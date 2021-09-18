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Новини
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Загальний ресурс місцевих бюджетів становить 590 млрд грн, - Шмигаль

Загальний ресурс місцевих бюджетів становить 590 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію про доходи місцевих бюджетів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шмигаль наголосив: "Продовжуємо підтримку регіонів. Загальний ресурс місцевих бюджетів становитиме майже 590 млрд грн. Їх підтримка з боку держави складе 170 млрд грн. Власні доходи також виростуть завдяки реформі децентралізації. Більше на місцеві дороги, лікарні, школи. Все це передбачає проєкт бюджету".

Також читайте: Разумков і Шмигаль брали участь у нараді у Зеленського, обговорювали законопроєкт про деолігархізацію і "ресурсний", - "слуга народу" Кравчук

децентралізація (453) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+4
Они и так хорошо "поработали" над экспроприацией.
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18.09.2021 15:46
+2
це вже в нього включилася "соображалка" як звідти побільше витягти
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18.09.2021 15:44
+2
Еще не все удалось оттуда отжать? Какая жалость.
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18.09.2021 15:45
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це вже в нього включилася "соображалка" як звідти побільше витягти
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18.09.2021 15:44 Відповісти
Они и так хорошо "поработали" над экспроприацией.
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18.09.2021 15:46 Відповісти
Еще не все удалось оттуда отжать? Какая жалость.
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18.09.2021 15:45 Відповісти
поэтому тарифы на отопление и скинули на местных..
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18.09.2021 15:50 Відповісти
Дєня! Ти не повіриш! Загальна маса громадян України, становить приблизно 3550000000кг!

Є над чим працювати!
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18.09.2021 15:46 Відповісти
раскрыли таки причину бессоницы бубы с шайкой на мендельштрассе..
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18.09.2021 15:52 Відповісти
руки прочь от нашего бюджета, плесень
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18.09.2021 15:54 Відповісти
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18.09.2021 15:54 Відповісти
Ваш "проект" предполагает 500 миллиардов заимствований из 1, 2 триллиона доходов бюджета. Вот про єто расскажи зебил.
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18.09.2021 16:01 Відповісти
Эта сумма ни о чем не говорит. Надо соизмерять с необходимыми расходами
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18.09.2021 16:05 Відповісти
Платит налогоплательщик,пиарится ахметковская шестерка.
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18.09.2021 16:07 Відповісти





Highlander Freeman


@highlander_free

· 5 год

СЮРПРИЗ ДЛЯ ДАНИЛКА Тато у війську відтоді, як сину виповнилось 2 роки. Цьогоріч вони не бачились від лютого. У Рівному військовий, який повернувся із зони ООС, влаштував синові сюрприз у школі.

https://twitter.com/highlander_free/status/1439132395173814273
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18.09.2021 16:21 Відповісти
З тих пір як бюджети віддали грАмАдам сільські дороги взагалі ніхто не ремонтує. Біля сільради повицяцьковували і все. Мєсні ХВермери своїми вагонами на ризинових колесах всі і так убиті дороги довели до повного бездоріжжя, бабло на полях заробляють, а дороги ремонтувати не хочуть, тому що великими колесами вони потихеньку проїхати можуть, а на Ланосі хоч плач. Голові сільради хабара дадуть, щоб рота не розкривав на цьому діло і закінчилось...
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18.09.2021 17:13 Відповісти
от би туди запустити руку свого хазяїна - Ахмєтова!
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18.09.2021 18:26 Відповісти
Татишо… курва а чомуж в закарпатті доріг немає? Бо тупі закарпатцці голосують за Шуфричей Мертведчуків які потім крадуть їхні гроші.
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18.09.2021 21:42 Відповісти
 
 