Через негоду в Україні знеструмлено 32 населені пункти, - ДСНС

Через негоду знеструмлено 32 населені пункти в Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7:00 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 32 населені пункти у 3 областях (Сумська – 18, Миколаївська – 8 та Чернігівська – 6)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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