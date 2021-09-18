Импортировать из РФ технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как и покупать у них газ или электроэнергию, - Порошенко

Россия обкатывает на выборах в Госдуму технологию фальсификаций через дистанционное голосование.

Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он предостерег украинскую власть от заимствования таких избирательных технологий.

"В России уже обкатывают технологию дистанционного голосования через Интернет. Как они шутят, очень "честная", очень "надежная" технология. На этих выборах они экспериментируют пока в шести регионах России, а также в украинском Севастополе и в оккупированных районах украинского Донбасса", - отметил Порошенко.

"Очень хотел бы ошибаться, но закрадывается подозрение, что именно у россиян наша власть заняла идею, которую рекламировала в Стэнфорде - чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете. Тот, кто контролирует - тот и рисует результат", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

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"Импортировать из России технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как и покупать у них газ или электроэнергию. Чтобы не случилось так, что транзитный сервер и "підрахуйство" 2004 года - это были только цветочки, а вот и ягодка. У нас будут честные выборы, прежде всего, согласно Конституции, в октябре 2023 года очередные парламентские, а затем и президентские. И мы никому под прикрытием модных и красивых фишечек не позволим создать диджитализований механизм фальсификации", - предостерегает пятый президент.