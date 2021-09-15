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У НАТО говорять про необхідність активізації підтримки України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У НАТО говорять про необхідність активізації підтримки України

Прогрес Києва в переході на стандарти НАТО очевидний, але зробити треба ще багато чого. Північноатлантичний альянс має активізувати свою підтримку України.

Про це під час дискусійної панелі на тему "НАТО-Україна: шлях вперед" завила директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, країни-члени Альянсу абсолютно чітко артикулюють, наскільки Україна є важливою для трансатлантичної безпеки і наскільки важливими є суверенітет, територіальна цілісність і здатність України протидіяти зовнішній агресії.

Кляйне зауважила, що є різні думки з приводу реалізації щорічної національної програми співробітництва Україна–НАТО.

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Вона підкреслила, що у штаб-квартирі НАТО панує переконання, що у порівнянні з ситуацією, яка була ще кілька років тому, є "величезна різниця": більша націленість Києва на досягнення результату, зосередження на реалізації цілей.

Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні підкреслила, що "НАТО має активізувати свою політичну і практичну підтримку України".

У цьому контексті вона наголосила на важливості навчань "Непорушна стійкість" із протидії гібридним загрозам у сфері критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні, які цими днями відбуваються в Одесі.

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"Прогрес в Україні видно і це - дуже важливо",- зауважила Кляйне.

Вона назвала декілька сфер, де Україна має зробити крок уперед.

Йдеться, зокрема, про зміни в системі цивільного контролю і демократичного нагляду за системою безпеки й оборони України, чітке визначення і практичну реалізацію стратегічних цілей, а також покращення архітектури національного планування в оборонному секторі.

На її переконання, дуже важливо вдало поєднати планування з політичною підтримкою, виділенням ресурсів й імплементацією усіх реформ.

Кляйне наголосила, що реформи потрібні не заради реформ, а для безпеки українців і майбутнього країни.

"Якщо ми підемо з чіткими цілями і стратегічною витримкою то результат буде",- резюмувала під час дискусії директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Образцовый пример как сказать кучу всего и при этом одновременно ничего не сказать. Очередная морковка под нос от западных партнеров.
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15.09.2021 00:48
+2
В чем сейчас нам помогать?

Войска отводить, территории сдавать и тишину устраивать? ЗЕ и сам с этим справляется.
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15.09.2021 01:12
+2
Тебе не кажется, что подобные аналогии - довольно пошло ?
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15.09.2021 05:43
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Вопрос « почему Украина не в НАТО» присутствует
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15.09.2021 00:47 Відповісти
Читайте Устав НАТО. Это не кружок для вязания спицами.
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15.09.2021 01:12 Відповісти
Так в Уставе написано - Украину принять в НАТО , бо форпост
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15.09.2021 01:21 Відповісти
Документик бы, и Вам, мадемуазель, должно быть понятна фраза "обещать не значит жениться". А если серьезно, то почитайте Устав НАТО, в котором написано что не принимаются государства, имеющие территориальные претензии. Может Вы и можете пригласить к себе в дом мужчину, еще не разведенного с женой и потом после вваливания этой особы к себе домой объяснять про права на него и так далее, то паровоз навстречу и флаг в руки.
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15.09.2021 01:27 Відповісти
Тебе не кажется, что подобные аналогии - довольно пошло ?
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15.09.2021 05:43 Відповісти
Он забыл про Кипр и Турцию - там есть территориальные претензии из-за Северного Кипра , но ОБЕ страны в НАТО .

потому ссылка именно на территориальные претензии выдаёт кацапских ботов 😀😀
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15.09.2021 07:33 Відповісти
не бреши немає такого написано,навіть про війну,може ти попутав з кацапським об'єднанням
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15.09.2021 09:03 Відповісти
В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию

Документы надо все-таки читать...
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15.09.2021 09:45 Відповісти
на кацап почитай цей договір,даю тобі на кацмові,там всього 14 статей https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=ru
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16.09.2021 12:43 Відповісти
Что ты хочешь этим сказать? Что нашел первоначальную версию Договора?

Для ипанутых повторяю действующие на сегодня нормы вступления, заметь зебил, не подписания первоначального, а ВСТУПЛЕНИЯ.

