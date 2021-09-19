Свыше 300 стандартов НАТО уже внедрены в ВСУ, - полковник Павелко

303 стандарта НАТО уже внедрены в Вооруженных силах Украины.

Об этом рассказал начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

По его словам, значительную часть работы в рамках процесса евроатлантической интеграции составляет внедрение практик, принципов и стандартов НАТО.

"На сегодня уже введено 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы", - отметил офицер.

Он подчеркнул, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Это открывает путь для дальнейшего углубления практического сотрудничества. Сейчас идет работа по наполнению данного статуса конкретным содержанием.

"Наивысшей степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих, - добавил полковник Андрей Павелко.

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