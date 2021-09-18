Общий ресурс местных бюджетов составляет 590 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию о доходах местных бюджетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "Продолжаем поддержку регионов. Общий ресурс местных бюджетов составит почти 590 млрд грн. Их поддержка со стороны государства составит 170 млрд грн. Собственные доходы также вырастут благодаря реформе децентрализации. Больше на местные дороги, больницы, школы. Все это предполагает проект бюджета".

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