Сподіваюся, пандемія COVID-19 завершиться навесні наступного року, - головний інфекціоніст США Фаучі
Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі висловив сподівання, що пандемія коронавірусу закінчиться навесні 2022 року. При цьому він підкреслив, що коронавірус неодноразово обманював фахівців, тому передбачити терміни закінчення пандемії складно.
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я думаю, ми всі повинні бути дуже чесними, відкритими і скромними. Ми не знаємо. Цей вірус багато разів обманював нас різними хвилями по всьому світу в цілому і в кожній окремій країні, включаючи США і Великобританію. Я сподіваюся, це відбудеться навесні наступного року", - заявив Фаучі.
При цьому він зазначив, що коронавірус - дуже тривожний досвід, який всі пережили, і додав, що як тільки всі очікували завершення пандемії, з'явилися нові штами коронавірусу.
"У Сполучених Штатах, коли ми наближалися до літа, ми щодня скорочували кількість випадків, а потім з'явився великий сюрприз у вигляді "Дельта" штаму, і це просто вибило нас з колії. І тепер ми повернулися до 130-140 тисяч випадків на день. Так що я не хочу робити ніяких твердих прогнозів щодо того, що буде далі", - додав Фаучі.
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и вирус мутирует... и вакцино/производители будут против окончания "злолотого дождя"
Да ну нах! При таком баблище она будет вечной!
Якраз фахівці мікробіологи висловлюють стриманий оптимізм, що згідно вивчення геному цього вірусу кількість мутацій білка, що відповідає за прикріплення до мембрани клітин людини, які ще можуть відбутися практично підходить до свого математичного ліміту. Як вони стверджують, ще можливі одна-дві мутації. Отже, далі ковід-19 перетвориться на сезонний вірус.
А справжні мікробіологи, не Фаучі, відзначають, що є причини для оптимізму, про які я сказав вище.
Жуткий бардак на государственном уровне; полная потеря управления.
Кто пострадал от этой афёры больше всего ?
Запад пострадал. Бесконечными локдаунами, дурантинами, изоляциями, перекрытиями границ и проч.
Кто пытается стать мировым хозяином ? Китай.
Кто запустил этот "вирус" в мировой оборот ? Китай.
"Ковид" - это экономическая "ядерная бомба", придуманная Китаем против Запада.
Вашингтон пост опубликовал статью профессора Макари: не надо прививать переболевших - "У тех, кто ранее был инфицирован, вероятность заражения второй симптоматической коронавирусной инфекцией в 27 раз ниже, чем у вакцинированных." (с) я переболел...
Вопрос только, почему ВСЕ правительства и СМИ развитых стран на это повелись и до сих пор никак не очнутся!?
А еще есть независимые сми?
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"Правительства Австралии, Канады, Франции, Италии , где сейчас самый ковидотреш , они приведены к власти большим желтым братом" - Ротшильдами. Которые и стоЯт за проектом замены США на Китай в качестве мирового смотрящего.