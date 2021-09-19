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Новини
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Циклон приніс в Україну дощі та похолодання

Циклон приніс в Україну дощі та похолодання

Циклон вже не відступатиме за межі України, викликаючи перехід вітру від південно-західного в північно-західний, з чим буде пов'язаний візит більш холодного північного повітря. Це спричинить поступове зниження температури повітря на території країни в наступні дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

До того ж вологе повітря буде знижувати нічну видимість, і призведе до утворення локальних туманів під ранок, особливо на сході країни.

Завтра, 20 вересня на більшій території країни пройде невеликий дощ, і тільки в південних областях без опадів.

Вітер переважно західний. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, в південних і східних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°.

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Циклон приніс в Україну дощі та похолодання 01

21 вересня в більшості областей без опадів, але температура повітря опуститься ще на пару градусів.

Циклон приніс в Україну дощі та похолодання 02

Автор: 

дощі (108) погода (789)


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Топ коментарі
+3
***
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!
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19.09.2021 15:28
+2
Кличко - не какой-нибудь леня-космос или, не дай бог, попов.

Ему насрать на проблемы киевлян, а на твои - тем более.
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19.09.2021 15:11
+2
Да блин, короткое было лето. Да еще и весны небыло.
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19.09.2021 15:30
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Це дуже добре! Спека закінчилась! Але тепер , меру Києва треба трохи підняти свій тренований зад і запезпечити киян горячою водой і опаленням. Чуєш Віталік?
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19.09.2021 15:05 Відповісти
Кличко - не какой-нибудь леня-космос или, не дай бог, попов.

Ему насрать на проблемы киевлян, а на твои - тем более.
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19.09.2021 15:11 Відповісти
Ви пане молодий і трохи не сповна розуму, якщо пишуть старші мовчи - не разтуляй писок!
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19.09.2021 15:14 Відповісти
Так ты еще и в маразме!

А я думал - просто бухой заробитчанин.
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19.09.2021 15:17 Відповісти
Хлопчисько, я тебе не ображав, а ти вже образив всіх заробітчан і всіх старих

Трохи відпочинь, випий коли , може Пригожин підвезе коксу
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19.09.2021 15:22 Відповісти
Віталя, ми з тобою.
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19.09.2021 15:13 Відповісти
Ну водою горячою громадяни самі себе забезпечили. Доречі ще й дешевше виходить ніж централізоване постачання. Ну а з опаленням теж чи не зарано? Через тиждень вдень знову 18-21 тепла.
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19.09.2021 18:00 Відповісти
В минулому році на початку грудня включили опалення. Це не зарано? А дитячі садочки і школи!?
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19.09.2021 18:19 Відповісти
Кличку вже досить виконувати забаганки Коломийського, а перш за все Ахметова!

Вітлій, твій головний спонсор кияни! Слухай їх!
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19.09.2021 15:08 Відповісти
I wanna know, have you ever seen the rain

Comin' down on a sunny day?
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19.09.2021 15:09 Відповісти
Егеж теплі дні повернуться, але не для всіх
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19.09.2021 15:12 Відповісти
Лише в Києві тарифи в 2 рази нижчі за тарифи регіонах. Чому це так, бо влада боїться киян. але не лише киянами живе Україна. Всі мають платити однакові тарифи бо приїдуть з регіонів і тоді буде дуже гаряче і підривачу стадіонів і любителю зеленої соплі.
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19.09.2021 15:16 Відповісти
а чего с регионов приедут в Киев требовать снижение тарифов? Какое отношение Киев имеет к другим городам? Почему вы своих местных бандюков на вилы не насадите?
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19.09.2021 15:32 Відповісти
***
Осінній час - як індикатор:
Хто оптиміст, хто песиміст.
Бо хтось побачить дощ і мряку,
А хтось - красивий жовтий лист!
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19.09.2021 15:28 Відповісти
Да блин, короткое было лето. Да еще и весны небыло.
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19.09.2021 15:30 Відповісти
 
 