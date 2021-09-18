Загальний ресурс місцевих бюджетів становить 590 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію про доходи місцевих бюджетів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шмигаль наголосив: "Продовжуємо підтримку регіонів. Загальний ресурс місцевих бюджетів становитиме майже 590 млрд грн. Їх підтримка з боку держави складе 170 млрд грн. Власні доходи також виростуть завдяки реформі децентралізації. Більше на місцеві дороги, лікарні, школи. Все це передбачає проєкт бюджету".

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