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Новини
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Байден проведе саміт із COVID-19 на Генасамблеї ООН

Байден проведе саміт із COVID-19 на Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден проведе віртуальний саміт з COVID-19 в рамках Генеральної асамблеї ООН в середу, 22 вересня.

Це повідомила прессекретар Білого Дому Джен Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця зустріч присвячена розширенню і посиленню наших спільних зусиль з боротьби з COVID-19, заснованих на попередніх зустрічах світових лідерів і міністрів на форумах, таких як G7, G20 і Act Accelerator, для згуртування громадянського суспільства, неурядових організацій, філантропів і промисловості разом зі світовими лідерами, які дотримуються єдиного бачення як разом перемогти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на саміті обговорюватимуться чотири напрямки:

  • Проведення вакцинації в усьому світі, поліпшення рівного доступу до вакцин та отримання вогнепальної зброї.
  • Вирішення кисневої кризи і заклик зробити більш доступними тести, терапевтичні препарати та засоби індивідуального захисту.
  • Повернення до кращого за рахунок створення стійкого механізму фінансування безпеки охорони здоров'я та глобального лідерства в боротьбі з загрозами, що виникають.
  • Заклик світу до відповідальності, узгоджуючи цілі, відстежуючи прогрес і підтримуючи один одного у виконанні зобов'язань.

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Байден (2883) ООН (3336) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
ППЦ як вона запали на цю тему!
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18.09.2021 11:55
+6
Если есть смертельная эпидемия, она выглядит совсем по-другому. И никто не обсуждает, есть она или нет. Ее видят все. Без всяких сраных графиков и таблиц. Без всяких трогательных и ужасных рассказов неизвестных в инете о своем соседе, и подруге матери и т.д. Но нас нагибают и ставят во всякие неприличные позы, чтобы 100% народа вакцинировались!
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18.09.2021 13:16
+4
Старий маразматик...
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18.09.2021 12:14
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ППЦ як вона запали на цю тему!
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18.09.2021 11:55 Відповісти
Так есть же варианты!

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18.09.2021 11:56 Відповісти
Старий маразматик...
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18.09.2021 12:14 Відповісти
Истерикой кацапа удовлетворён
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18.09.2021 12:22 Відповісти
А найвеличнешого пригласят???
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18.09.2021 12:49 Відповісти
З піаніною. Розважатиме публіку в перервах.
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18.09.2021 12:54 Відповісти
Если есть смертельная эпидемия, она выглядит совсем по-другому. И никто не обсуждает, есть она или нет. Ее видят все. Без всяких сраных графиков и таблиц. Без всяких трогательных и ужасных рассказов неизвестных в инете о своем соседе, и подруге матери и т.д. Но нас нагибают и ставят во всякие неприличные позы, чтобы 100% народа вакцинировались!
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18.09.2021 13:16 Відповісти
Если есть смертельная эпидемия, она выглядит совсем по-другому. И никто не обсуждает, есть она или нет. Ее видят все. Без всяких сраных графиков и таблиц.

100%!
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18.09.2021 21:53 Відповісти
Где пункт про профілактику? Брехуни
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18.09.2021 14:05 Відповісти
Дельты штамм летит по миру , СМИ рекламу создают,

Не жалеет ни эмира, ни других, как мухи мрут,

Вот и Байден выступает, любят доллары у США

И народ ему внимает, смотрит в страхе не дыша!...
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18.09.2021 21:52 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/netanyahu-zayavil-chto-izrail-pobedil-koronavirus-poslednie-novosti-50145856.html

Нация вакцинации. Нетаньяху заявил, что Израиль стал первой страной, которая победила эпидемию COVID-19

4 марта, 23:22

Спитайте у "переможців".
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18.09.2021 23:54 Відповісти
 
 