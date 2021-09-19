Из-за непогоды в Украине обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС
В результате непогоды обесточены 32 населенных пункта в Сумской, Николаевской и Черниговской областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская - 18 Николаевская - 8 и Черниговская - 6)", - следует из сообщения.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот и лето прошло - словно и не бывало...