Moderna заявила про необхідність бустерної дози: Ефект вакцини з часом знижується

Американська компанія Moderna опублікувала нові дані, отримані в результаті випробування своєї вакцини від COVID-19. У них йдеться про зниження ефективності препарату і необхідність введення третьої (бустерной) дози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, дослідження показало більш високий рівень інфікування серед людей, вакцинованих приблизно 13 місяців тому, в порівнянні з тими, хто був імунізований приблизно 8 місяців тому.

У своєму аналізі Moderna порівняла ефективність вакцини у більш ніж 14 000 добровольців, вакцинованих в період з липня по жовтень 2020 року. З них за двомісячний період з липня по серпень дослідники виявили 88 випадків COVID-19 серед тих, хто отримав два щеплення пізніше, в порівнянні з 162 випадками серед тих, хто був вакцинована в минулому році.

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У дослідженні наголошується, що це тільки одна оцінка, але дивлячись на осінньо-зимовий період, очікуваний вплив ослаблення імунітету становитиме 600 тисяч додаткових випадків COVID-19.

Варто зазначити, що 1 вересня Moderna подала заявку в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США з проханням про дозвіл на ревакцинацію.