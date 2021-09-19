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Новини Коронавірус і карантин
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Сподіваюся, пандемія COVID-19 завершиться навесні наступного року, - головний інфекціоніст США Фаучі

Сподіваюся, пандемія COVID-19 завершиться навесні наступного року, - головний інфекціоніст США Фаучі

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі висловив сподівання, що пандемія коронавірусу закінчиться навесні 2022 року. При цьому він підкреслив, що коронавірус неодноразово обманював фахівців, тому передбачити терміни закінчення пандемії складно.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, ми всі повинні бути дуже чесними, відкритими і скромними. Ми не знаємо. Цей вірус багато разів обманював нас різними хвилями по всьому світу в цілому і в кожній окремій країні, включаючи США і Великобританію. Я сподіваюся, це відбудеться навесні наступного року", - заявив Фаучі.

При цьому він зазначив, що коронавірус - дуже тривожний досвід, який всі пережили, і додав, що як тільки всі очікували завершення пандемії, з'явилися нові штами коронавірусу.

"У Сполучених Штатах, коли ми наближалися до літа, ми щодня скорочували кількість випадків, а потім з'явився великий сюрприз у вигляді "Дельта" штаму, і це просто вибило нас з колії. І тепер ми повернулися до 130-140 тисяч випадків на день. Так що я не хочу робити ніяких твердих прогнозів щодо того, що буде далі", - додав Фаучі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю

Автор: 

карантин (18172) США (22497) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Фаучі Ентоні (18)


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Топ коментарі
+9
Фаучі НЕ являється головним інфекціоніст Ом США! Це розкручений корпоративними мас медіа брехун і злочинець, котрого чекає суд!
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19.09.2021 12:27
+8
Пандемия "закончится" тогда, когда ее решат "закончить" /замалчивать и не писать об этом в СМИ, как о самой ужасной и главной трагедии человечества/! Ведь, сушествуют другие, куда более опасные причины и болезни, от которых гибнет намного больше народа, чем от короновируса, но почему-то он них предпочитают молчать /по тем или иным причинам/!
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19.09.2021 12:14
+8
Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года

Да ну нах! При таком баблище она будет вечной!
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19.09.2021 12:17
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19.09.2021 12:00 Відповісти
Зебіли поголовно антиваксери, надіюсь на більшість з них начеплять таку бірочку
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19.09.2021 12:23 Відповісти
Фаучи? Этот тот чел который руководил программой США по спонсировании создания и исследования особо заразных вирусов в Ухани, потом врал, что не делал этого под присягой в Конгрессе, а когда раскрылись документы о его причастии, сказал, что он и его коллеги не считали эти вирусы "особо" опасными, поэтому присяга "не нарушена". Это этот Фаучи теперь предсказывает, когда пандемия закончится. Верю, верю. Нет причин не доверять челу.
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19.09.2021 12:03 Відповісти
Конечно, тем более, что ковид "вышел в люди" из под Новосибирска из лаборатории "Вектор"
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19.09.2021 12:05 Відповісти
Бред, возможно и будет спад но не закончится это точно. Во первых вакцины не полностью препятствуют заражению а во вторых вирус продолжает мутировать.
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19.09.2021 12:04 Відповісти
не надейтесь....

