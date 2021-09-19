Циклон принес в Украину дожди и похолодание
Циклон уже не будет отступать за пределы Украины, вызывая переход ветра от юго-западного в северо-западный, с чем будет связан заход более холодного северного воздуха. Это повлечет постепенное снижение температуры воздуха на территории страны в последующие дни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.
К тому же влажный воздух будет снижать ночную видимость, и приведет к образованию локальных туманов под утро, особенно на востоке страны.
Завтра, 20 сентября на большей территории страны пройдет небольшой дождь, и только в южных областях без осадков.
Ветер преимущественно западный. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем 8-13 °, в южных и восточных областях ночью 7-12 °, днем 15-20 °.
21 сентября в большинстве областей без осадков, но температура воздуха опуститься еще на пару градусов.
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Ему насрать на проблемы киевлян, а на твои - тем более.
А я думал - просто бухой заробитчанин.
Трохи відпочинь, випий коли , може Пригожин підвезе коксу
Вітлій, твій головний спонсор кияни! Слухай їх!
Comin' down on a sunny day?
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!