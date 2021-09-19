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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 300 стандартів НАТО вже впроваджені в ЗСУ, - полковник Павелко

Понад 300 стандартів НАТО вже впроваджені в ЗСУ, - полковник Павелко

303 стандарти НАТО вже впроваджені в Збройних силах України.

Про це розповів начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗС України полковник Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За його словами, значну частину роботи в межах процесу євроатлантичної інтеграції становить впровадження практик, принципів і стандартів НАТО.

"На сьогодні вже запроваджено 303 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 331 національного документа. Запроваджені стандарти НАТО застосовуються у таких галузях, як воєнна політика, безпека та стратегічне планування, операції та бойові дії, розвідка, інформаційні та психологічні операції, зв’язок, розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, стратегічні комунікації та гендерні перспективи", – зазначив офіцер.

Він підкреслив, що торік України отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunity Partnership – ЕОР). Це відкриває шлях для подальшого поглиблення практичного співробітництва. Нині триває робота з наповнення статусу ЕОР конкретним змістом.

"Найвищим ступенем нашої співпраці з НАТО є участь національного персоналу та контингентів в операціях та місіях з підтримання міжнародного миру та безпеки під проводом Альянсу. Сьогодні ми продовжуємо надавати внесок в миротворчі зусилля Альянсу, беручи участь в операції НАТО у Косові (KFOR. – Ред.), де виконує завдання інженерний підрозділ Збройних Сил України чисельністю 40 військовослужбовців", – додав полковник Андрій Павелко.

Також читайте: У НАТО говорять про необхідність активізації підтримки України

Автор: 

миротворці (819) НАТО (6422) членство в НАТО (1715) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+11
А запрет открывать ответный огонь - это тоже стандарт НАТО? А задолженность по выплатам в 3.8 млрл.грн?
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19.09.2021 15:08
+7
Трепло.
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19.09.2021 15:12
+3
Чушь собачья.
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19.09.2021 15:14
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А запрет открывать ответный огонь - это тоже стандарт НАТО? А задолженность по выплатам в 3.8 млрл.грн?
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19.09.2021 15:08 Відповісти
Вы не понимаете. То другое.
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19.09.2021 15:12 Відповісти
Та да. Как и закрытие офиса реформ по стандартам НАТО при МО.
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19.09.2021 15:24 Відповісти
Трепло.
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19.09.2021 15:12 Відповісти
Чушь собачья.
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19.09.2021 15:14 Відповісти
А по коррупции стандарт Южного Габона ?!?
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19.09.2021 15:26 Відповісти
А призовна служба,так і залишилась дуже погана.
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19.09.2021 15:54 Відповісти
303 стандарта НАТО уже внедрены в Вооруженных силах Украины. - и почему Украина еще не в НАТО?
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19.09.2021 16:44 Відповісти
только после статуса Основного Союзника вне НАТО
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19.09.2021 17:06 Відповісти
Тридцять три корови...Тьху,***,не те...Триста три стандарти,триста три стандарти...
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19.09.2021 16:45 Відповісти
Ага...и внедрил их лично Зеленский-Найвэлычнишый... Только вот интересно, это "внедрение" было до слития операции с Вагнеровцами, или после???
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19.09.2021 18:33 Відповісти
... воруют, но по стандартам НАТО.....
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19.09.2021 21:01 Відповісти
 
 