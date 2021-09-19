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Новости Агрессия России против Украины
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Свыше 300 стандартов НАТО уже внедрены в ВСУ, - полковник Павелко

Свыше 300 стандартов НАТО уже внедрены в ВСУ, - полковник Павелко

303 стандарта НАТО уже внедрены в Вооруженных силах Украины.

Об этом рассказал начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  АрмияInform.

По его словам, значительную часть работы в рамках процесса евроатлантической интеграции составляет внедрение практик, принципов и стандартов НАТО.

"На сегодня уже введено 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы", - отметил офицер.

Он подчеркнул, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Это открывает путь для дальнейшего углубления практического сотрудничества. Сейчас идет работа по наполнению данного статуса конкретным содержанием.

"Наивысшей степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО. Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих, - добавил полковник Андрей Павелко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО говорят о необходимости активизации поддержки Украины

Автор: 

миротворцы (1145) НАТО (9961) членство в НАТО (1506) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+11
А запрет открывать ответный огонь - это тоже стандарт НАТО? А задолженность по выплатам в 3.8 млрл.грн?
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19.09.2021 15:08
+7
Трепло.
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19.09.2021 15:12
+3
Чушь собачья.
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19.09.2021 15:14
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А запрет открывать ответный огонь - это тоже стандарт НАТО? А задолженность по выплатам в 3.8 млрл.грн?
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19.09.2021 15:08 Ответить
Вы не понимаете. То другое.
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19.09.2021 15:12 Ответить
Та да. Как и закрытие офиса реформ по стандартам НАТО при МО.
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19.09.2021 15:24 Ответить
Трепло.
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19.09.2021 15:12 Ответить
Чушь собачья.
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19.09.2021 15:14 Ответить
А по коррупции стандарт Южного Габона ?!?
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19.09.2021 15:26 Ответить
А призовна служба,так і залишилась дуже погана.
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19.09.2021 15:54 Ответить
303 стандарта НАТО уже внедрены в Вооруженных силах Украины. - и почему Украина еще не в НАТО?
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19.09.2021 16:44 Ответить
только после статуса Основного Союзника вне НАТО
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19.09.2021 17:06 Ответить
Тридцять три корови...Тьху,***,не те...Триста три стандарти,триста три стандарти...
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19.09.2021 16:45 Ответить
Ага...и внедрил их лично Зеленский-Найвэлычнишый... Только вот интересно, это "внедрение" было до слития операции с Вагнеровцами, или после???
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19.09.2021 18:33 Ответить
... воруют, но по стандартам НАТО.....
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19.09.2021 21:01 Ответить
 
 