и вирус мутирует... и вакцино/производители будут против окончания "злолотого дождя"
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19.09.2021 12:10 Відповісти
Пандемия "закончится" тогда, когда ее решат "закончить" /замалчивать и не писать об этом в СМИ, как о самой ужасной и главной трагедии человечества/! Ведь, сушествуют другие, куда более опасные причины и болезни, от которых гибнет намного больше народа, чем от короновируса, но почему-то он них предпочитают молчать /по тем или иным причинам/!
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19.09.2021 12:14 Відповісти
Её закончат республиканцы, когда вышибут из Белого Дома и Конгресса окопавшихся там марионеток Сороса и прочей глобалистской шушеры.
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19.09.2021 12:53 Відповісти
Виробництво вакцин організував і розпочав Трамп. Деми, в той час, організовували кампанію дискредитації «вакцин Трампа». Властне так- «вакцин Трампа». Ненсі Пелосі в Сан-Франциско публічно закликала всі ігнорувати COVID і іти святкувати китайський новий рік))) ми пам'ятаємо все!
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19.09.2021 13:07 Відповісти
За время этой пандемии я два раза тяжело /по три недели/ и один раз в легкой степени переболел короновирусом, но это все "цветочки", "ягодки" были в 2017-м: я подцепил не знаю какой вирус, от которого не мог вылечится три с половиной месяца /никакие лекарства не помогали/, помимо того, что легкие "горели", очень сильно опухло горло и полностью на два месяца потерял голос, дышал ели-ели /свистя и хрипя, через тонкий просвет, ел только жидкое/, чуть ласты не склеил, так и не понял как выжил и что это было!
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19.09.2021 12:55 Відповісти
всегда пишу, что есть и как было на самом деле! если кто-то с чем-то не сталкивался в своей жизни, то это совершенно не значить, что такое несуществует или так не бывает!
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19.09.2021 13:03 Відповісти
Надеюсь, пандемия COVID-19 закончится весной следующего года

Да ну нах! При таком баблище она будет вечной!
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19.09.2021 12:17 Відповісти
Я очень хорошо помню прогнозы апреля-мая 2020. Тогда все научные светила рассказывали, что пандемия закончится в европе к осени прошлого года. Сейчас уже осень 2021-го, а в британии по 20тыс кейсов в сутки.
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19.09.2021 12:20 Відповісти
Эту "пандемию" не для того так раздували...что бы так быстро закончить...😀
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19.09.2021 12:20 Відповісти
Фаучі НЕ являється головним інфекціоніст Ом США! Це розкручений корпоративними мас медіа брехун і злочинець, котрого чекає суд!
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19.09.2021 12:27 Відповісти
100%

Якраз фахівці мікробіологи висловлюють стриманий оптимізм, що згідно вивчення геному цього вірусу кількість мутацій білка, що відповідає за прикріплення до мембрани клітин людини, які ще можуть відбутися практично підходить до свого математичного ліміту. Як вони стверджують, ще можливі одна-дві мутації. Отже, далі ковід-19 перетвориться на сезонний вірус.
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19.09.2021 12:47 Відповісти
Інститут, котрим керує Фаучі, вклав кошти в лаболаторію в Вуха і він збрехав про це на слуханнях в Клнгресі. Це не теорія заколоту, а факт. Справа в тому, що в ********* світі мас медіа дозволяють собі подавати інформацію або вибірково, або просто дезінформувати суспільство. У нас про це відкрито говорять і Фаучі ніхто не називає «головним інфекціоністом країни».
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19.09.2021 12:55 Відповісти
Я ж Вас повністю підтримую у Вашому твердженні, що Файчі шахрай.

А справжні мікробіологи, не Фаучі, відзначають, що є причини для оптимізму, про які я сказав вище.
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19.09.2021 13:24 Відповісти
Я не сперичаюсь із вами.
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19.09.2021 13:50 Відповісти
Tебя, скотиняку, нары ждут. За твои шашни с китайцами.
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19.09.2021 12:51 Відповісти
На наступному тижні, викликають на слухання Конгресу ще одну китайську прокладку-генерала Міллі. Цю паскуду взагалі чекає трибунал і розстріл! Якщо сприймати новини в широкому і глобальному спектрі чітко видно хто у світі готує нові порядки.
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19.09.2021 13:02 Відповісти
Честно говоря, у меня есть серьёзные сомнения в способности американской государственной машины останавливать и наказывать предателей. Байденовская администрация оставила талибам оружия на $ 80 миллиардов - и никакой реакции. Ни Конгресс, ни Верх.Суд не озабочены. Хотя за какие-то аудиозаписи Никсону был поставлен ультиматум: или увольняйся, или будет импичмент.

