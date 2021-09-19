Рада Європи закликала Росію звільнити Навального

Рада Європи закликала Росію звільнити опозиціонера Олексія Навального і виплатити потерпілим компенсації, призначені Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ), зокрема нафтовому концерну ЮКОС.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні постанови були ухвалені на щоквартальному засіданні Комітету міністрів Ради Європи з нагляду за виконанням постанов і рішень ЄСПЛ, що відбувався з 14 по 16 вересня, повідомляє DW.

Загалом комітет розглянув шість справ, що стосуються Росії. Серед них - "Навальний і Офіцеров проти РФ" (про "справу Кіровлісу") і "Навальний проти РФ" (про "справу Ів Роше"). За підсумками розгляду цих двох справ ЄСПЛ постановив, що заявників засудили в Росії "за дії, які не відрізняються від звичайної комерційної діяльності", на підставі "довільних" і "явно необґрунтованих" судових рішень.

Комітет міністрів РЄ знову наполегливо закликав владу Росії звільнити Навального, скасувати обвинувальні вироки за обома справами і виплатити заявникам компенсації. Наглядовий орган висловив глибоке співчуття у зв'язку із затримкою відповідей на його запити до влади РФ і запропонував своєму генеральному секретарю направити лист міністру закордонних справ Росії з вираженням глибокої стурбованості через утримання в колонії Олексія Навального.

Також дивіться: На Красній площі в Москві розгорнули банер "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!" ВIДЕО