Циклон принес в Украину дожди и похолодание

Циклон уже не будет отступать за пределы Украины, вызывая переход ветра от юго-западного в северо-западный, с чем будет связан заход более холодного северного воздуха. Это повлечет постепенное снижение температуры воздуха на территории страны в последующие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

К тому же влажный воздух будет снижать ночную видимость, и приведет к образованию локальных туманов под утро, особенно на востоке страны.



Завтра, 20 сентября на большей территории страны пройдет небольшой дождь, и только в южных областях без осадков.

Ветер преимущественно западный. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​8-13 °, в южных и восточных областях ночью 7-12 °, днем ​​15-20 °.

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21 сентября в большинстве областей без осадков, но температура воздуха опуститься еще на пару градусов.

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