Жуткий бардак на государственном уровне; полная потеря управления.
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19.09.2021 13:07 Відповісти
Рейтинг Байдена впав до 40% і це не вірно, що нікого не цікавить. Про це дуже багато говорять і в Конгресі проходять слухання. На минулому тижні вислуховували Блінкіна. Йому прямо закидають як найменше «не компетенцію». Все тільки починається. Очікують, що деми втратять не тільки Конгрес, а і палату представників на наступних виборах.
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19.09.2021 13:10 Відповісти
Это очень хорошие новости; но вообще-то сдача оружия Талибану - это госизмена. Тут просто нет никаких других вариантов: президент США вооружил исламских фанатиков на чудовищную сумму.
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19.09.2021 13:13 Відповісти
Байде це американський Зеленський. Більшість американців вірять що він абсолютно керований кимсь іншим президент.
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19.09.2021 13:17 Відповісти
Ротшильдами. Они владеют ФРС и Всемирным Банком; значит они и выдают ему приказы.
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19.09.2021 13:19 Відповісти
Не обов'язково. Із Джо все якось тупо і елементарно. Так драпанути із Афганістана? Що це було? Або його оборудки в Україні!? Або той факт, що Гантер (це не жарт!!!) продає за сотні тисяч свої картини… і все це йому сходить з рук. Всі тупо мовчать. Тепер порівняйте із рівнем істерик в часи Трампа. І до речі, не нагадує Україну? Цікаво, правда?
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19.09.2021 13:30 Відповісти
Да всё понятно: одни и те же хозяева дёргают за ниточки этих кукол.
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19.09.2021 13:31 Відповісти
Байдена відкрито підтримують «корпоративні мас медіа», а значить глобалісти. Про деякі речі просто тупо мовчать. Все, про що говорить влада-це COVID і «домашній тероризм», якого не існує. На кордоні тисячі мігрантів, а вони хочуть протягнути найдорожчий біл за всю історію, при чому, називаю мігрантів "human infrastructure"! Республіканець аж поперхнувся коли почув цю фразу! Народ в Америці так само обманули як і в Україні! І одночасно! І тими самим методами! І COVID, і Китай і ще багато фактів!
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19.09.2021 13:16 Відповісти
Да я понимаю: это государственный переворот. Вопрос в том: почему Система, сконструированная Отцами-основателями не отреагировала на происходящее ? Ведь это самое страшное: потеря конституционного управления.
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19.09.2021 13:18 Відповісти
Глобалісти підміняють конституці, у всякому випадку хочуть це зробити. Як завжди, в історії, вони оперують тими самим методами: багато слів, емоцій, розділення суспільства на групи, перенаправлені емоцій в інше русло, апелювання до молоді і.т.д. і допомагають їм корпорації такі як Google, Facebook-нові гроші. Трамп є представник старої школи капіталістів. Це війна,пані і парове і ми переживаємо це.
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19.09.2021 13:26 Відповісти
У нас в Австралии всё то же самое. Самая худшая помойка - наш штат Виктория.
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19.09.2021 13:28 Відповісти
Я навіть недільна відео бачив із цим маразмом-людей заарештовують за їзду в авто без маски!
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19.09.2021 13:31 Відповісти
У нас власть - комуняки, продавшие китайцам всё, вплоть до порта.
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19.09.2021 13:32 Відповісти
Потому что молодым поколениям, которые обычно являются основной движущей силой в любом обществе, засрали мозги всякой woke мурой, превратив их в аморфную массу, которая все что может, это воевать в интернете за права 54х полов.
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19.09.2021 19:50 Відповісти
Америка вообще в посмешище стремительно превращается. Вся эта woke-х%йня ничем хорошим для этой страны не закончится.
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19.09.2021 19:42 Відповісти
Чтобы всем было понятно: что такое "ковид".

Кто пострадал от этой афёры больше всего ?
Запад пострадал. Бесконечными локдаунами, дурантинами, изоляциями, перекрытиями границ и проч.

Кто пытается стать мировым хозяином ? Китай.

Кто запустил этот "вирус" в мировой оборот ? Китай.

