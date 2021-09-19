Понад 300 стандартів НАТО вже впроваджені в ЗСУ, - полковник Павелко

303 стандарти НАТО вже впроваджені в Збройних силах України.

Про це розповів начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗС України полковник Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За його словами, значну частину роботи в межах процесу євроатлантичної інтеграції становить впровадження практик, принципів і стандартів НАТО.

"На сьогодні вже запроваджено 303 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 331 національного документа. Запроваджені стандарти НАТО застосовуються у таких галузях, як воєнна політика, безпека та стратегічне планування, операції та бойові дії, розвідка, інформаційні та психологічні операції, зв’язок, розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, стратегічні комунікації та гендерні перспективи", – зазначив офіцер.

Він підкреслив, що торік України отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunity Partnership – ЕОР). Це відкриває шлях для подальшого поглиблення практичного співробітництва. Нині триває робота з наповнення статусу ЕОР конкретним змістом.

"Найвищим ступенем нашої співпраці з НАТО є участь національного персоналу та контингентів в операціях та місіях з підтримання міжнародного миру та безпеки під проводом Альянсу. Сьогодні ми продовжуємо надавати внесок в миротворчі зусилля Альянсу, беручи участь в операції НАТО у Косові (KFOR. – Ред.), де виконує завдання інженерний підрозділ Збройних Сил України чисельністю 40 військовослужбовців", – додав полковник Андрій Павелко.

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