Moderna заявила про необхідність бустерної дози: Ефект вакцини з часом знижується
Американська компанія Moderna опублікувала нові дані, отримані в результаті випробування своєї вакцини від COVID-19. У них йдеться про зниження ефективності препарату і необхідність введення третьої (бустерной) дози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Так, дослідження показало більш високий рівень інфікування серед людей, вакцинованих приблизно 13 місяців тому, в порівнянні з тими, хто був імунізований приблизно 8 місяців тому.
У своєму аналізі Moderna порівняла ефективність вакцини у більш ніж 14 000 добровольців, вакцинованих в період з липня по жовтень 2020 року. З них за двомісячний період з липня по серпень дослідники виявили 88 випадків COVID-19 серед тих, хто отримав два щеплення пізніше, в порівнянні з 162 випадками серед тих, хто був вакцинована в минулому році.
У дослідженні наголошується, що це тільки одна оцінка, але дивлячись на осінньо-зимовий період, очікуваний вплив ослаблення імунітету становитиме 600 тисяч додаткових випадків COVID-19.
Варто зазначити, що 1 вересня Moderna подала заявку в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США з проханням про дозвіл на ревакцинацію.
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Причем логика "лучше укол чем гроб" в их черепные коробки никак не помещается.
П.С. В Чернигове в больницу №2 позавчера поступило 80 больных Ковидом.
ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ В БОЛЬНИЦУ НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ.
П.С.С. Хороший антиваксер - мертвый антиваксер.
Но уже за деньги.
А среди вакцинированных 8 месяцев назад, показало более высокий уровень инфицирования среди людей, чем вакцинированных примерно 5 месяцев назад, а 2 месяца назад, а позавчера..... Ух красотища и зачем еще чем-то заниматься в фармакологии? Выпускай ширку для скота, а тем более под принудиловкой... Да это же каре, стрит-флеш и роял в одних руках