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Совет Европы призвал Россию освободить Навального

Совет Европы призвал Россию освободить Навального

Совет Европы призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и выплатить потерпевшим компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), в том числе нефтяному концерну ЮКОС.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие постановления были приняты на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, проходившем с 14 по 16 сентября, сообщает DW.

В целом комитет рассмотрел шесть дел, касающихся России. Среди них - "Навальный и Офицеров против РФ" (о "деле Кировлеса") и "Навальные против РФ" (о "деле Ив Роше"). По итогам рассмотрения этих двух дел ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России "за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности", на основании "произвольных" и "явно необоснованных" судебных решений.

Комитет министров СЕ вновь настоятельно призвал власти России освободить Навального, отменить обвинительные приговоры по обоим делам и выплатить заявителям компенсации. Надзорный орган выразил глубокое сожаление в связи с задержкой ответов на его запросы к властям РФ и предложил своему генеральному секретарю направить письмо министру иностранных дел России с выражением глубокой обеспокоенности из-за содержания в колонии Алексея Навального.

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Совет Европы (699) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+5
Я перепрошую, це той Навальний, що "Крим-не бутерброд"?
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19.09.2021 11:50
+1
Ага! А то что??? Я призываю волков не жрать баранов, а голодных котиков не воровать куриц или мясо на кухне!
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19.09.2021 11:46
+1
шел 2055 год - а совет Эвропы с упоротостью идиотизма, продолжал призывать рашу - освободить Навального.....
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19.09.2021 12:10
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Вибори пройдуть і тут же звільнять
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19.09.2021 11:22 Ответить
"Глубокое сожаление" замінило "глубокую обеспокоенность". Це щось новеньке
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19.09.2021 11:34 Ответить
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19.09.2021 11:36 Ответить
На жаль, не звільнять. Хочаб не вбили. Мужня людина, нам би таких...
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19.09.2021 11:40 Ответить
Я перепрошую, це той Навальний, що "Крим-не бутерброд"?
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19.09.2021 11:50 Ответить
Хай відсидить скільки дали)) нам таких не треба, в Україні не має для нього мальчиков які б приносили йому водочкі з кримськими бутербродами...
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19.09.2021 16:47 Ответить
Ага! А то что??? Я призываю волков не жрать баранов, а голодных котиков не воровать куриц или мясо на кухне!
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19.09.2021 11:46 Ответить
Зачем призывать к чему то? Трубу уже проложили прямиком в ЕС, выбирайте из нее!
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19.09.2021 11:57 Ответить
шел 2055 год - а совет Эвропы с упоротостью идиотизма, продолжал призывать рашу - освободить Навального.....
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19.09.2021 12:10 Ответить
Умное голосование Навального призвало голосовать за коммунистов, так что нет смысла их поддерживать..
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19.09.2021 12:11 Ответить
Це вони на Європі озабочились мабудь . Ві'на сім років в Україні з конченою ерефією а Європі насрати на це як на цього будерброда новального теж !
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19.09.2021 12:16 Ответить
Чимось мені ця Європа нагадує цього персонажа

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19.09.2021 13:43 Ответить
І здається мені- ***** ії в котрий раз вдовольнить.Бабусі-Європі це таки подобається.
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19.09.2021 13:45 Ответить
Навальный и его команда - молодцы.

Но возвращаться после отравление в лапы психопата - неразумное геройство.
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19.09.2021 21:06 Ответить
 
 