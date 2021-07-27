УКР
Воїна 57-ї ОМПБр Дмитра Сівоконя поховали на Херсонщині. ВIДЕО

У міському будинку культури Скадовська Херсонської області 27 липня відбулася церемонія прощання з бійцем 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитром Сівоконем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Медики 10 днів безуспішно боролися за життя бійця, пораненого в зоні проведення ООС. 27 липня його поховали в Скадовську на Херсонщині.

У матеріалі наголошується, що на час прощання в центрі міста перекрили дороги.

Дмитро Сівоконь у 2014 році пішов добровольцем у зону АТО. У 2017 року, маючи три контузії та поранення, перейшов служити до Скадовська у військовий комісаріат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєць 57-ї ОМПБр Дмитро Сівоконь, поранений у зоні ООС, помер у госпіталі Харкова, - волонтери

"Він виявив добровільне бажання ось зараз, у травні він написав рапорт, що хоче продовжити службу на Сході, допомагати хлопцям, перевівся у військову частину, яка виходила в ООС. У червні він туди перевівся і через місяць сталася така трагедія. Це було у полі, на командному пункті. О 17.30 їхню позицію накрило 152-м снарядом. Дмитро був на командному пункті й практично прийняв перший вибух, захистивши собою співслужбовців", - говорить товариш по службі Дмитра, майор Михайло Матвєєв.

Дмитра поховали на алеї героїв у Скадовську, містяни проводжали його, стоячи на колінах. У чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Дмитро Володимирович Сівоконь народився 14 вересня 1982 року в Запорізькій області. На початку війни на сході України проходив військову службу на посаді головного сержанта взводу в спецпідрозділі ВСП у ЗС України "Сармат". Згодом отримав офіцерське звання "молодший лейтенант" і перевівся для подальшої служби в Скадовськ, а потім - у 57-у ОМПБр. Служив старшим лейтенантом у 17-му окремому мотопіхотному батальйоні "Кіровоград".

Увечері 13 липня в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області зазнав важких осколкових поранень унаслідок обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. Помер 23 липня близько 16:00 в Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
27.07.2021 20:05 Відповісти
Вечная память воину Дмитрию, исполнившему до конца высокий Долг патриота и защитника Украины. Настоящий воин, настоящий человек. Да приимет Господь его светлую душу во Царствие своем.
27.07.2021 22:05 Відповісти
Воїна 57-ї ОМПБр Дмитра Сівоконя поховали на Херсонщині - Цензор.НЕТ 4585
27.07.2021 22:47 Відповісти
Герої не вмирають! Вечная память воину, соболезнования близким - разделяем вашу боль...

Смерть российским оккупантам!
27.07.2021 23:00 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....Воїна 57-ї ОМПБр Дмитра Сівоконя поховали на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1367
28.07.2021 08:03 Відповісти
 
 