УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7893 відвідувача онлайн
Новини
1 271 16

Рада Європи закликала Росію звільнити Навального

Рада Європи закликала Росію звільнити Навального

Рада Європи закликала Росію звільнити опозиціонера Олексія Навального і виплатити потерпілим компенсації, призначені Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), зокрема нафтовому концерну ЮКОС.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні постанови були ухвалені на щоквартальному засіданні Комітету міністрів Ради Європи з нагляду за виконанням постанов і рішень ЄСПЛ, що відбувався з 14 по 16 вересня, повідомляє DW.

Загалом комітет розглянув шість справ, що стосуються Росії. Серед них - "Навальний і Офіцеров проти РФ" (про "справу Кіровлісу") і "Навальний проти РФ" (про "справу Ів Роше"). За підсумками розгляду цих двох справ ЄСПЛ постановив, що заявників засудили в Росії "за дії, які не відрізняються від звичайної комерційної діяльності", на підставі "довільних" і "явно необґрунтованих" судових рішень.

Комітет міністрів РЄ знову наполегливо закликав владу Росії звільнити Навального, скасувати обвинувальні вироки за обома справами і виплатити заявникам компенсації. Наглядовий орган висловив глибоке співчуття у зв'язку із затримкою відповідей на його запити до влади РФ і запропонував своєму генеральному секретарю направити лист міністру закордонних справ Росії з вираженням глибокої стурбованості через утримання в колонії Олексія Навального.

Також дивіться: На Красній площі в Москві розгорнули банер "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!" ВIДЕО

Автор: 

Рада Європи (459) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Я перепрошую, це той Навальний, що "Крим-не бутерброд"?
показати весь коментар
19.09.2021 11:50
+1
Ага! А то что??? Я призываю волков не жрать баранов, а голодных котиков не воровать куриц или мясо на кухне!
показати весь коментар
19.09.2021 11:46
+1
шел 2055 год - а совет Эвропы с упоротостью идиотизма, продолжал призывать рашу - освободить Навального.....
показати весь коментар
19.09.2021 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вибори пройдуть і тут же звільнять
показати весь коментар
19.09.2021 11:22 Відповісти
"Глубокое сожаление" замінило "глубокую обеспокоенность". Це щось новеньке
показати весь коментар
19.09.2021 11:34 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2021 11:36 Відповісти
На жаль, не звільнять. Хочаб не вбили. Мужня людина, нам би таких...
показати весь коментар
19.09.2021 11:40 Відповісти
Я перепрошую, це той Навальний, що "Крим-не бутерброд"?
показати весь коментар
19.09.2021 11:50 Відповісти
Хай відсидить скільки дали)) нам таких не треба, в Україні не має для нього мальчиков які б приносили йому водочкі з кримськими бутербродами...
показати весь коментар
19.09.2021 16:47 Відповісти
Ага! А то что??? Я призываю волков не жрать баранов, а голодных котиков не воровать куриц или мясо на кухне!
показати весь коментар
19.09.2021 11:46 Відповісти
Зачем призывать к чему то? Трубу уже проложили прямиком в ЕС, выбирайте из нее!
показати весь коментар
19.09.2021 11:57 Відповісти
шел 2055 год - а совет Эвропы с упоротостью идиотизма, продолжал призывать рашу - освободить Навального.....
показати весь коментар
19.09.2021 12:10 Відповісти
Умное голосование Навального призвало голосовать за коммунистов, так что нет смысла их поддерживать..
показати весь коментар
19.09.2021 12:11 Відповісти
Це вони на Європі озабочились мабудь . Ві'на сім років в Україні з конченою ерефією а Європі насрати на це як на цього будерброда новального теж !
показати весь коментар
19.09.2021 12:16 Відповісти
Чимось мені ця Європа нагадує цього персонажа

показати весь коментар
19.09.2021 13:43 Відповісти
І здається мені- ***** ії в котрий раз вдовольнить.Бабусі-Європі це таки подобається.
показати весь коментар
19.09.2021 13:45 Відповісти
Навальный и его команда - молодцы.

Но возвращаться после отравление в лапы психопата - неразумное геройство.
показати весь коментар
19.09.2021 21:06 Відповісти
 
 