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Новости Коронавирус и карантин
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Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года, - главный инфекционист США Фаучи

Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года, - главный инфекционист США Фаучи

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится весной 2022 года. При этом он подчеркнул, что коронавирус неоднократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно.

Об этом пишет The Telegraph., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года", - заявил Фаучи.

При этом он отметил, что коронавирус - очень тревожный опыт, который все пережили, и добавил, что как только все ожидали завершение пандемии, появились новые штаммы коронавируса.

"В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде "Дельта" штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше", - добавил Фаучи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю

Автор: 

карантин (16729) США (26401) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Фаучи Энтони (18)


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Топ комментарии
+9
Фаучі НЕ являється головним інфекціоніст Ом США! Це розкручений корпоративними мас медіа брехун і злочинець, котрого чекає суд!
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19.09.2021 12:27
+8
Пандемия "закончится" тогда, когда ее решат "закончить" /замалчивать и не писать об этом в СМИ, как о самой ужасной и главной трагедии человечества/! Ведь, сушествуют другие, куда более опасные причины и болезни, от которых гибнет намного больше народа, чем от короновируса, но почему-то он них предпочитают молчать /по тем или иным причинам/!
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19.09.2021 12:14
+8
Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года

Да ну нах! При таком баблище она будет вечной!
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19.09.2021 12:17
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19.09.2021 12:00 Ответить
Зебіли поголовно антиваксери, надіюсь на більшість з них начеплять таку бірочку
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19.09.2021 12:23 Ответить
Фаучи? Этот тот чел который руководил программой США по спонсировании создания и исследования особо заразных вирусов в Ухани, потом врал, что не делал этого под присягой в Конгрессе, а когда раскрылись документы о его причастии, сказал, что он и его коллеги не считали эти вирусы "особо" опасными, поэтому присяга "не нарушена". Это этот Фаучи теперь предсказывает, когда пандемия закончится. Верю, верю. Нет причин не доверять челу.
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19.09.2021 12:03 Ответить
Конечно, тем более, что ковид "вышел в люди" из под Новосибирска из лаборатории "Вектор"
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19.09.2021 12:05 Ответить
Бред, возможно и будет спад но не закончится это точно. Во первых вакцины не полностью препятствуют заражению а во вторых вирус продолжает мутировать.
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19.09.2021 12:04 Ответить
не надейтесь....

и вирус мутирует... и вакцино/производители будут против окончания "злолотого дождя"
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19.09.2021 12:10 Ответить
Пандемия "закончится" тогда, когда ее решат "закончить" /замалчивать и не писать об этом в СМИ, как о самой ужасной и главной трагедии человечества/! Ведь, сушествуют другие, куда более опасные причины и болезни, от которых гибнет намного больше народа, чем от короновируса, но почему-то он них предпочитают молчать /по тем или иным причинам/!
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19.09.2021 12:14 Ответить
Её закончат республиканцы, когда вышибут из Белого Дома и Конгресса окопавшихся там марионеток Сороса и прочей глобалистской шушеры.
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19.09.2021 12:53 Ответить
Виробництво вакцин організував і розпочав Трамп. Деми, в той час, організовували кампанію дискредитації «вакцин Трампа». Властне так- «вакцин Трампа». Ненсі Пелосі в Сан-Франциско публічно закликала всі ігнорувати COVID і іти святкувати китайський новий рік))) ми пам'ятаємо все!
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19.09.2021 13:07 Ответить
За время этой пандемии я два раза тяжело /по три недели/ и один раз в легкой степени переболел короновирусом, но это все "цветочки", "ягодки" были в 2017-м: я подцепил не знаю какой вирус, от которого не мог вылечится три с половиной месяца /никакие лекарства не помогали/, помимо того, что легкие "горели", очень сильно опухло горло и полностью на два месяца потерял голос, дышал ели-ели /свистя и хрипя, через тонкий просвет, ел только жидкое/, чуть ласты не склеил, так и не понял как выжил и что это было!
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19.09.2021 12:55 Ответить
всегда пишу, что есть и как было на самом деле! если кто-то с чем-то не сталкивался в своей жизни, то это совершенно не значить, что такое несуществует или так не бывает!
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19.09.2021 13:03 Ответить
Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года

