У НАТО говорять про необхідність активізації підтримки України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прогрес Києва в переході на стандарти НАТО очевидний, але зробити треба ще багато чого. Північноатлантичний альянс має активізувати свою підтримку України.
Про це під час дискусійної панелі на тему "НАТО-Україна: шлях вперед" завила директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, країни-члени Альянсу абсолютно чітко артикулюють, наскільки Україна є важливою для трансатлантичної безпеки і наскільки важливими є суверенітет, територіальна цілісність і здатність України протидіяти зовнішній агресії.
Кляйне зауважила, що є різні думки з приводу реалізації щорічної національної програми співробітництва Україна–НАТО.
Вона підкреслила, що у штаб-квартирі НАТО панує переконання, що у порівнянні з ситуацією, яка була ще кілька років тому, є "величезна різниця": більша націленість Києва на досягнення результату, зосередження на реалізації цілей.
Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні підкреслила, що "НАТО має активізувати свою політичну і практичну підтримку України".
У цьому контексті вона наголосила на важливості навчань "Непорушна стійкість" із протидії гібридним загрозам у сфері критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні, які цими днями відбуваються в Одесі.
"Прогрес в Україні видно і це - дуже важливо",- зауважила Кляйне.
Вона назвала декілька сфер, де Україна має зробити крок уперед.
Йдеться, зокрема, про зміни в системі цивільного контролю і демократичного нагляду за системою безпеки й оборони України, чітке визначення і практичну реалізацію стратегічних цілей, а також покращення архітектури національного планування в оборонному секторі.
На її переконання, дуже важливо вдало поєднати планування з політичною підтримкою, виділенням ресурсів й імплементацією усіх реформ.
Кляйне наголосила, що реформи потрібні не заради реформ, а для безпеки українців і майбутнього країни.
"Якщо ми підемо з чіткими цілями і стратегічною витримкою то результат буде",- резюмувала під час дискусії директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.
Будь ласка, зачекайте...
потому ссылка именно на территориальные претензии выдаёт кацапских ботов 😀😀
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию
Документы надо все-таки читать...
Для ипанутых повторяю действующие на сегодня нормы вступления, заметь зебил, не подписания первоначального, а ВСТУПЛЕНИЯ.
В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию
Почитайте внимательно
Проверить информацию.
Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На странице обсуждения должны быть пояснения.--,ця вікі рус.як завжди бреше,я тобі скажу що робити,не читай рос. вікі-на почитай голота--NATO enlargement-забий в пошуку
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm
Почитай, зелебот.
У відповідь на російсько-український конфлікт НАТО посилила свою підтримку розвитку спроможності та нарощуванню потенціалу в Україні. Союзники засуджують і не визнають незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією та її дестабілізуючу та агресивну діяльність на сході України та в Чорноморському регіоні. НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі та активізувало морську співпрацю з Україною та Грузією.
но помогать не хотят
"Давайте там, держите свою Монику Зеленских дальше и всего вам наилучшего. Если вдруг пригорит еще войска отвести и территорий сдать, то мы только за. Главное за пределы своего тазика все это говно не расплескайте".
С любоввью, Ваша НАТА.
Войска отводить, территории сдавать и тишину устраивать? ЗЕ и сам с этим справляется.