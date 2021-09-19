Циклон приніс в Україну дощі та похолодання

Циклон вже не відступатиме за межі України, викликаючи перехід вітру від південно-західного в північно-західний, з чим буде пов'язаний візит більш холодного північного повітря. Це спричинить поступове зниження температури повітря на території країни в наступні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

До того ж вологе повітря буде знижувати нічну видимість, і призведе до утворення локальних туманів під ранок, особливо на сході країни.

Завтра, 20 вересня на більшій території країни пройде невеликий дощ, і тільки в південних областях без опадів.

Вітер переважно західний. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, в південних і східних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°.

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21 вересня в більшості областей без опадів, але температура повітря опуститься ще на пару градусів.