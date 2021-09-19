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Через негоду в Україні знеструмлено 32 населені пункти, - ДСНС

Через негоду в Україні знеструмлено 32 населені пункти, - ДСНС

Через негоду знеструмлено 32 населені пункти в Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7:00 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 32 населені пункти у 3 областях (Сумська – 18, Миколаївська – 8 та Чернігівська – 6)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також читайте: 71 населений пункт знеструмлено в двох областях України через негоду, - ДСНС

Автор: 

погода (789) ДСНС (5085) Електрика (2042)


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осень...

вот и лето прошло - словно и не бывало...
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19.09.2021 09:12 Відповісти
Узко мыслите, товарисчЪ. Лето никуда не делось, только теперь оно за деньги.
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19.09.2021 09:38 Відповісти
 
 