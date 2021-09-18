РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10307 посетителей онлайн
Новости
1 161 15

Общий ресурс местных бюджетов составляет 590 млрд грн, - Шмыгаль

Общий ресурс местных бюджетов составляет 590 млрд грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию о доходах местных бюджетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Шмыгаль подчеркнул: "Продолжаем поддержку регионов. Общий ресурс местных бюджетов составит почти 590 млрд грн. Их поддержка со стороны государства составит 170 млрд грн. Собственные доходы также вырастут благодаря реформе децентрализации. Больше на местные дороги, больницы, школы. Все это предполагает проект бюджета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации сейчас продвигается гораздо быстрее, чем все годы до этого, - Зеленский

децентрализация (582) Шмыгаль Денис (2668)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Они и так хорошо "поработали" над экспроприацией.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:46
+2
це вже в нього включилася "соображалка" як звідти побільше витягти
показать весь комментарий
18.09.2021 15:44
+2
Еще не все удалось оттуда отжать? Какая жалость.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це вже в нього включилася "соображалка" як звідти побільше витягти
показать весь комментарий
18.09.2021 15:44 Ответить
Они и так хорошо "поработали" над экспроприацией.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:46 Ответить
Еще не все удалось оттуда отжать? Какая жалость.
показать весь комментарий
18.09.2021 15:45 Ответить
поэтому тарифы на отопление и скинули на местных..
показать весь комментарий
18.09.2021 15:50 Ответить
Дєня! Ти не повіриш! Загальна маса громадян України, становить приблизно 3550000000кг!

Є над чим працювати!
показать весь комментарий
18.09.2021 15:46 Ответить
раскрыли таки причину бессоницы бубы с шайкой на мендельштрассе..
показать весь комментарий
18.09.2021 15:52 Ответить
руки прочь от нашего бюджета, плесень
показать весь комментарий
18.09.2021 15:54 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2021 15:54 Ответить
Ваш "проект" предполагает 500 миллиардов заимствований из 1, 2 триллиона доходов бюджета. Вот про єто расскажи зебил.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:01 Ответить
Эта сумма ни о чем не говорит. Надо соизмерять с необходимыми расходами
показать весь комментарий
18.09.2021 16:05 Ответить
Платит налогоплательщик,пиарится ахметковская шестерка.
показать весь комментарий
18.09.2021 16:07 Ответить





Highlander Freeman


@highlander_free

· 5 год

СЮРПРИЗ ДЛЯ ДАНИЛКА Тато у війську відтоді, як сину виповнилось 2 роки. Цьогоріч вони не бачились від лютого. У Рівному військовий, який повернувся із зони ООС, влаштував синові сюрприз у школі.

https://twitter.com/highlander_free/status/1439132395173814273
показать весь комментарий
18.09.2021 16:21 Ответить
З тих пір як бюджети віддали грАмАдам сільські дороги взагалі ніхто не ремонтує. Біля сільради повицяцьковували і все. Мєсні ХВермери своїми вагонами на ризинових колесах всі і так убиті дороги довели до повного бездоріжжя, бабло на полях заробляють, а дороги ремонтувати не хочуть, тому що великими колесами вони потихеньку проїхати можуть, а на Ланосі хоч плач. Голові сільради хабара дадуть, щоб рота не розкривав на цьому діло і закінчилось...
показать весь комментарий
18.09.2021 17:13 Ответить
от би туди запустити руку свого хазяїна - Ахмєтова!
показать весь комментарий
18.09.2021 18:26 Ответить
Татишо… курва а чомуж в закарпатті доріг немає? Бо тупі закарпатцці голосують за Шуфричей Мертведчуків які потім крадуть їхні гроші.
показать весь комментарий
18.09.2021 21:42 Ответить
 
 