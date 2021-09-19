Через негоду в Україні знеструмлено 32 населені пункти, - ДСНС
Через негоду знеструмлено 32 населені пункти в Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7:00 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 32 населені пункти у 3 областях (Сумська – 18, Миколаївська – 8 та Чернігівська – 6)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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