Байден проведе саміт із COVID-19 на Генасамблеї ООН
Президент США Джо Байден проведе віртуальний саміт з COVID-19 в рамках Генеральної асамблеї ООН в середу, 22 вересня.
Це повідомила прессекретар Білого Дому Джен Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ця зустріч присвячена розширенню і посиленню наших спільних зусиль з боротьби з COVID-19, заснованих на попередніх зустрічах світових лідерів і міністрів на форумах, таких як G7, G20 і Act Accelerator, для згуртування громадянського суспільства, неурядових організацій, філантропів і промисловості разом зі світовими лідерами, які дотримуються єдиного бачення як разом перемогти COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на саміті обговорюватимуться чотири напрямки:
- Проведення вакцинації в усьому світі, поліпшення рівного доступу до вакцин та отримання вогнепальної зброї.
- Вирішення кисневої кризи і заклик зробити більш доступними тести, терапевтичні препарати та засоби індивідуального захисту.
- Повернення до кращого за рахунок створення стійкого механізму фінансування безпеки охорони здоров'я та глобального лідерства в боротьбі з загрозами, що виникають.
- Заклик світу до відповідальності, узгоджуючи цілі, відстежуючи прогрес і підтримуючи один одного у виконанні зобов'язань.
Топ коментарі
+6 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар18.09.2021 11:55
+6 Игорь Монахов
показати весь коментар18.09.2021 13:16
+4 Вал Кочин
показати весь коментар18.09.2021 12:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
100%!
Не жалеет ни эмира, ни других, как мухи мрут,
Вот и Байден выступает, любят доллары у США
И народ ему внимает, смотрит в страхе не дыша!...
Нация вакцинации. Нетаньяху заявил, что Израиль стал первой страной, которая победила эпидемию COVID-19
4 марта, 23:22
Спитайте у "переможців".