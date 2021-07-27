Воина 57-й ОМПБр Дмитрия Сивоконя похоронили на Херсонщине. ВИДЕО

В городском доме культуры Скадовска Херсонской области 27 июля прошла церемония прощания с бойцом 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрием Сивоконем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Медики 10 дней безуспешно боролись за жизнь бойца, раненого в зоне проведения ООС. 27 июля его похоронили в Скадовске на Херсонщине.

В материале отмечается, что на время прощания в центре города перекрыли дороги.

Дмитрий Сивоконь в 2014 году ушел добровольцем в зону АТО. В 2017-м, имея три контузии и ранения, перешел служить в военный комиссариат в Скадовске.

"Он проявил добровольное желание вот сейчас, в мае он написал рапорт, что хочет продолжить службу на востоке, помогать ребятам, перевелся в военную часть, которая выходила в ООС. В июне он туда перевелся и через месяц произошла такая трагедия. Это было в поле, на командном пункте. В 17.30 их позицию накрыло 152-м снарядом. Дмитрий был на командном пункте и практически принял первый взрыв, защитив собой сослуживцев", - говорит сослуживец Дмитрия, майор Михаил Матвеев.

Дмитрия похоронили на аллее героев в Скадовске, горожане провожали его, стоя на коленях. У мужчины остались родители, жена и трое детей, отмечается в сообщении.

Напомним, Дмитрий Владимирович Сивоконь родился 14 сентября 1982 года в Запорожской области. В начале войны на востоке Украины проходил военную службу в должности главного сержанта взвода в спецподразделении ВСП в ВС Украины "Сармат". Впоследствии получил офицерское звание "младший лейтенант" и перевелся для дальнейшей службы в Скадовск, а потом - в 57-ю ОМПБр. Служил старшим лейтенантом в 17-м отдельном мотопехотном батальоне "Кировоград".

Вечером 13 июля в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области получил тяжелые осколочные ранения в результате обстрела позиций ВСУ российскими войсками. Умер 23 июля около 16:00 в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

