Загальний ресурс місцевих бюджетів становить 590 млрд грн, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію про доходи місцевих бюджетів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Шмигаль наголосив: "Продовжуємо підтримку регіонів. Загальний ресурс місцевих бюджетів становитиме майже 590 млрд грн. Їх підтримка з боку держави складе 170 млрд грн. Власні доходи також виростуть завдяки реформі децентралізації. Більше на місцеві дороги, лікарні, школи. Все це передбачає проєкт бюджету".
Топ коментарі
+4 18c49ed2
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+2 Гундяй Крестовоздвиженский
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+2 18c49ed2
показати весь коментар18.09.2021 15:45
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Highlander Freeman
@highlander_free
· 5 год
СЮРПРИЗ ДЛЯ ДАНИЛКА Тато у війську відтоді, як сину виповнилось 2 роки. Цьогоріч вони не бачились від лютого. У Рівному військовий, який повернувся із зони ООС, влаштував синові сюрприз у школі.
https://twitter.com/highlander_free/status/1439132395173814273