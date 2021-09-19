Совет Европы призвал Россию освободить Навального

Совет Европы призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и выплатить потерпевшим компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), в том числе нефтяному концерну ЮКОС.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие постановления были приняты на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, проходившем с 14 по 16 сентября, сообщает DW.

В целом комитет рассмотрел шесть дел, касающихся России. Среди них - "Навальный и Офицеров против РФ" (о "деле Кировлеса") и "Навальные против РФ" (о "деле Ив Роше"). По итогам рассмотрения этих двух дел ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России "за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности", на основании "произвольных" и "явно необоснованных" судебных решений.

Комитет министров СЕ вновь настоятельно призвал власти России освободить Навального, отменить обвинительные приговоры по обоим делам и выплатить заявителям компенсации. Надзорный орган выразил глубокое сожаление в связи с задержкой ответов на его запросы к властям РФ и предложил своему генеральному секретарю направить письмо министру иностранных дел России с выражением глубокой обеспокоенности из-за содержания в колонии Алексея Навального.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Красной площади в Москве развернули баннер "Свободу Навальному! Путина в тюрьму!". ВИДЕО