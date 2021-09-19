Сподіваюся, пандемія COVID-19 завершиться навесні наступного року, - головний інфекціоніст США Фаучі

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі висловив сподівання, що пандемія коронавірусу закінчиться навесні 2022 року. При цьому він підкреслив, що коронавірус неодноразово обманював фахівців, тому передбачити терміни закінчення пандемії складно.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я думаю, ми всі повинні бути дуже чесними, відкритими і скромними. Ми не знаємо. Цей вірус багато разів обманював нас різними хвилями по всьому світу в цілому і в кожній окремій країні, включаючи США і Великобританію. Я сподіваюся, це відбудеться навесні наступного року", - заявив Фаучі.

При цьому він зазначив, що коронавірус - дуже тривожний досвід, який всі пережили, і додав, що як тільки всі очікували завершення пандемії, з'явилися нові штами коронавірусу.

"У Сполучених Штатах, коли ми наближалися до літа, ми щодня скорочували кількість випадків, а потім з'явився великий сюрприз у вигляді "Дельта" штаму, і це просто вибило нас з колії. І тепер ми повернулися до 130-140 тисяч випадків на день. Так що я не хочу робити ніяких твердих прогнозів щодо того, що буде далі", - додав Фаучі.

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