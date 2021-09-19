Циклон приніс в Україну дощі та похолодання
Циклон вже не відступатиме за межі України, викликаючи перехід вітру від південно-західного в північно-західний, з чим буде пов'язаний візит більш холодного північного повітря. Це спричинить поступове зниження температури повітря на території країни в наступні дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.
До того ж вологе повітря буде знижувати нічну видимість, і призведе до утворення локальних туманів під ранок, особливо на сході країни.
Завтра, 20 вересня на більшій території країни пройде невеликий дощ, і тільки в південних областях без опадів.
Вітер переважно західний. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, в південних і східних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°.
21 вересня в більшості областей без опадів, але температура повітря опуститься ще на пару градусів.
Будь ласка, зачекайте...
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Ему насрать на проблемы киевлян, а на твои - тем более.
А я думал - просто бухой заробитчанин.
Трохи відпочинь, випий коли , може Пригожин підвезе коксу
Вітлій, твій головний спонсор кияни! Слухай їх!
Comin' down on a sunny day?
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!