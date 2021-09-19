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Циклон принес в Украину дожди и похолодание

Циклон принес в Украину дожди и похолодание

Циклон уже не будет отступать за пределы Украины, вызывая переход ветра от юго-западного в северо-западный, с чем будет связан заход более холодного северного воздуха. Это повлечет постепенное снижение температуры воздуха на территории страны в последующие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

К тому же влажный воздух будет снижать ночную видимость, и приведет к образованию локальных туманов под утро, особенно на востоке страны.

Завтра, 20 сентября на большей территории страны пройдет небольшой дождь, и только в южных областях без осадков.
Ветер преимущественно западный. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​8-13 °, в южных и восточных областях ночью 7-12 °, днем ​​15-20 °.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды в Украине обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС

Циклон принес в Украину дожди и похолодание 01

21 сентября в большинстве областей без осадков, но температура воздуха опуститься еще на пару градусов. 

21 Циклон принес в Украину дожди и похолодание 02

дожди (229) погода (2819)


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Топ комментарии
+3
***
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!
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19.09.2021 15:28
+2
Кличко - не какой-нибудь леня-космос или, не дай бог, попов.

Ему насрать на проблемы киевлян, а на твои - тем более.
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19.09.2021 15:11
+2
Да блин, короткое было лето. Да еще и весны небыло.
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19.09.2021 15:30
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Це дуже добре! Спека закінчилась! Але тепер , меру Києва треба трохи підняти свій тренований зад і запезпечити киян горячою водой і опаленням. Чуєш Віталік?
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19.09.2021 15:05 Ответить
Кличко - не какой-нибудь леня-космос или, не дай бог, попов.

Ему насрать на проблемы киевлян, а на твои - тем более.
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19.09.2021 15:11 Ответить
Ви пане молодий і трохи не сповна розуму, якщо пишуть старші мовчи - не разтуляй писок!
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19.09.2021 15:14 Ответить
Так ты еще и в маразме!

А я думал - просто бухой заробитчанин.
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19.09.2021 15:17 Ответить
Хлопчисько, я тебе не ображав, а ти вже образив всіх заробітчан і всіх старих

Трохи відпочинь, випий коли , може Пригожин підвезе коксу
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19.09.2021 15:22 Ответить
Віталя, ми з тобою.
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19.09.2021 15:13 Ответить
Ну водою горячою громадяни самі себе забезпечили. Доречі ще й дешевше виходить ніж централізоване постачання. Ну а з опаленням теж чи не зарано? Через тиждень вдень знову 18-21 тепла.
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19.09.2021 18:00 Ответить
В минулому році на початку грудня включили опалення. Це не зарано? А дитячі садочки і школи!?
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19.09.2021 18:19 Ответить
Кличку вже досить виконувати забаганки Коломийського, а перш за все Ахметова!

Вітлій, твій головний спонсор кияни! Слухай їх!
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19.09.2021 15:08 Ответить
I wanna know, have you ever seen the rain

Comin' down on a sunny day?
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19.09.2021 15:09 Ответить
Егеж теплі дні повернуться, але не для всіх
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19.09.2021 15:12 Ответить
Лише в Києві тарифи в 2 рази нижчі за тарифи регіонах. Чому це так, бо влада боїться киян. але не лише киянами живе Україна. Всі мають платити однакові тарифи бо приїдуть з регіонів і тоді буде дуже гаряче і підривачу стадіонів і любителю зеленої соплі.
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19.09.2021 15:16 Ответить
а чего с регионов приедут в Киев требовать снижение тарифов? Какое отношение Киев имеет к другим городам? Почему вы своих местных бандюков на вилы не насадите?
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19.09.2021 15:32 Ответить
***
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!
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19.09.2021 15:28 Ответить
Да блин, короткое было лето. Да еще и весны небыло.
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19.09.2021 15:30 Ответить
 
 