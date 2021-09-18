Импортировать из РФ технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как и покупать у них газ или электроэнергию, - Порошенко
Россия обкатывает на выборах в Госдуму технологию фальсификаций через дистанционное голосование.
Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он предостерег украинскую власть от заимствования таких избирательных технологий.
"В России уже обкатывают технологию дистанционного голосования через Интернет. Как они шутят, очень "честная", очень "надежная" технология. На этих выборах они экспериментируют пока в шести регионах России, а также в украинском Севастополе и в оккупированных районах украинского Донбасса", - отметил Порошенко.
"Очень хотел бы ошибаться, но закрадывается подозрение, что именно у россиян наша власть заняла идею, которую рекламировала в Стэнфорде - чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете. Тот, кто контролирует - тот и рисует результат", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
"Импортировать из России технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как и покупать у них газ или электроэнергию. Чтобы не случилось так, что транзитный сервер и "підрахуйство" 2004 года - это были только цветочки, а вот и ягодка. У нас будут честные выборы, прежде всего, согласно Конституции, в октябре 2023 года очередные парламентские, а затем и президентские. И мы никому под прикрытием модных и красивых фишечек не позволим создать диджитализований механизм фальсификации", - предостерегает пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Пороха(с)- да, пригорело. Не место олигархам в политике. Даже тем, кто на праздники одевает вышиванку и перед камерами говорит на государственном языке.
Смотри, у вас, порохоботов, абсолютно у всех один единственный аргумент в пользу того, почему Порошенко не олигарх. Видимо кто-то из ваших прочитал в Википедии и так понеслось. Мол, олигарх непременно должен владеть монополией на какой-то стратегический государственный ресурс. Но это совершенно не соответствует действительности. Это просто отмазка, за которую вы уцепились, потому, что никакой другой у вас нет. Определение же олигарха элементарно, как двери. Это крупный капиталист с работающим бизнесом, который помимо коммерческой деятельности ещё и оказывает непосредственное влияние на политические процессы в стране. Влиять он может по-разному. В том числе и через монополии. Но может обходиться и без них. Он может просто иметь карманную партию или отдельных политиков и купленных чиновников. Может лично пойти на выборы, и даже победить. Для пропаганды нужных ему нарративов, каждый уважающий себя олигарх должен иметь собственное крупное СМИ, а лучше два.)) Порошенко- хрестоматийный олигарх! При этом ещё и самый наглый. Пока его коллеги стараются хоть как-то вуалировать своё противозаконное присутствие в политике, он вот уже 23 года лезет в чиновничьи кресла, абсолютно не стесняясь своего действующего миллиардного бизнеса. Что прямо противоречит закону!
Дочитала? Молодец! Что там ещё у тебя?
Для України не має принципового значеня, який з лігархів буде при владі. Беня чи Петя чи Рінат чи ще хтось. Буть мінятися тільки методи дерибану.
Всё остальное- мимо. Вы не можете знать образ моей жизни и интересную мне культуру. Способ мышления в отношении страны у нас с вами схож. Просто вы поверили олигарху, я нет.
Його швидко понизили у званні, через кілька місяців звільнили. Тепер відкрита справа про вияв неповаги в особливий період.
Це нормально ? Як вважаєте ? Чи вартує оте одоробло хоча б волосини людини, яка воювала з окупантом ?
Вы лично ознакомились с открытым на майора делом? У вас есть сведение, что лично одоробло(с) дало указание гнобить офицера? Вы не допускаете, что прямой командир майора голосовал за Зе?…
Вы понимаете что мы говорим о какой-то абстрактной конструкции, свидетелями которой не были. О какой предметности диалога может идти речь?
А ви не чули, як поліція прибігає фарбувати забори, на яких з'являється напис зеля - фуйло ?
А про борги уряду зеленського перед армією ?
Питання. Чого ота скотина, його оппа, уряд і довбані депутати отримують зарплату коли бійцям на фронті не виплачують ? Геть здуріли, оборзєли ?
"Ведь в любом случае с формальным соблюдением «Минска» или с разрывом соглашений фактическая ситуация вряд ли поменяется: нам надо держать фронт и ждать удобного случая для возврата территорий (при этом следует понимать, что его может и не быть).
Однако от выхода из «Минска» для Украины есть важная экономическая выгода - это поможет Киеву прекратить выплаты пенсий и социалки на оккупированных территориях, что само по себе является глупым нонсенсом. Где еще страна, подвергшаяся агрессии, платит пенсии вместо оккупантов? В конце концов, не платит же их Украина крымчанам." - Ось така ху...ня, малята.
Единственное, что оправдывает Барыгу - Зебил еще хуже...
Поспішила
1) Не давать кому попало ГРАЖДАНСТВО /право политического голоса/, родится в стране - это еще не значить быть ее ГРАЖДАНИНОМ! Гражданству надо соответвовать: недееспособные /частично или полностью/, неимущие, несовершеннолетние, живущие на пособия , инвалиды, а также не способные физически и морально защищать страну соружием в руках, то есть не отслуживщие в армии ГРАЖДАНАМИ быть не должны (вне зависимости от пола)!
2) Так называемое "тайное голосование" - это для ШУЛЕРСТВА, МАХИНАЦИЙ и ПОДТАСОВОК итогов, свободный, ответсвенный и самодостаточный ГРАЖДАНИН должен изьявлять свою волю и мнение ОТКРЫТО (без страха и трусости) и нести за него всю полноту ответсвенности!
Когда у власти зеленые наперсточники---никто и никогда не поверит результату, т.к. проверить его нельзя---нет бумажных носителей, нельзя провести пересчет голосов.
Верить зебильной владе--себя не уважать!
Другий момент - є екзитполи, з якими завжди можна звірити результат.
Ну і саме головне. Рейтинги. Якщо говорити про президентські вибори, відверто, не бачу сенсу зеленим щось підтасовувати. Це просто не логічно. Кому ж тоді вигідно розводити цей срач?
И не надо мне рассказывать сказки, что там творится! Для того мы и брали участь, чтобы там ничего такого не творилось. Нормально работал штаб---если у кого-то появлялось малейшее желание отчудить---сразу скандал, звонок в штаб--через 5 минут на месте юристы, пресса,акты и пр.! Протокол с мокрой печатью сразу в штаб и никаких переделок-исправлений опосля.
На моих участках лажи НЕ БЫЛО, как и на участках, где работали мои знакомые!
Кстати, за это мероприятие я никогда не брала ни копейки, даже положенные по закону--цель была иная.
На участках и с бумажными носителями легче конролировать процесс, доказывать свою правоту---было бы желание! А то большинство только ноет, что все не так и ничего не делает)))
А в электронном виде ты НИКАК не проконтролируешь---какую цифру озвучит ЦВК --такая и будет ЕДИНСТВЕННОЙ и неоспоримой! А проверить --никак, особенно в условиях сегодняшней узурпации власти.
И тупо верить в то, что ты выиграешь у наперсточника, дядя.
https://www.volynnews.com/news/all/Roshen-sprostuvala-slova-poroshenka-pro-vidsutnist-yoho-biznesu-v-ros/