Украинскому воину Дмитрию Сивоконю, погибшему на Донбассе, установили мемориальную доску в Токмаке Запорожской области. ФОТОрепортаж

17 сентября, в городе Токмак Запорожской области на фасаде средней общеобразовательной школы №6 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Дмитрия Владимировича Сивоконя, 1982 года рождения, уроженца Запорожской области, жителя города Скадовск Херсонской области, старшего лейтенанта, командира взвода 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, погибшего на Донбассе в июле этого года.

Об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Токмакские просторы войны", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в г.Токмак Запорожской области, в школе №6 состоялось открытие мемориальной доски Дмитрию Сивоконю, который погиб за Украину. Спасибо Валерию и Александру Фесенко за изготовление доски. Спасибо школе, которая помнит и чтит своих героев. Герои не умирают! Слава нации! ", - отмечается в сообщении.

Дмитрий Сивоконь родился 14.09.1982 года в городе Молочанск Запорожской области. На войне находился с 2014 года. Сначала служил в должности главного сержанта взвода в подразделе "Сармат" Военной службы правопорядка, имел за плечами три контузии и ранения. В 2017 году перевелся в военный комиссариат Скадовска, а недавно принял решение вновь вернуться на передовую.

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13 июля этого года в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области получил крайне тяжелое ранение в результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. Он был доставлен в Харьковский военный госпиталь, где скончался от полученных ранений 23 июля .

Похоронен 27 июля на Аллее Героев в Скадовске. У него остались родители, жена и трое детей.

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