В НАТО говорят о необходимости активизации поддержки Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Прогресс Киева в переходе на стандарты НАТО очевиден, но сделать предстоит еще многое. Североатлантический альянс должен активизировать свою поддержку Украины.
Об этом во время дискуссионной панели на тему "НАТО-Украина: путь вперед" завила заявила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По её словам, страны-члены Альянса абсолютно четко артикулируют, насколько Украина важна для трансатлантической безопасности и насколько важны суверенитет, территориальная целостность и способность Украины противостоять внешней агрессии.
Кляйне заметила, что есть разные мнения по поводу реализации ежегодной национальной программы сотрудничества Украина-НАТО.
Она подчеркнула, что в штаб-квартире НАТО царит убеждение, что по сравнению с ситуацией, которая была еще несколько лет тому назад, есть "огромная разница": большая нацеленность Киева на достижение результата, сосредоточение на реализации целей.
Директор Центра информации и документации НАТО в Украине подчеркнула, что "НАТО должно активизировать свою политическую и практическую поддержку Украины".
В этом контексте она акцентировала внимание на важности учений "Нерушимая стойкость" по противодействию гибридным угрозам в сфере критической инфраструктуры в Черноморском регионе, которые в эти дни проходят в Одессе.
"Прогресс в Украине виден и это - очень важно", - заметила Кляйне.
Она назвала несколько сфер, где Украина должна сделать шаг вперед.
Речь идет, в частности, об изменениях в системе гражданского контроля и демократического надзора за системой безопасности и обороны Украины, четком определении и практической реализации стратегических целей, а также улучшении архитектуры национального планирования в оборонном секторе.
По её убеждению, очень важно удачно совместить планирование с политической поддержкой, выделением ресурсов и имплементацией всех реформ.
Кляйне подчеркнула, что реформы нужны не ради реформ, а для безопасности украинцев и будущего страны.
"Если мы пойдем с четкими целями и стратегической выдержкой, то результат будет", - резюмировала во время дискуссии директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.
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потому ссылка именно на территориальные претензии выдаёт кацапских ботов 😀😀
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию
Документы надо все-таки читать...
Для ипанутых повторяю действующие на сегодня нормы вступления, заметь зебил, не подписания первоначального, а ВСТУПЛЕНИЯ.
В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию
Почитайте внимательно
Проверить информацию.
Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На странице обсуждения должны быть пояснения.--,ця вікі рус.як завжди бреше,я тобі скажу що робити,не читай рос. вікі-на почитай голота--NATO enlargement-забий в пошуку
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm
Почитай, зелебот.
У відповідь на російсько-український конфлікт НАТО посилила свою підтримку розвитку спроможності та нарощуванню потенціалу в Україні. Союзники засуджують і не визнають незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією та її дестабілізуючу та агресивну діяльність на сході України та в Чорноморському регіоні. НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі та активізувало морську співпрацю з Україною та Грузією.
но помогать не хотят
"Давайте там, держите свою Монику Зеленских дальше и всего вам наилучшего. Если вдруг пригорит еще войска отвести и территорий сдать, то мы только за. Главное за пределы своего тазика все это говно не расплескайте".
С любоввью, Ваша НАТА.
Войска отводить, территории сдавать и тишину устраивать? ЗЕ и сам с этим справляется.