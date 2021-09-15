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В НАТО говорят о необходимости активизации поддержки Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В НАТО говорят о необходимости активизации поддержки Украины

Прогресс Киева в переходе на стандарты НАТО очевиден, но сделать предстоит еще многое. Североатлантический альянс должен активизировать свою поддержку Украины.

Об этом во время дискуссионной панели на тему "НАТО-Украина: путь вперед" завила заявила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По её словам, страны-члены Альянса абсолютно четко артикулируют, насколько Украина важна для трансатлантической безопасности и насколько важны суверенитет, территориальная целостность и способность Украины противостоять внешней агрессии.

Кляйне заметила, что есть разные мнения по поводу реализации ежегодной национальной программы сотрудничества Украина-НАТО.

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Она подчеркнула, что в штаб-квартире НАТО царит убеждение, что по сравнению с ситуацией, которая была еще несколько лет тому назад, есть "огромная разница": большая нацеленность Киева на достижение результата, сосредоточение на реализации целей.

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине подчеркнула, что "НАТО должно активизировать свою политическую и практическую поддержку Украины".

В этом контексте она акцентировала внимание на важности учений "Нерушимая стойкость" по противодействию гибридным угрозам в сфере критической инфраструктуры в Черноморском регионе, которые в эти дни проходят в Одессе.

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"Прогресс в Украине виден и это - очень важно", - заметила Кляйне.

Она назвала несколько сфер, где Украина должна сделать шаг вперед.

Речь идет, в частности, об изменениях в системе гражданского контроля и демократического надзора за системой безопасности и обороны Украины, четком определении и практической реализации стратегических целей, а также улучшении архитектуры национального планирования в оборонном секторе.

По её убеждению, очень важно удачно совместить планирование с политической поддержкой, выделением ресурсов и имплементацией всех реформ.

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Кляйне подчеркнула, что реформы нужны не ради реформ, а для безопасности украинцев и будущего страны.

"Если мы пойдем с четкими целями и стратегической выдержкой, то результат будет", - резюмировала во время дискуссии директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Образцовый пример как сказать кучу всего и при этом одновременно ничего не сказать. Очередная морковка под нос от западных партнеров.
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15.09.2021 00:48
+2
В чем сейчас нам помогать?

Войска отводить, территории сдавать и тишину устраивать? ЗЕ и сам с этим справляется.
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15.09.2021 01:12
+2
Тебе не кажется, что подобные аналогии - довольно пошло ?
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15.09.2021 05:43
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Вопрос « почему Украина не в НАТО» присутствует
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15.09.2021 00:47 Ответить
Читайте Устав НАТО. Это не кружок для вязания спицами.
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15.09.2021 01:12 Ответить
Так в Уставе написано - Украину принять в НАТО , бо форпост
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15.09.2021 01:21 Ответить
Документик бы, и Вам, мадемуазель, должно быть понятна фраза "обещать не значит жениться". А если серьезно, то почитайте Устав НАТО, в котором написано что не принимаются государства, имеющие территориальные претензии. Может Вы и можете пригласить к себе в дом мужчину, еще не разведенного с женой и потом после вваливания этой особы к себе домой объяснять про права на него и так далее, то паровоз навстречу и флаг в руки.
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15.09.2021 01:27 Ответить
Тебе не кажется, что подобные аналогии - довольно пошло ?
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15.09.2021 05:43 Ответить
Он забыл про Кипр и Турцию - там есть территориальные претензии из-за Северного Кипра , но ОБЕ страны в НАТО .

потому ссылка именно на территориальные претензии выдаёт кацапских ботов 😀😀
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15.09.2021 07:33 Ответить
не бреши немає такого написано,навіть про війну,може ти попутав з кацапським об'єднанням
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15.09.2021 09:03 Ответить
В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию

Документы надо все-таки читать...
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15.09.2021 09:45 Ответить
на кацап почитай цей договір,даю тобі на кацмові,там всього 14 статей https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=ru
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16.09.2021 12:43 Ответить
Что ты хочешь этим сказать? Что нашел первоначальную версию Договора?

Для ипанутых повторяю действующие на сегодня нормы вступления, заметь зебил, не подписания первоначального, а ВСТУПЛЕНИЯ.

В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию
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16.09.2021 13:25 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Расширение_НАТО

Почитайте внимательно
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15.09.2021 09:49 Ответить
слухай уважно кацап,рус вікіпедія пише на тій ссилці-
Проверить информацию.
Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На странице обсуждения должны быть пояснения.--,ця вікі рус.як завжди бреше,я тобі скажу що робити,не читай рос. вікі-на почитай голота--NATO enlargement-забий в пошуку
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16.09.2021 13:51 Ответить
Твои тараканы в твоей голове тебе дороже всего, я тебя понял, зебил.
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16.09.2021 13:54 Ответить
In response to the Russia-Ukraine conflict, NATO has reinforced its support for capability development and capacity-building in Ukraine. The Allies condemn and will not recognise Russia's illegal and illegitimate annexation of Crimea, and its destabilising and aggressive activities in eastern Ukraine and the Black Sea region. NATO has increased its presence in the Black Sea and stepped up maritime cooperation with Ukraine and Georgia.

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm

Почитай, зелебот.
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16.09.2021 14:11 Ответить
ну прочитав і де тут про заборону до вступу якщо є війна,конфлікт-перекл.



У відповідь на російсько-український конфлікт НАТО посилила свою підтримку розвитку спроможності та нарощуванню потенціалу в Україні. Союзники засуджують і не визнають незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією та її дестабілізуючу та агресивну діяльність на сході України та в Чорноморському регіоні. НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі та активізувало морську співпрацю з Україною та Грузією.
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16.09.2021 14:17 Ответить
ну давай жгі дальше
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16.09.2021 14:18 Ответить
про запрет не идет речь, ты что реально тупой или прикидываешься? Речь идет об отсутствии территориальных претензий у кандидата на вступление со стороны третьих стран. Ну вот зачем тут идиотить? Так как ты делают только проплаченные тролли, на тебе этот коммент, нищеброд интернетный.
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16.09.2021 14:21 Ответить
будь здоров троляка-мова йшла,що ніде не записано про заборону до вступу з війною-я тобі показав що немає,а твої кацапські методички вже не пролазять-все свобідний
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16.09.2021 18:02 Ответить
ну,де твої норми там вступлєнія?
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16.09.2021 14:19 Ответить
Образцовый пример как сказать кучу всего и при этом одновременно ничего не сказать. Очередная морковка под нос от западных партнеров.
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15.09.2021 00:48 Ответить
Очередная ? А какая была предидущая, это когда речь шла о безвизе, если не ошибаюсь ?
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15.09.2021 05:45 Ответить
Та их там была куча. Сначала одни условия, потом другие. Дорожные карты всякие.
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15.09.2021 12:58 Ответить
Ганнибал, Александр Македонский и Наполеон застрелились бы из личных пистолетов услышав ахинею этой "военной" тетки
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15.09.2021 00:48 Ответить
страны-члены Альянса абсолютно четко артикулируют, насколько Украина важна для трансатлантической безопасности и насколько важны суверенитет, территориальная целостность и способность Украины противостоять внешней агрессии.

но помогать не хотят
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15.09.2021 00:50 Ответить
А доброе слово и напутствие уже ничего не стоят?

"Давайте там, держите свою Монику Зеленских дальше и всего вам наилучшего. Если вдруг пригорит еще войска отвести и территорий сдать, то мы только за. Главное за пределы своего тазика все это говно не расплескайте".

С любоввью, Ваша НАТА.
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15.09.2021 01:11 Ответить
В чем сейчас нам помогать?

Войска отводить, территории сдавать и тишину устраивать? ЗЕ и сам с этим справляется.
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15.09.2021 01:12 Ответить
ні,ми самі собі мОзги є...
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15.09.2021 09:07 Ответить
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15.09.2021 01:25 Ответить
сын полка.... блудливый
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15.09.2021 13:42 Ответить
Стратегические учения Украина-НАТО под кодовым названием "Объединенные усилия"уже стартовали... .11 стран участниц НАТО и 4 страны,партнеры НАТО сообщил Главком ВСУ Валерий Залужный....
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15.09.2021 02:37 Ответить
А-а-а,скільки років вже бла-бла-бла, а віз і нині там.
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15.09.2021 08:58 Ответить
Нехай собі скрутять у трубочку , засунуть в анус і онанують по черзі!
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15.09.2021 09:04 Ответить
 
 