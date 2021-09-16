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Новини Коронавірус і карантин
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Moderna заявила про необхідність бустерної дози: Ефект вакцини з часом знижується

Moderna заявила про необхідність бустерної дози: Ефект вакцини з часом знижується

Американська компанія Moderna опублікувала нові дані, отримані в результаті випробування своєї вакцини від COVID-19. У них йдеться про зниження ефективності препарату і необхідність введення третьої (бустерной) дози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, дослідження показало більш високий рівень інфікування серед людей, вакцинованих приблизно 13 місяців тому, в порівнянні з тими, хто був імунізований приблизно 8 місяців тому.

У своєму аналізі Moderna порівняла ефективність вакцини у більш ніж 14 000 добровольців, вакцинованих в період з липня по жовтень 2020 року. З них за двомісячний період з липня по серпень дослідники виявили 88 випадків COVID-19 серед тих, хто отримав два щеплення пізніше, в порівнянні з 162 випадками серед тих, хто був вакцинована в минулому році.

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У дослідженні наголошується, що це тільки одна оцінка, але дивлячись на осінньо-зимовий період, очікуваний вплив ослаблення імунітету становитиме 600 тисяч додаткових випадків COVID-19.

Варто зазначити, що 1 вересня Moderna подала заявку в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США з проханням про дозвіл на ревакцинацію.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Moderna (63)


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Топ коментарі
+8
Тупорылые кугуты уже радостно просрались.

Причем логика "лучше укол чем гроб" в их черепные коробки никак не помещается.

П.С. В Чернигове в больницу №2 позавчера поступило 80 больных Ковидом.

ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ В БОЛЬНИЦУ НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ.

П.С.С. Хороший антиваксер - мертвый антиваксер.

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16.09.2021 09:27
+5
- ну таким как ты и тебе подобнымзебилам-антивакцинаторам надо напрямую в башку колоть для ума. Хотя лоботомия тебе лучше поможет
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16.09.2021 09:23
+4
Не конешно, лучше болеть каждые пол года от недели до 2 мес, с вероятностью легкие выплюнуть, чем привится пойти на пол часа, раз в год, с учетом что вакцины лучше станут. Главное что БОЛЬШАЯ ФАРМА денег ваших огромных не получила, таблеточки наврено тоже не кушаете никакие или то другое?
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16.09.2021 09:29
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- ну таким как ты и тебе подобнымзебилам-антивакцинаторам надо напрямую в башку колоть для ума. Хотя лоботомия тебе лучше поможет
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16.09.2021 09:23 Відповісти
после бустерной дозы на очереди пистерная
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16.09.2021 09:26 Відповісти
скоро имунка - привитого скота будет состоять из одних бустерных зон......
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16.09.2021 09:18 Відповісти
Тупорылые кугуты уже радостно просрались.

Причем логика "лучше укол чем гроб" в их черепные коробки никак не помещается.

П.С. В Чернигове в больницу №2 позавчера поступило 80 больных Ковидом.

ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ В БОЛЬНИЦУ НЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ.

П.С.С. Хороший антиваксер - мертвый антиваксер.

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16.09.2021 09:27 Відповісти
Не конешно, лучше болеть каждые пол года от недели до 2 мес, с вероятностью легкие выплюнуть, чем привится пойти на пол часа, раз в год, с учетом что вакцины лучше станут. Главное что БОЛЬШАЯ ФАРМА денег ваших огромных не получила, таблеточки наврено тоже не кушаете никакие или то другое?
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16.09.2021 09:29 Відповісти
лучше жить с 10ми дозами чем лежать месяцами под аппаратом в больничке или тоже хуже сыграть в ящик
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16.09.2021 22:00 Відповісти
- "Хороший антиваксер - мертвый антиваксер" - 5 баллов, ровно в дірочку
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16.09.2021 09:30 Відповісти
У мене друзі вакцинувались Модерною. Поки не захворіли, хоча вони постійно десь у подорожі по світу.
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16.09.2021 09:33 Відповісти
Нужно сокращать разрыв в доходах с Файзер.
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16.09.2021 09:41 Відповісти
Скоро придем к обязательному бустеру каждые 3 месяца.
Но уже за деньги.
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16.09.2021 09:44 Відповісти
Так, исследование показало более высокий уровень инфицирования среди людей, вакцинированных примерно 13 месяцев назад, по сравнению с теми, кто был иммунизирован примерно 8 месяцев назад.

А среди вакцинированных 8 месяцев назад, показало более высокий уровень инфицирования среди людей, чем вакцинированных примерно 5 месяцев назад, а 2 месяца назад, а позавчера..... Ух красотища и зачем еще чем-то заниматься в фармакологии? Выпускай ширку для скота, а тем более под принудиловкой... Да это же каре, стрит-флеш и роял в одних руках
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16.09.2021 09:50 Відповісти
Виникає питання, чому країни Африки, де кількість вакцинованих громадян дуже мала, не є лідерами по темпам розповсюдження хвороби, згідно офіційної статистики?
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16.09.2021 10:01 Відповісти
А их там кто-то считает?
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16.09.2021 10:39 Відповісти
А у Північній Кореї взагалі нема хворих
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16.09.2021 11:45 Відповісти
В Африке люди и так миллионами умирают, их никто не считает
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16.09.2021 11:43 Відповісти
 
 