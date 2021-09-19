Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года, - главный инфекционист США Фаучи

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится весной 2022 года. При этом он подчеркнул, что коронавирус неоднократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно.

Об этом пишет The Telegraph., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года", - заявил Фаучи.

При этом он отметил, что коронавирус - очень тревожный опыт, который все пережили, и добавил, что как только все ожидали завершение пандемии, появились новые штаммы коронавируса.

"В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде "Дельта" штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше", - добавил Фаучи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю