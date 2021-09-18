Байден проведе саміт із COVID-19 на Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден проведе віртуальний саміт з COVID-19 в рамках Генеральної асамблеї ООН в середу, 22 вересня.

Це повідомила прессекретар Білого Дому Джен Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця зустріч присвячена розширенню і посиленню наших спільних зусиль з боротьби з COVID-19, заснованих на попередніх зустрічах світових лідерів і міністрів на форумах, таких як G7, G20 і Act Accelerator, для згуртування громадянського суспільства, неурядових організацій, філантропів і промисловості разом зі світовими лідерами, які дотримуються єдиного бачення як разом перемогти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на саміті обговорюватимуться чотири напрямки:

Проведення вакцинації в усьому світі, поліпшення рівного доступу до вакцин та отримання вогнепальної зброї.

Вирішення кисневої кризи і заклик зробити більш доступними тести, терапевтичні препарати та засоби індивідуального захисту.

Повернення до кращого за рахунок створення стійкого механізму фінансування безпеки охорони здоров'я та глобального лідерства в боротьбі з загрозами, що виникають.

Заклик світу до відповідальності, узгоджуючи цілі, відстежуючи прогрес і підтримуючи один одного у виконанні зобов'язань.

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