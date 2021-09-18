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Байден проведет саммит по COVID-19 на Генассамблее ООН

Байден проведет саммит по COVID-19 на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит по COVID-19 в рамках Генеральной ассамблеи ООН в среду, 22 сентября.

 Это сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эта встреча посвящена расширению и усилению наших общих усилий по борьбе с COVID-19, основанных на предыдущих встречах мировых лидеров и министров на форумах, таких как G7, G20 и Act Accelerator, для сплочения гражданского общества, неправительственных организаций, филантропов и промышленности вместе с мировыми лидерами, которые придерживаются единого видения как вместе победить COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, на саммите будут обсуждаться четыре направления:

  • Проведение вакцинации во всем мире, улучшение равного доступа к вакцинам.
  • Разрешение кислородного кризиса и призыв сделать более доступными тесты, терапевтические препараты и средства индивидуальной защиты.
  • Возврат к лучшему за счет создания устойчивого механизма финансирования безопасности здравоохранения и глобального лидерства в борьбе с возникающими угрозами.
  • Призвание мира к ответственности, согласовывая цели, отслеживая прогресс и поддерживая друг друга в выполнении обязательств.

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Автор: 

Байден (2785) ООН (4157) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
ППЦ як вона запали на цю тему!
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18.09.2021 11:55
+6
Если есть смертельная эпидемия, она выглядит совсем по-другому. И никто не обсуждает, есть она или нет. Ее видят все. Без всяких сраных графиков и таблиц. Без всяких трогательных и ужасных рассказов неизвестных в инете о своем соседе, и подруге матери и т.д. Но нас нагибают и ставят во всякие неприличные позы, чтобы 100% народа вакцинировались!
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18.09.2021 13:16
+4
Старий маразматик...
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18.09.2021 12:14
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ППЦ як вона запали на цю тему!
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18.09.2021 11:55 Ответить
Так есть же варианты!

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18.09.2021 11:56 Ответить
Старий маразматик...
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18.09.2021 12:14 Ответить
Истерикой кацапа удовлетворён
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18.09.2021 12:22 Ответить
А найвеличнешого пригласят???
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18.09.2021 12:49 Ответить
З піаніною. Розважатиме публіку в перервах.
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18.09.2021 12:54 Ответить
Если есть смертельная эпидемия, она выглядит совсем по-другому. И никто не обсуждает, есть она или нет. Ее видят все. Без всяких сраных графиков и таблиц. Без всяких трогательных и ужасных рассказов неизвестных в инете о своем соседе, и подруге матери и т.д. Но нас нагибают и ставят во всякие неприличные позы, чтобы 100% народа вакцинировались!
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18.09.2021 13:16 Ответить
Если есть смертельная эпидемия, она выглядит совсем по-другому. И никто не обсуждает, есть она или нет. Ее видят все. Без всяких сраных графиков и таблиц.

100%!
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18.09.2021 21:53 Ответить
Где пункт про профілактику? Брехуни
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18.09.2021 14:05 Ответить
Дельты штамм летит по миру , СМИ рекламу создают,

Не жалеет ни эмира, ни других, как мухи мрут,

Вот и Байден выступает, любят доллары у США

И народ ему внимает, смотрит в страхе не дыша!...
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18.09.2021 21:52 Ответить
https://nv.ua/world/countries/netanyahu-zayavil-chto-izrail-pobedil-koronavirus-poslednie-novosti-50145856.html

Нация вакцинации. Нетаньяху заявил, что Израиль стал первой страной, которая победила эпидемию COVID-19

4 марта, 23:22

Спитайте у "переможців".
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18.09.2021 23:54 Ответить
 
 