: Анастасія Потіха
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мы сможем вывести на рынок высокоэффективный респираторный ежегодный бустер..Источник: https://censor.net/ru/n3287501

Ежегодный Карл...то бишь...бабло будет течь рекой...главное лохов продолжать в тонусе держать....страшилками...😀
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10.09.2021 12:18 Відповісти
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде,...(с)
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10.09.2021 14:41 Відповісти
А мы все бродим по спирали
В нужде, заботах, суете
Не замечая, что печально,
Зачем поставлена, и где...
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10.09.2021 12:20 Відповісти
огуэ...
не штовхайтеся, воксини вистачить усім.
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10.09.2021 12:34 Відповісти
идите нах@р со своими експериментами
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10.09.2021 12:43 Відповісти
К сожалению "moderna" имеет побочный эффект - аллергические высыпания на коже с длительностью не менее двух-трёх недель. Проверено на личном опыте, пишу об этом - как предупреждение. Возможно есть и другие, но о них мне неизвестно.
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10.09.2021 13:23 Відповісти
 
 