Да ну нах! При таком баблище она будет вечной!
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19.09.2021 12:17 Ответить
Я очень хорошо помню прогнозы апреля-мая 2020. Тогда все научные светила рассказывали, что пандемия закончится в европе к осени прошлого года. Сейчас уже осень 2021-го, а в британии по 20тыс кейсов в сутки.
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19.09.2021 12:20 Ответить
Эту "пандемию" не для того так раздували...что бы так быстро закончить...😀
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19.09.2021 12:20 Ответить
Фаучі НЕ являється головним інфекціоніст Ом США! Це розкручений корпоративними мас медіа брехун і злочинець, котрого чекає суд!
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19.09.2021 12:27 Ответить
100%

Якраз фахівці мікробіологи висловлюють стриманий оптимізм, що згідно вивчення геному цього вірусу кількість мутацій білка, що відповідає за прикріплення до мембрани клітин людини, які ще можуть відбутися практично підходить до свого математичного ліміту. Як вони стверджують, ще можливі одна-дві мутації. Отже, далі ковід-19 перетвориться на сезонний вірус.
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19.09.2021 12:47 Ответить
Інститут, котрим керує Фаучі, вклав кошти в лаболаторію в Вуха і він збрехав про це на слуханнях в Клнгресі. Це не теорія заколоту, а факт. Справа в тому, що в ********* світі мас медіа дозволяють собі подавати інформацію або вибірково, або просто дезінформувати суспільство. У нас про це відкрито говорять і Фаучі ніхто не називає «головним інфекціоністом країни».
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19.09.2021 12:55 Ответить
Я ж Вас повністю підтримую у Вашому твердженні, що Файчі шахрай.

А справжні мікробіологи, не Фаучі, відзначають, що є причини для оптимізму, про які я сказав вище.
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19.09.2021 13:24 Ответить
Я не сперичаюсь із вами.
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19.09.2021 13:50 Ответить
Tебя, скотиняку, нары ждут. За твои шашни с китайцами.
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19.09.2021 12:51 Ответить
На наступному тижні, викликають на слухання Конгресу ще одну китайську прокладку-генерала Міллі. Цю паскуду взагалі чекає трибунал і розстріл! Якщо сприймати новини в широкому і глобальному спектрі чітко видно хто у світі готує нові порядки.
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19.09.2021 13:02 Ответить
Честно говоря, у меня есть серьёзные сомнения в способности американской государственной машины останавливать и наказывать предателей. Байденовская администрация оставила талибам оружия на $ 80 миллиардов - и никакой реакции. Ни Конгресс, ни Верх.Суд не озабочены. Хотя за какие-то аудиозаписи Никсону был поставлен ультиматум: или увольняйся, или будет импичмент.

