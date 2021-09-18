Байден проведет саммит по COVID-19 на Генассамблее ООН
Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит по COVID-19 в рамках Генеральной ассамблеи ООН в среду, 22 сентября.
Это сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Эта встреча посвящена расширению и усилению наших общих усилий по борьбе с COVID-19, основанных на предыдущих встречах мировых лидеров и министров на форумах, таких как G7, G20 и Act Accelerator, для сплочения гражданского общества, неправительственных организаций, филантропов и промышленности вместе с мировыми лидерами, которые придерживаются единого видения как вместе победить COVID-19", - говорится в сообщении.
В частности, на саммите будут обсуждаться четыре направления:
- Проведение вакцинации во всем мире, улучшение равного доступа к вакцинам.
- Разрешение кислородного кризиса и призыв сделать более доступными тесты, терапевтические препараты и средства индивидуальной защиты.
- Возврат к лучшему за счет создания устойчивого механизма финансирования безопасности здравоохранения и глобального лидерства в борьбе с возникающими угрозами.
- Призвание мира к ответственности, согласовывая цели, отслеживая прогресс и поддерживая друг друга в выполнении обязательств.
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Не жалеет ни эмира, ни других, как мухи мрут,
Вот и Байден выступает, любят доллары у США
И народ ему внимает, смотрит в страхе не дыша!...
Нация вакцинации. Нетаньяху заявил, что Израиль стал первой страной, которая победила эпидемию COVID-19
4 марта, 23:22
Спитайте у "переможців".