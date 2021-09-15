У НАТО говорять про необхідність активізації підтримки України

Прогрес Києва в переході на стандарти НАТО очевидний, але зробити треба ще багато чого. Північноатлантичний альянс має активізувати свою підтримку України.

Про це під час дискусійної панелі на тему "НАТО-Україна: шлях вперед" завила директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, країни-члени Альянсу абсолютно чітко артикулюють, наскільки Україна є важливою для трансатлантичної безпеки і наскільки важливими є суверенітет, територіальна цілісність і здатність України протидіяти зовнішній агресії.

Кляйне зауважила, що є різні думки з приводу реалізації щорічної національної програми співробітництва Україна–НАТО.

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Вона підкреслила, що у штаб-квартирі НАТО панує переконання, що у порівнянні з ситуацією, яка була ще кілька років тому, є "величезна різниця": більша націленість Києва на досягнення результату, зосередження на реалізації цілей.

Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні підкреслила, що "НАТО має активізувати свою політичну і практичну підтримку України".

У цьому контексті вона наголосила на важливості навчань "Непорушна стійкість" із протидії гібридним загрозам у сфері критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні, які цими днями відбуваються в Одесі.

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"Прогрес в Україні видно і це - дуже важливо",- зауважила Кляйне.

Вона назвала декілька сфер, де Україна має зробити крок уперед.

Йдеться, зокрема, про зміни в системі цивільного контролю і демократичного нагляду за системою безпеки й оборони України, чітке визначення і практичну реалізацію стратегічних цілей, а також покращення архітектури національного планування в оборонному секторі.

На її переконання, дуже важливо вдало поєднати планування з політичною підтримкою, виділенням ресурсів й імплементацією усіх реформ.

Кляйне наголосила, що реформи потрібні не заради реформ, а для безпеки українців і майбутнього країни.

"Якщо ми підемо з чіткими цілями і стратегічною витримкою то результат буде",- резюмувала під час дискусії директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.