Жуткий бардак на государственном уровне; полная потеря управления.
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19.09.2021 13:07 Ответить
Рейтинг Байдена впав до 40% і це не вірно, що нікого не цікавить. Про це дуже багато говорять і в Конгресі проходять слухання. На минулому тижні вислуховували Блінкіна. Йому прямо закидають як найменше «не компетенцію». Все тільки починається. Очікують, що деми втратять не тільки Конгрес, а і палату представників на наступних виборах.
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19.09.2021 13:10 Ответить
Это очень хорошие новости; но вообще-то сдача оружия Талибану - это госизмена. Тут просто нет никаких других вариантов: президент США вооружил исламских фанатиков на чудовищную сумму.
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19.09.2021 13:13 Ответить
Байде це американський Зеленський. Більшість американців вірять що він абсолютно керований кимсь іншим президент.
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19.09.2021 13:17 Ответить
Ротшильдами. Они владеют ФРС и Всемирным Банком; значит они и выдают ему приказы.
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19.09.2021 13:19 Ответить
Не обов'язково. Із Джо все якось тупо і елементарно. Так драпанути із Афганістана? Що це було? Або його оборудки в Україні!? Або той факт, що Гантер (це не жарт!!!) продає за сотні тисяч свої картини… і все це йому сходить з рук. Всі тупо мовчать. Тепер порівняйте із рівнем істерик в часи Трампа. І до речі, не нагадує Україну? Цікаво, правда?
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19.09.2021 13:30 Ответить
Да всё понятно: одни и те же хозяева дёргают за ниточки этих кукол.
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19.09.2021 13:31 Ответить
Байдена відкрито підтримують «корпоративні мас медіа», а значить глобалісти. Про деякі речі просто тупо мовчать. Все, про що говорить влада-це COVID і «домашній тероризм», якого не існує. На кордоні тисячі мігрантів, а вони хочуть протягнути найдорожчий біл за всю історію, при чому, називаю мігрантів "human infrastructure"! Республіканець аж поперхнувся коли почув цю фразу! Народ в Америці так само обманули як і в Україні! І одночасно! І тими самим методами! І COVID, і Китай і ще багато фактів!
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19.09.2021 13:16 Ответить
Да я понимаю: это государственный переворот. Вопрос в том: почему Система, сконструированная Отцами-основателями не отреагировала на происходящее ? Ведь это самое страшное: потеря конституционного управления.
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19.09.2021 13:18 Ответить
Глобалісти підміняють конституці, у всякому випадку хочуть це зробити. Як завжди, в історії, вони оперують тими самим методами: багато слів, емоцій, розділення суспільства на групи, перенаправлені емоцій в інше русло, апелювання до молоді і.т.д. і допомагають їм корпорації такі як Google, Facebook-нові гроші. Трамп є представник старої школи капіталістів. Це війна,пані і парове і ми переживаємо це.
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19.09.2021 13:26 Ответить
У нас в Австралии всё то же самое. Самая худшая помойка - наш штат Виктория.
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19.09.2021 13:28 Ответить
Я навіть недільна відео бачив із цим маразмом-людей заарештовують за їзду в авто без маски!
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19.09.2021 13:31 Ответить
У нас власть - комуняки, продавшие китайцам всё, вплоть до порта.
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19.09.2021 13:32 Ответить
Потому что молодым поколениям, которые обычно являются основной движущей силой в любом обществе, засрали мозги всякой woke мурой, превратив их в аморфную массу, которая все что может, это воевать в интернете за права 54х полов.
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19.09.2021 19:50 Ответить
Америка вообще в посмешище стремительно превращается. Вся эта woke-х%йня ничем хорошим для этой страны не закончится.
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19.09.2021 19:42 Ответить
Чтобы всем было понятно: что такое "ковид".

Кто пострадал от этой афёры больше всего ?
Запад пострадал. Бесконечными локдаунами, дурантинами, изоляциями, перекрытиями границ и проч.

Кто пытается стать мировым хозяином ? Китай.

Кто запустил этот "вирус" в мировой оборот ? Китай.