В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию
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16.09.2021 13:25 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Расширение_НАТО

Почитайте внимательно
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15.09.2021 09:49 Відповісти
слухай уважно кацап,рус вікіпедія пише на тій ссилці-
Проверить информацию.
Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На странице обсуждения должны быть пояснения.--,ця вікі рус.як завжди бреше,я тобі скажу що робити,не читай рос. вікі-на почитай голота--NATO enlargement-забий в пошуку
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16.09.2021 13:51 Відповісти
Твои тараканы в твоей голове тебе дороже всего, я тебя понял, зебил.
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16.09.2021 13:54 Відповісти
In response to the Russia-Ukraine conflict, NATO has reinforced its support for capability development and capacity-building in Ukraine. The Allies condemn and will not recognise Russia's illegal and illegitimate annexation of Crimea, and its destabilising and aggressive activities in eastern Ukraine and the Black Sea region. NATO has increased its presence in the Black Sea and stepped up maritime cooperation with Ukraine and Georgia.

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm

Почитай, зелебот.
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16.09.2021 14:11 Відповісти
ну прочитав і де тут про заборону до вступу якщо є війна,конфлікт-перекл.



У відповідь на російсько-український конфлікт НАТО посилила свою підтримку розвитку спроможності та нарощуванню потенціалу в Україні. Союзники засуджують і не визнають незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією та її дестабілізуючу та агресивну діяльність на сході України та в Чорноморському регіоні. НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі та активізувало морську співпрацю з Україною та Грузією.
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16.09.2021 14:17 Відповісти
ну давай жгі дальше
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16.09.2021 14:18 Відповісти
про запрет не идет речь, ты что реально тупой или прикидываешься? Речь идет об отсутствии территориальных претензий у кандидата на вступление со стороны третьих стран. Ну вот зачем тут идиотить? Так как ты делают только проплаченные тролли, на тебе этот коммент, нищеброд интернетный.
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16.09.2021 14:21 Відповісти
будь здоров троляка-мова йшла,що ніде не записано про заборону до вступу з війною-я тобі показав що немає,а твої кацапські методички вже не пролазять-все свобідний
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16.09.2021 18:02 Відповісти
ну,де твої норми там вступлєнія?
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16.09.2021 14:19 Відповісти
Образцовый пример как сказать кучу всего и при этом одновременно ничего не сказать. Очередная морковка под нос от западных партнеров.
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15.09.2021 00:48 Відповісти
Очередная ? А какая была предидущая, это когда речь шла о безвизе, если не ошибаюсь ?
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15.09.2021 05:45 Відповісти
Та их там была куча. Сначала одни условия, потом другие. Дорожные карты всякие.
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15.09.2021 12:58 Відповісти
Ганнибал, Александр Македонский и Наполеон застрелились бы из личных пистолетов услышав ахинею этой "военной" тетки
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15.09.2021 00:48 Відповісти
страны-члены Альянса абсолютно четко артикулируют, насколько Украина важна для трансатлантической безопасности и насколько важны суверенитет, территориальная целостность и способность Украины противостоять внешней агрессии.

но помогать не хотят
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15.09.2021 00:50 Відповісти
А доброе слово и напутствие уже ничего не стоят?

"Давайте там, держите свою Монику Зеленских дальше и всего вам наилучшего. Если вдруг пригорит еще войска отвести и территорий сдать, то мы только за. Главное за пределы своего тазика все это говно не расплескайте".

С любоввью, Ваша НАТА.
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15.09.2021 01:11 Відповісти
В чем сейчас нам помогать?

Войска отводить, территории сдавать и тишину устраивать? ЗЕ и сам с этим справляется.
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15.09.2021 01:12 Відповісти
ні,ми самі собі мОзги є...
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15.09.2021 09:07 Відповісти
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15.09.2021 01:25 Відповісти
сын полка.... блудливый
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15.09.2021 13:42 Відповісти
Стратегические учения Украина-НАТО под кодовым названием "Объединенные усилия"уже стартовали... .11 стран участниц НАТО и 4 страны,партнеры НАТО сообщил Главком ВСУ Валерий Залужный....
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15.09.2021 02:37 Відповісти
А-а-а,скільки років вже бла-бла-бла, а віз і нині там.
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15.09.2021 08:58 Відповісти
Нехай собі скрутять у трубочку , засунуть в анус і онанують по черзі!
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15.09.2021 09:04 Відповісти
 
 