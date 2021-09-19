РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10833 посетителя онлайн
Новости
986 2

Из-за непогоды в Украине обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС

В результате непогоды обесточены 32 населенных пункта в Сумской, Николаевской и Черниговской областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская - 18 Николаевская - 8 и Черниговская - 6)", - следует из сообщения.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте также: 71 населенный пункт обесточен в двух областях Украины из-за непогоды, - ГСЧС

Автор: 

погода (2819) ГСЧС (4946) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
осень...

вот и лето прошло - словно и не бывало...
показать весь комментарий
19.09.2021 09:12 Ответить
Узко мыслите, товарисчЪ. Лето никуда не делось, только теперь оно за деньги.
показать весь комментарий
19.09.2021 09:38 Ответить
 
 