"Ковид" - это экономическая "ядерная бомба", придуманная Китаем против Запада.
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19.09.2021 13:04 Ответить
При чому Китай прямо скупив всю політичну еліту на Заході і вже давно в Росії. Росія не являється незалежним гравцем, а інструментом Китаю. Китай вже заходить в Афганістан і бере під свій контроль аеропорт в Баграмі! Чию команду виконував Байден?
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19.09.2021 13:21 Ответить
За проектом: сделать Китай мировым Хозяином - стоят банкиры. Они списали США, и ведут дело к полному уничтожению западной цивилизации.
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19.09.2021 13:24 Ответить
"Росія не являється незалежним гравцем, а інструментом Китаю" - абсолютно так. Китайские холуи все ихние бояре.
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19.09.2021 13:25 Ответить
Тут кто-то когда-то кидал ссылку на телеграмм-канал "генерал свр" - там якобы публикуют сливы из ближнего окружения ***** и его спецслужб. Так те ребята утверждают, что вирус создали кацапы и выпустили, чтобы насрать Китаю, т.к. у них возникли терки по каналам наркотрафика. И типа взрыв в кацапской лаборатории вектор был как раз заметанием следов этого. И украинский лайнер в Иране был сбит из-за того, что там некая канадская вирусолог везла образцы штамов и вакцины против них.
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19.09.2021 20:03 Ответить
А вот я как раз FDA доверяю. Но вы ваксеруны все-равно ширяйтесь .. вам уже не навредит !!! "Экспертный комитет FDA, американского агентства по безопасности лекарств проголосовал против бустера третьей дозой BNT/Pfizer для населения в целом на основании имеющихся данных о соотношении пользы и безопасности. Соотношение голосов 16 "против", 2 "за"."

Вашингтон пост опубликовал статью профессора Макари: не надо прививать переболевших - "У тех, кто ранее был инфицирован, вероятность заражения второй симптоматической коронавирусной инфекцией в 27 раз ниже, чем у вакцинированных." (с) я переболел...
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19.09.2021 13:21 Ответить
Дискусія тривала 8 годин. Питання повторно виносилося на голосування. Перед цим два члени фда звільнилися. "животворящий" дуже хотів, щоб 3 штрик був для всіх, як у "чемпіонів світу" для його "боротьби". Тому ті двоє звільнилися через тиск, який чинився. А "чемпіони" натомість розчаровані: вони ж надали Штатам свої циферки і результати і були впевнені, що це пройде. Тепер журяться, що піпл не бігтиме за 3м укольчиком: поки впарили трьом мільйонам. До речі, Ізраїль засекретив на 30 років угоду з пфайзером. Але ж "турбота" яка.
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19.09.2021 22:33 Ответить
Китай с Ираном вместе раскрутили тогда єтот психоз. По всему интернету массово запустили новости, фильмики, спутниковые снимки "колоссальных новых кладбищ для ковидников в Иране" и т.д.

Вопрос только, почему ВСЕ правительства и СМИ развитых стран на это повелись и до сих пор никак не очнутся!?
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19.09.2021 13:30 Ответить
Потому что их подкупали и вели к власти почти 50 лет. Начиная с Лимской конференции (1975 год)
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19.09.2021 13:37 Ответить
Правительства Австралии, Канады, Франции, Италии , где сейчас самый ковидотреш , они приведены к власти большим желтым братом и действуют под его дудку ? Непонятно все.

А еще есть независимые сми?
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19.09.2021 15:23 Ответить
Нет. Все СМИ в мире поют одну мелодию с вариациями.

---

"Правительства Австралии, Канады, Франции, Италии , где сейчас самый ковидотреш , они приведены к власти большим желтым братом" - Ротшильдами. Которые и стоЯт за проектом замены США на Китай в качестве мирового смотрящего.
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19.09.2021 16:17 Ответить
Нема.
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19.09.2021 22:34 Ответить
А чиїм проектом є Путін?...
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19.09.2021 14:39 Ответить
Нет никакого "путина". Есть несколько кремлёвских башен, у каждой из которых - своя делянка.
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19.09.2021 16:20 Ответить
"Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Вирус,в отличии от международных аферистов зарабатывающих на нем ,не способен обманывать,Любая болезнь- есть самым честным посылом человеку.Но вот такие как Фаучи ,много раз обманывали человечество различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию.
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19.09.2021 14:52 Ответить
Суд+тюряга+электростул этому больному фаучи
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19.09.2021 20:57 Ответить
Судячи з коментарів - це гілка божевільних під предводительством акваріуса, у якого вже почалось осіннє загострення шизофренії.
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20.09.2021 07:17 Ответить
 
 