"Ковид" - это экономическая "ядерная бомба", придуманная Китаем против Запада.
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19.09.2021 13:04 Відповісти
При чому Китай прямо скупив всю політичну еліту на Заході і вже давно в Росії. Росія не являється незалежним гравцем, а інструментом Китаю. Китай вже заходить в Афганістан і бере під свій контроль аеропорт в Баграмі! Чию команду виконував Байден?
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19.09.2021 13:21 Відповісти
За проектом: сделать Китай мировым Хозяином - стоят банкиры. Они списали США, и ведут дело к полному уничтожению западной цивилизации.
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19.09.2021 13:24 Відповісти
"Росія не являється незалежним гравцем, а інструментом Китаю" - абсолютно так. Китайские холуи все ихние бояре.
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19.09.2021 13:25 Відповісти
Тут кто-то когда-то кидал ссылку на телеграмм-канал "генерал свр" - там якобы публикуют сливы из ближнего окружения ***** и его спецслужб. Так те ребята утверждают, что вирус создали кацапы и выпустили, чтобы насрать Китаю, т.к. у них возникли терки по каналам наркотрафика. И типа взрыв в кацапской лаборатории вектор был как раз заметанием следов этого. И украинский лайнер в Иране был сбит из-за того, что там некая канадская вирусолог везла образцы штамов и вакцины против них.
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19.09.2021 20:03 Відповісти
А вот я как раз FDA доверяю. Но вы ваксеруны все-равно ширяйтесь .. вам уже не навредит !!! "Экспертный комитет FDA, американского агентства по безопасности лекарств проголосовал против бустера третьей дозой BNT/Pfizer для населения в целом на основании имеющихся данных о соотношении пользы и безопасности. Соотношение голосов 16 "против", 2 "за"."

Вашингтон пост опубликовал статью профессора Макари: не надо прививать переболевших - "У тех, кто ранее был инфицирован, вероятность заражения второй симптоматической коронавирусной инфекцией в 27 раз ниже, чем у вакцинированных." (с) я переболел...
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19.09.2021 13:21 Відповісти
Дискусія тривала 8 годин. Питання повторно виносилося на голосування. Перед цим два члени фда звільнилися. "животворящий" дуже хотів, щоб 3 штрик був для всіх, як у "чемпіонів світу" для його "боротьби". Тому ті двоє звільнилися через тиск, який чинився. А "чемпіони" натомість розчаровані: вони ж надали Штатам свої циферки і результати і були впевнені, що це пройде. Тепер журяться, що піпл не бігтиме за 3м укольчиком: поки впарили трьом мільйонам. До речі, Ізраїль засекретив на 30 років угоду з пфайзером. Але ж "турбота" яка.
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19.09.2021 22:33 Відповісти
Китай с Ираном вместе раскрутили тогда єтот психоз. По всему интернету массово запустили новости, фильмики, спутниковые снимки "колоссальных новых кладбищ для ковидников в Иране" и т.д.

Вопрос только, почему ВСЕ правительства и СМИ развитых стран на это повелись и до сих пор никак не очнутся!?
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19.09.2021 13:30 Відповісти
Потому что их подкупали и вели к власти почти 50 лет. Начиная с Лимской конференции (1975 год)
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19.09.2021 13:37 Відповісти
Правительства Австралии, Канады, Франции, Италии , где сейчас самый ковидотреш , они приведены к власти большим желтым братом и действуют под его дудку ? Непонятно все.

А еще есть независимые сми?
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19.09.2021 15:23 Відповісти
Нет. Все СМИ в мире поют одну мелодию с вариациями.

---

"Правительства Австралии, Канады, Франции, Италии , где сейчас самый ковидотреш , они приведены к власти большим желтым братом" - Ротшильдами. Которые и стоЯт за проектом замены США на Китай в качестве мирового смотрящего.
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19.09.2021 16:17 Відповісти
Нема.
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19.09.2021 22:34 Відповісти
А чиїм проектом є Путін?...
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19.09.2021 14:39 Відповісти
Нет никакого "путина". Есть несколько кремлёвских башен, у каждой из которых - своя делянка.
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19.09.2021 16:20 Відповісти
"Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Вирус,в отличии от международных аферистов зарабатывающих на нем ,не способен обманывать,Любая болезнь- есть самым честным посылом человеку.Но вот такие как Фаучи ,много раз обманывали человечество различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию.
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19.09.2021 14:52 Відповісти
Суд+тюряга+электростул этому больному фаучи
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19.09.2021 20:57 Відповісти
Судячи з коментарів - це гілка божевільних під предводительством акваріуса, у якого вже почалось осіннє загострення шизофренії.
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20.09.2021 07:17 Відповісти
 
 