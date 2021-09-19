Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года, - главный инфекционист США Фаучи
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится весной 2022 года. При этом он подчеркнул, что коронавирус неоднократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно.
Об этом пишет The Telegraph., информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года", - заявил Фаучи.
При этом он отметил, что коронавирус - очень тревожный опыт, который все пережили, и добавил, что как только все ожидали завершение пандемии, появились новые штаммы коронавируса.
"В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде "Дельта" штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше", - добавил Фаучи.
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и вирус мутирует... и вакцино/производители будут против окончания "злолотого дождя"
Да ну нах! При таком баблище она будет вечной!
Якраз фахівці мікробіологи висловлюють стриманий оптимізм, що згідно вивчення геному цього вірусу кількість мутацій білка, що відповідає за прикріплення до мембрани клітин людини, які ще можуть відбутися практично підходить до свого математичного ліміту. Як вони стверджують, ще можливі одна-дві мутації. Отже, далі ковід-19 перетвориться на сезонний вірус.
А справжні мікробіологи, не Фаучі, відзначають, що є причини для оптимізму, про які я сказав вище.
Жуткий бардак на государственном уровне; полная потеря управления.
Кто пострадал от этой афёры больше всего ?
Запад пострадал. Бесконечными локдаунами, дурантинами, изоляциями, перекрытиями границ и проч.
Кто пытается стать мировым хозяином ? Китай.
Кто запустил этот "вирус" в мировой оборот ? Китай.
"Ковид" - это экономическая "ядерная бомба", придуманная Китаем против Запада.
Вашингтон пост опубликовал статью профессора Макари: не надо прививать переболевших - "У тех, кто ранее был инфицирован, вероятность заражения второй симптоматической коронавирусной инфекцией в 27 раз ниже, чем у вакцинированных." (с) я переболел...
Вопрос только, почему ВСЕ правительства и СМИ развитых стран на это повелись и до сих пор никак не очнутся!?
А еще есть независимые сми?
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"Правительства Австралии, Канады, Франции, Италии , где сейчас самый ковидотреш , они приведены к власти большим желтым братом" - Ротшильдами. Которые и стоЯт за проектом замены США на Китай в качестве мирового смотрящего.